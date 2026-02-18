¿Qué hay detrás de la atroz violencia en el sur? ¿De cuánta fuerza pública, aparte de los mil elementos destacamentados para buscar a los mineros de Concordia, se dispone para reimplantar la tranquilidad y legalidad? ¿Dónde están los ribetes de alto riesgo en los cuales nadie puede vivir seguro? ¿Qué tanto han penetrado el territorio estatal los grupos delictivos de otras entidades? ¿Cuándo habrá condiciones para que los pobladores regresen a las comunidades de las cuales los expulsó la violencia?

Por el hecho de carecer de información oportuna y principalmente creíble sobre las características de la guerra criminal que ancla en los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa, la población pacífica desconoce la magnitud de la violencia y en esa doble situación de vulnerabilidad debe decidir entre quedarse en sus comunidades y correr los riegos o desplazarse desposeía junto con sus miedos a ciudades donde tampoco estará del todo segura.

Las diferentes zonas de Sinaloa llevan décadas siendo, juntas o separadas, el laboratorio en que el crimen experimenta sus barbaridades y mide la aptitud para adaptarse o rebelarse de los habitantes de comunidades rurales y urbanas. Desde la Operación Cóndor de los años 70 la parte de la sierra que nos toca dentro del llamado del Triángulo Dorado del narco fue conejillo de indias en materia de aquellas y actuales narcoguerras.

Tales precedentes instan a inquirirnos fuerte hoy que es lo que pasa en el sur de Sinaloa. Aunque la atención se centra durante las semanas recientes en la desaparición de 10 trabajadores de la mina de Pánuco, y el hallazgo de cinco de estos muertos, a los servicios de Inteligencia del Ejército, Marina y Guardia Nacional les urge contar con elementos de sustento que den pauta a operaciones que normalicen las legítimas actividades social y económica en la región.

La cobertura de la prensa nacional e internacional enfoca los contenidos en el conflicto al interior del Cártel de Sinaloa y la insistente maniobra invasora de organizaciones criminales de otros estados del País que consideran en debilidad táctica a los segmentos del narco que lideran los hijos de Ismael Zambada García y los de Joaquín Guzmán Loera, antes coordinados y ahora confrontados.

Hechos como el secuestro de 10 mineros y el asesinato hasta hoy confirmado de cinco de ellos aportan a la sensación de que existe otra manera de implantar control a través del terror exacerbado, que antes no se tenía en el sur. Choques armados a través de arsenales que se plantean como inagotables, explosivos detonados por el hampa y asegurados por las fuerzas armadas, extorsiones a empresas y desapariciones forzadas aportan a la terrible narrativa que desde lo alto o las laderas de la Sierra Madre Occidental resulta expandida hacia el Mundo.

En la escasa información disponible sobre la posible injerencia de crimen distinto al que ha imperado en Sinaloa en al menos medio siglo encarna el peligro de ignorar el impacto que tendrá en la sociedad civil. Con los referentes históricos y contemporáneos a la mano la gente aprendió que la violencia asestada por las organizaciones delictivas de Michoacán y Jalisco, por ejemplo, no es la misma a la perpetrada por el CDS. Son modus operandi donde los cárteles se adaptan a las circunstancias de cada región con tal de obtener asentimiento y mancomunidad social.

Por ello los sinaloenses merecen el derecho de acceso a información oficial sobre los contextos en que habitan, independientemente de que los procedimientos gubernamentales de combate a la delincuencia requieren de secrecía que garantice el buen resultado. Aquí se trata de labor de prevención ya que los ciudadanos que saben de la intensidad de la amenaza se preparan mejor para que las consecuencia sean las menores posible y, de lo contrario, si carecen de datos de valoración son hallados indefensos y confiados.

¿Qué hay detrás de la atroz violencia en el sur? ¿De cuánta fuerza pública, aparte de los mil elementos destacamentados para buscar a los mineros de Concordia, se dispone para reimplantar la tranquilidad y legalidad? ¿Dónde están los ribetes de alto riesgo en los cuales nadie puede vivir seguro? ¿Qué tanto han penetrado el territorio estatal los grupos delictivos de otras entidades? ¿Cuándo habrá condiciones para que los pobladores regresen a las comunidades de las cuales los expulsó la violencia?

Son preguntas cuyas respuestas competen a las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; de Defensa y de Marina y superioridad de la Guardia Nacional. Que deben ser contestadas para que los pobladores del sur de Sinaloa tengan plena noción del terreno intimidante en que están parados y también para que los alcaldes calculen el margen de gobernabilidad del que disponen.

Además del asedio del crimen, Concordia, Escuinapa y Rosario padecen el aislamiento característico de la desinformación a manera de enormes signos de interrogación que apuntan tanto como las armas de los facinerosos encañonan a los ciudadanos de bien.