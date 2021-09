‘¿Hasta dónde debe llegar el concepto del ‘derecho a la vida’? ¿Hasta donde el derecho a la libertad de una mujer? No es nada fácil. Pero por una vez en muchos decenios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a una decisión sabia, noble, humanística o mejor civilizatoria: No debe encarcelarse a ninguna mujer que haya tenido que llegar al extremo del aborto. No puede la ley poner albarda sobre aparejo. El asunto del aborto, tal y como lo han dicho los ministros, es cosa aparte. Queda pendiente para ver si en el futuro, alguien le quiere entrar al toro’

El Jaime: “Excelente relato. Me quedo en la memoria con la siguiente frase: ‘El derecho a la defensa de la vida propia y de la familia frente a una ostensible agresión es implícitamente el derecho a matar en defensa de la vida propia’. Luego, todo es relativo. En mi experiencia, tanto mi suegra (QEPD), como mi esposa lloran y nunca olvidan sus ‘miscarriages’ o bebé perdido días después de nacer. Si son verdaderas mujeres y no engendros del mal, el abortar con intención les llevará una carga muy pesada de llevar por el resto de sus vidas. Pobres mujeres, digo yo. El ser que llevan dentro, no sufrirá lo que ellas sufrirán por tan terrible decisión. En realidad, escogen entre dos males y ambos son realmente detestables. Como bien dicen que dijo el rabino de Galilea ‘Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar’ Juan 8:11”.

El Gustavo: