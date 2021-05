La manera en que un pueblo reacciona ante la adversidad habla menos de la naturaleza del fenómeno que sobre la personalidad del pueblo mismo. Quizás la irreverencia natural en el sinaloense nos llevó en algún momento a ser uno de esos estados con mayores índices de contagio en el país, Culiacán principalmente; quizás esa misma irreverencia se necesitará para dejar atrás los moldes agotados y darle nuevos cauces a la era postpandemia que este por venir, pero que aun no llega.

Hace unos días tuve la fortuna de recibir una invitación de parte del Dr. Arturo Santamaría y el cronista Jaime Félix Pico para presentar, en conjunto con mi amigo el chef Miguel Taniyama, su último libro que lleva por titulo el encabezado de esta columna. Llegué a una conclusión de manera inmediata: la mejor memoria es la de los sentidos.

Un platillo es capaz de transportarte a mil imágenes, por su sabor, te seduce y te conduce muchas veces al campo de lo desconocido, pero no dejas de asomarte; un paisaje te conecta con un espacio, con una historia que fue, o con la que en ese momento escribes para el futuro. En ambos casos, la experiencia forma parte de tu ser.

Y si de experiencias se trata, la de marzo de 2020 nos habrá marcado a todos como generación.

Agradezco, ahora a través de este formato, al Dr. Santamaría y a Jaime Félix por la generosidad de su invitación; lo subrayo no como un cumplido, sino un dato que habla de la personalidad de ambos autores, y de mi osadía al aceptar. No soy experto en ninguno de ambos temas aquí abordados de manera directa, la parte turística ni la gastronómica, aunque sin duda un dispuesto aficionado al buen comer y deambular un poco más allá de nuestro horizonte. Gracias a ambos.

“Covid-19 en Sinaloa. Su impacto en el Turismo y la Gastronomía” es un libro que se resume en una sola palabra: IDENTIDAD. Trata sobre una experiencia que a todos marcó, el Covid-19; y la aborda desde dos sectores clave en desarrollo de nuestra gente: el comer y el terruño. ¿Qué mejor manera de definirnos?

Aborda en primera instancia un enfoque económico y social para el presente y futuro de la entidad y varias de sus ciudades; lo que implica una mejor calidad de vida para muchas familias. Pero, más que todo, una preocupación social y antropológica sobre nuestra forma de actuar, la del sinaloense, desobediente e irreverente, con una sociedad civil frágil y un débil capital social. Más que una señal de alerta “huele” a invitación: lo que vayamos a hacer después de la pandemia, es un desafío mayúsculo en sí mismo; pero, tanto o más será enfrentarlo juntos, de manera coordinada y articulada para mitigar los efectos de la pandemia.

La vivencia del confinamiento, la incertidumbre de la enfermedad, la experiencia trágica en múltiples ocasiones sobre lo sucedido en el seno de nuestras familias, de los amigos, de los conocidos o hasta en nosotros mismos, marcará para siempre a la presente generación. ¿De qué forma la marcará?, eso esta todavía por verse.

Si la hipótesis resultara certera y no nos anticipamos, entonces corremos el riesgo de experimentar “otra pandemia”, social en esta ocasión y con dimensiones también inexploradas. Para darnos una idea, de acuerdo con la investigación de los autores, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) calcula que se podrían perder 75 millones de empleos, a causa de la pandemia; para mayo de 2020, dos meses después de decretada la crisis sanitaria, en Sinaloa ya se habían perdido 21 mil empleos relacionados con el sector (Santamaría y Félix, 2021; p.46).

Sin decirlo, ambos autores no quisieran verse como el Dr. Bernard Rioux, el personaje principal de La Peste, la obra de Albert Camus, en la que, ante una evidencia tan clara, todos voltean a verse incrédulos y temerosos, y prefieren callar. SÍ, esto va a cambiar, hagamos algo ¡YA! Apenas en la página 6 se lee: “Es cierto que en el mundo se repite incesantemente, que nada será igual después de la pandemia del COVID-19; pero, ¿hasta donde será cierta esta hipótesis?

Esta pregunta, como muchas otras partes del libro, llevan dentro de sí una reflexión más profunda de lo que a simple vista pareciera. De hecho, van al corazón de esa supuesta “excepcionalidad sinaloense”, la que nos hace pensar que somos tan diferentes y que “aquí no pasará nada”. Más bien, si está pasando en el mundo, ¿qué te hace pensar que aquí no sucederá?

La manera en que un pueblo reacciona ante la adversidad habla menos de la naturaleza del fenómeno que sobre la personalidad del pueblo mismo. Quizás la irreverencia natural en el sinaloense nos llevó en algún momento a ser uno de esos estados con mayores índices de contagio en el país, Culiacán principalmente; quizás esa misma irreverencia se necesitará para dejar atrás los moldes agotados y darle nuevos cauces a la era postpandemia que este por venir, pero que aun no llega.

La pandemia trastocó nuestra realidad; lo hizo a tal grado que más vale aprovechar la circunstancia para no sólo repensarnos desde el ámbito económico, sino conscientes del impacto que tiene en nuestra forma de responder frente a fenómenos tan graves como los acontecidos.

En el plano turístico, prevén un cambio en los volúmenes y en los hábitos de los viajeros, lo que traerá consigo transformaciones no menores en la industria. Esto no necesariamente es una característica negativa, “es un turismo de otro tipo” (Santamaría y Félix, 2021, Op. Cit., p 94); adicionalmente, “un turismo pausado, que ofrezca un ritmo lento, una mayor interacción persona con los locales y su cultura” (p. 95), es una puerta de entrada para una gastronomía con mayor soporte en la localidad.

La obra esta divida en tres partes, “en la primera se hace una crónica acerca del desarrollo de la pandemia en Sinaloa y su impacto en el turismo y la gastronomía en el estado, aunque con mayor grado de centralidad en Mazatlán y Culiacán, quizás por la vocación de ambas ciudades; segundo, ofrece una perspectiva comparada sobre la crisis del Covid-19 en el mundo, desde lo acontecido en el sector turístico; tercero, aborda la crisis del sector restaurantero en la parte más intensa de la pandemia (marzo a agosto 2020).

Finalmente, dos temas que merecen mayor reflexión de parte de nuestra comunidad y están latentes a lo largo de toda la obra, pero nos falta aun incluirlos de forma frontal y clara en el debate contemporáneo. Primero, la pandemia nos enseñó cuánto necesitamos del otro para estar bien nosotros, el bien común nos garantiza esta condición, no lo olvidemos. Lo acontecido en el 2020 es consecuencia, no causa de lo vivido; cada vez es más claro que no podemos seguir viviendo o, sobreviviendo, de la misma forma como lo hemos hecho hasta hoy. Hacernos responsables del cambio climático obligará a nuestra generación a vacacionar de distinta forma, a cocinar de otra manera; centrarnos y concentrarnos en lo local es la mejor de las posibilidades y, como dice el Dr. Santamaría, aquí los sinaloenses la tenemos de gane; no en balde somos el granero de México.

Confieso estar obsesionado por entender cómo llegamos hasta el punto de contar con una sociedad tan polarizada y profundamente lastimada. Leí recientemente un libro de la autoría del Dr. Patrick Dennen, “Why liberalism fail? (New York, Yale University Press, 2019, p. 264), en la que el autor es enfático al argumentar sobre el origen del fracaso del liberalismo. El liberalismo fracasa justamente porque triunfó, el individualismo que lo sustenta dejó a su propia suerte a muchos, lo que trajo consigo una falta de legitimidad en sus formas e instituciones.

Segundo, habrá que seguir profundizando en este tema, mientras tanto, nos lleva al segundo punto a partir de la obra de Santamaría y Félix; los gobiernos no hacen mejores sociedades, pero, la sociedad sí hace mejores gobiernos. Un buen gobierno necesita de la participación, sí o sí, de una sociedad civil más robusta. La respuesta no vendrá por sí sola del ámbito gubernamental. No en balde somos el tercer país con más muertes en el mundo. Un bueno gobierno puede no resolverle la vida a un ciudadano, pero uno malo puede quitársela.

Por último, queridos amigos Arturo, Jaime y Miguel, deseo dejar firme una sola cosa: la mejor campechana se come caliente.

Que así sea.