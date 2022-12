Contenido superficial

El periodista español, Jesús Quintero, expresó: ‘Nunca hasta ahora la gente había presumido de no haberse leído un libro en su vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una mínima inteligencia. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen’.

rfonseca@noroeste.com rodifo54@hotmail.com