¿Cuáles son las políticas públicas de este gobierno? (2)

No se ve claro que este régimen tenga alguna política nacional sobre los asuntos públicos de interés, sólo algunas declaraciones presidenciales como la de que “tendremos una educación como en Europa” en referencia al Plan Nacional de Educación que no llega, ni de lejos a política pública.

Entendiendo que una política de gobierno es un plan general y doctrina con la que se busca solucionar algún asunto o problema nacional o por lo menos regional, que contiene objetivos, estrategias, responsables y metodología de medición de resultados con índices, tiempos, personas beneficiadas y recursos públicos necesarios. Requiere toda una planeación, coordinación y evaluación de resultados, limitaciones y previsiones para en caso de efectos negativos; se debe plantear también el financiamiento que se requiere, sea público, privado o mixto y obtener la colaboración de la población objetivo, de las organizaciones sociales y, en su caso, de la iniciativa privada, así como conocer los tiempos de cierre para la evaluación final.

No se ve claro que este régimen tenga alguna política nacional sobre los asuntos públicos de interés, sólo algunas declaraciones presidenciales como la de que “tendremos una educación como en Europa” en referencia al Plan Nacional de Educación que no llega, ni de lejos a política pública, o “tendremos una salud como en Dinamarca” con el intento de “salud universal” gracias al Insabi con el que se quiso sustituir al Seguro Popular de Felipe Calderón, que sí contaba con planeación institucional, coordinación con todas las dependencias de salud y con organizaciones de salud de Estados y Municipios, con lo que prácticamente se alcanzaba el nivel de “seguro universal” pues todos los ciudadanos tenían servicios médicos, medicinas y hospitalización, en muchos casos con bajo costo o sin él, aún sin contar con las instalaciones necesarias.

Este Régimen eliminó el Seguro Popular que funcionaba relativamente bien, pero no supo o no pudo sustituirlo por algo igual o mejor; rompió el sistema de distribución y surtido de medicamentos acusando de corrupción a los laboratorios y fabricantes de medicinas, pero tampoco ha podido sustituirlo con alguna eficiencia, aunque pidió ayuda a la ONU que tampoco ha solucionado la falta de medicamentos a tiempo, en la cantidad requerida y en los lugares donde se necesitaban. Con este panorama, llegó la pandemia del Covid que “agarró” al país sin una Política Pública de Salud, coherente, suficiente y eficiente, ante lo cual se tomaron decisiones contradictorias que han costado miles de vidas y millones de enfermos, con una mediocre o nula atención médica.

Este es un ejemplo muy claro y evidente de las consecuencias de no tener una política pública inteligente y oportuna ante un problema nacional.

Algunas políticas públicas prácticamente emergen del cumplimiento de la Constitución y de las leyes secundarias que obligan o facultan a los gobernantes. Así, por ejemplo, la obligación del Poder Ejecutivo de respetar a los Poderes Legislativo y Judicial y éstos a su vez el de respetar al Poder Ejecutivo pero vigilando que su actuación se sujete a las leyes. Este Régimen inició con una mayoría absoluta en el Poder Legislativo, por lo que pudo imponer reformas constitucionales y de otras leyes, a su gusto; además el Poder Legislativo no sólo no ha vigilado la actuación del Ejecutivo sino que ha consentido excesos y desplantes del Presidente, tales como abrir las fronteras a la migración centroamericana, decretar como “seguridad nacional” las obras públicas que el Presidente considera necesarias, tratar de imponer una reforma a las leyes sobre generación de energía; el declarar “traidores a la patria” a los diputados que votaron en contra de esa reforma; el colapso en la distribución y surtido de medicamentos y servicios médicos contra el cáncer, la diabetes y el propio Covid, etc., etc.

Otro asunto muy grave es el conflicto que provoca el Presidente contra el Poder Judicial, mismo que, al igual que el Legislativo, tiene muchas deficiencias e ineficiencias, pero el atacar o amenazar a jueces y ministros de la corte, quienes toman decisiones según su interpretación de la ley, es un abuso del poder del Ejecutivo. Solo esta semana, el martes, el periódico Noroeste contiene dos noticias: “El Presidente declara la construcción del Tren Maya ‘de Seguridad Nacional’”, para eliminar las suspensiones concedidas por jueces federales ante amparos interpuestos por ciudadanos y organizaciones ambientales. Además, el Presidente ordenó a la Fiscalía General de la República, investigar a los jueces que concedieron amparo a la empresa Iberdrola por una multa de 9 mil millones de pesos, esa investigación es una amenaza para que los jueces no resuelvan contra el Poder Ejecutivo.

¿La política es entonces de control y amenaza?