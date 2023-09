osunahi@hotmail.com

Son muchas las causas que pueden conducir a una persona a buscar el encuentro anticipado con la muerte, entre otras, la pérdida de la autoestima, estados críticos de desesperación por rompimientos afectivos, por problemas económicos, o con el objetivo de escapar de las garras de una enfermedad terminal. Desgraciadamente, el sistema público de salud, no cuenta con una plantilla profesional y suficiente para la atención de los problemas mentales.

Como todos los años, este 10 de septiembre, se considera como Día Internacional del Suicidio, mismo que esta ocasión lleva como eje temático “Creando esperanza a través de la acción.”

Con los asegunes del caso y antes de comentar algo al respecto, me parece que Marcelo Ebrard se encuentra al borde del suicidio político si llega al rompimiento total con el movimiento de la 4T y se lanza a buscar la Presidencia de la República arropado por otra divisa partidista, al sentirse traicionado por la dirigencia de Morena, es decir, por el propio Presidente de la República, supuestamente su amigo y compañero de lucha.

Marcelo, el de mayor experiencia y sapiencia política dentro de los que fueron aspirantes a llevarse la candidatura por el partido oficialista, sabía que se estaba prestando a una simulación y los riesgos que esto suponía, eventualidades que se convirtieron en la realidad que ya estaba cantada, y que hoy, lo ha puesto en la tesitura de brincar al precipicio.

Pero vayamos al punto del memorial de hoy, recordando que la auto inmolación es todo un tema de preocupación en todo el mundo.

Entre las causas de muerte en nuestro país, provocadas por problemas de salud y que reciben una mayor divulgación están las relacionadas, principalmente, con las afecciones cardíacas, diabetes y cáncer en sus diversas modalidades. Durante el 2022, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), registra 200 mil 535 fallecimientos provocados por males cardíacos, colocándose como la primera causa de muerte en el territorio mexicano.

Por otra parte, durante el 2022, la diabetes acabó con la vida de un poco más de 115 mil personas, suma seguida por las muertes provocadas por tumores malignos, que rebasaron la cifra de 90 mil personas.

Las fatales cantidades citadas, hacen palidecer las provocadas por homicidios dolosos, que el año pasado sumaron cerca de 31 mil personas que perdieron la vida de manera violenta.

Afecciones cardíacas, diabetes y cáncer, en muchos de los casos se ven provocadas por causas congénitas y son agravadas, o bien, provocadas, por el estilo de vida de los afectados que hacen caso omiso de las acciones preventivas que difunden organismos gubernamentales y privados. O por el clásico: “no me limiten; me vale, si me muero, quiero irme contento.”

Dentro del listado de causas de muerte, tanto a nivel mundial como en México, también se registra el suicidio, con números que alcanzan cotas de alerta. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se presentan 700 mil suicidios en todo el planeta, es decir, un promedio de mil 917 suicidas diarios, de los cuales, son jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.

En nuestro país, el año 2022, intentaron quitarse la vida, nueve mil 847 personas, logrando su objetivo fatal ocho mil 237 individuos ¡Vaya dato!

Uno pensaría que el suicidio es una causa de muerte significativa con alta incidencia en naciones en desarrollo, o más bien, atoradas en el subdesarrollo por décadas, como es nuestro caso. No hay tal, pues en Japón, el año pasado se registraron 21 mil 881 individuos que salieron de la vida a través de la llamada puerta falsa.

Crear esperanza a través de la acción, de forma oportuna, sin duda alguna, es un factor, que puede alejar los demonios de la perturbación mental que estén afectando a una persona, que ya no le ve sentido continuar con su existencia. ¡Buenos días!