¿Cuáles son las políticas públicas de este gobierno?

En diferentes ocasiones han preguntado los amables lectores de este Diario ¿cuáles son, han sido o serían las políticas de gobierno de este régimen? Solo en algunos temas y también solo parcialmente se ha tenido alguna respuesta a la pregunta, siempre y cuando pudiera considerarse “política de gobierno” generalidades y ambigüedades como: “la cuarta transformación”; o bien, “abrazos, no balazos”; “lucha total contra la corrupción”; el Ejército construyendo y administrando obras públicas; “las mañaneras” como instrumento de comunicación; las encuestas para la toma de decisiones; retener y ocultar información con el pretexto de seguridad nacional, o tal vez la eliminación de los organismos públicos ciudadanos, etc., etc.

Lo cierto es que una característica de este gobierno es que no existen políticas públicas claras, precisas y sostenidas; los ejemplos más evidentes se tienen en los bandazos que se han dado en materia de salud, de migración, de combate a la delincuencia organizada; en economía; en relaciones internacionales y más, etc., por lo tanto, vale preguntarse ¿cuál es la política pública, estratégicas y objetivos, por ejemplo, en materia de:

1. ¿Educación?, ¿cuáles son los planes y estrategias para recuperar el tiempo perdido por la pandemia o para el impulso de la digitalización para maestros y alumnos; para la recuperación de edificios y equipamiento escolares perdidos o vandalizados durante la pandemia; cómo coordinar el sistema escolar público con el privado; qué presupuesto extra y qué planes tienen para la sustitución de las escuelas de tiempo completo; cómo integrar las escuelas rurales e indígenas que se han quedado sin maestros; cómo integrar eficazmente a los sindicatos de maestros; cómo evitar las marchas, plantones y bloqueos de la CNTE; cómo recuperar en las preparatorias y escuelas de educación superior el nivel de educandos que pasaron automáticamente en los niveles inferiores, etc.?

2. ¿Cuál es la política integral sobre ecología y medio ambiente? ¿Qué se va a hacer para cuidar el agua, sea de superficie o subterránea; qué se está haciendo y se hará para mejorar el aire?, pues dentro de las principales contaminantes están Pemex y la CFE; cómo lograr que la industria privada invierta en el control y la eliminación de contaminantes que producen en sus procesos industriales; cómo mejorar la protección del suelo y la eliminación de fumigantes, fungicidas y uso indebido de otras sustancias contaminantes; qué se está haciendo para la protección y limpieza de litorales, bahías y en general en nuestros mares, para eliminar basura, plásticos, deshechos y aguas negras; qué se está haciendo para mejorar la pesca y la protección de especies como el camarón, la tortuga, la sobreexplotación en la pesca y la falta de cumplimiento a los tiempos de veda; igualmente en la protección de la flora y la fauna, el cuidado de los bosques ante la tala y los incendios, la protección de especies en vías de extinción, la reforestación y la siembra de árboles en parques y jardines, etc.

3. Finalmente, ¿cuál es la política migratoria nacional?, ¿somos “país seguro”?, es decir ¿que los que lleguen y pasen por territorio nacional para ir a Estados Unidos se queden aquí provisionalmente, mientras los aceptan allá, o se queden aquí como emigrados y pasen de la tierra que buscan donde “mana leche y miel” a una tierra de pobreza, hambre, inseguridad y falta de oportunidades?, ¿le vamos a seguir “prestando”, como dijo Trump, a Estados Unidos 25 mil soldados para cubrir la frontera norte y detener las caravanas de migrantes en la frontera sur; ya debiera haber planeación conocida sobre albergues no solo en la frontera norte, sino en varias ciudades que ya tienen cientos de migrantes estacionados en espera de seguir su camino; falta saber qué se está haciendo para impedir que la delincuencia organizada siga haciendo “negocios” en el tráfico suicida de migrantes en condiciones deplorables y peligrosas; habría que hablar sobre la migración de mexicanos que a través de una porosa frontera de más de 3 mil kilómetros, han cruzado y siguen cruzando, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida y que pareciera que el Gobierno estimula para disminuir la presión en México de falta de empleo, pobreza e inseguridad, además de que una vez allá, envían remesas.

Como se puede apreciar, hay muchos otros temas sobre los cuales no hay o no se ven políticas claras de gobierno porque, después de todo, no es tan fácil gobernar.