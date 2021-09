Creced y multipli-CAOS

La orden del Génesis encuadra este tema hiper-súper-archi que es un problema humano esencial. Hoy da lugar a este debate privado, como seguramente hay cientos de miles de discusiones desde hace décadas.

Lo detonó el Jaime: “Excelente presentación histórica y de los puntos a considerar que menciona el análisis de Sagan”.

https://www.youtube.com/watch?v=OPsZan5liuU

Interviene el Marcos:

“No le veo ningún dilema. El bien más preciado es la vida, y la mejor forma de conservar la vida es respetando la vida de los demás. Si las leyes son el mecanismo de convivencia la primera ley debe de ser la protección de la vida ya que sin ella no tiene sentido nada, hacerle al tío Lolo diciendo que un feto es un montón de células que se puede tirar es una estupidez malévola. A partir de la concepción todos somos un montón de células que forman un organismo, el más evolucionado del universo conocido sobre el cual la comunidad humana legisla para su conservación y bienestar. La vida humana se inicia en la concepción y no somos una ‘parte’ de nuestra madre. Somos seres únicos e irrepetibles con todos los derechos y obligaciones de un ser humano. El desarrollo de la vida se inicia en la concepción y termina en la muerte. En el parto sólo cambia nuestra forma de respirar y alimentarnos, no se inicia la vida. Ésta se inicia en la concepción cuando nuestra madre nos da los 2 ATPs que requiere el metabolismo para arrancar, ahí se inicia la vida”.

El Jaime replica:

“Leyendo lo que escribes, me pregunto si realmente viste lo que envié o escribes sin verlo y meditar sobre lo que allí exponen. Nuestro deber ético es crear tanta vida como nos sea posible sin desperdiciar un sólo óvulo o espermatozoide porque ‘lo más preciado es la vida’? ¿Que las niñas de 13 años produzcan hijos? ¿La omisión es o no es equivalente a la acción?

¿Debemos defender al no nacido por encima de la madre? ¿Legislar que las madres se mueran durante un parto difícil, sacrificando su vida por el nuevo ser? ¿Hasta qué grado debemos extender ese principio pro-vida?

¿Todos los casos son iguales y por lo tanto, exigen una sola reglamentación? Yo no tengo las respuestas correctas. Me declaro incapaz de juzgar todo tipo de casos en el mismo sentido, sea uno u el otro.”

El Marcos dice que la legislación pro-aborto es la legalización del asesinato.

“Como se ha hecho en otros países, el lobby gay, mediante cañonazos de dólares, dobla a las vacas sagradas e impone el aborto en México. Lo hace mediante una aberración jurídica, pero como ellos son la ley y tienen un ejecutivo y legislativo en la misma ideología y con el mismo patrón ¿Quién se los va a impedir?

Vamos por partes, ‘Derecho al aborto por violación, sin necesidad de demostrarlo’, vamos a poner tres escenarios para describir lo que puede pasar y lo que se dice que pasó. Posición feminazi, ‘Los hombres son violadores por naturaleza’, posición machista: “Las mujeres son prostitutas por naturaleza’, posición intermedia, ‘tanto mujer como hombre disfrutan el sexo, dentro de estos extremos, caen todas las posibilidades de embarazo de una mujer que exige el aborto’.

La reflexión es: el embarazo puede ser responsabilidad del hombre, de la mujer o de ambos, difícil deslindar responsabilidades cuando ni siquiera se hará un juicio, el acusado dictará la sentencia absolutoria y la sociedad pagará la culpa, pero lo más grave es que el único 100% inocente pagará con su vida, el crimen de otro, ¿Aberrante no?