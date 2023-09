La crisis también

llega a los pinceles

El último año, incluso el mercado de la copia ha comenzado a sentir el impacto de la desaceleración económica. Muchos pintores se han visto obligados a cambiar las obras de Picasso, Miró o Van Gogh, por autores del arte tradicional chino. En el pasado, sus principales clientes eran americanos y europeos, por lo que los pintores ponían todos sus esfuerzos en imitar la pincelada de los artistas occidentales, que eran las más demandados por este mercado. Sin embargo, la demanda china se ha incrementado enormemente en el último año.

‘El arte es subjetivo pero sinceramente no he encontrado nada realmente que me guste’, afirma G.R. ‘Si compras en Dafen, la mayor parte del dinero se destina a copistas, mientras que si compras un cuadro de un artista, ese dinero se lo están dando a un artista que está luchando por llegar a fin de mes. No creo que haya nada de romántico o genuino en Dafen’”.