salomon.gaxiola@gmail.com

Fiel a su estilo el ex Presidente a través de su redes sociales difundió un video en donde señala que es inocente y que esto es un ataque del Gobernador, pide que solo se realice justicia y que no existe ilegalidad alguna.

Esta semana fue muy movida para el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, Isael Guillermina Soto González (ex Tesorera), Othón Herrera y Cairo Yarahuan (ex Secretario del Ayuntamiento), Alejandro Amézquita Villaseñor (ex Oficial Mayor), Raúl Alcántar Kondo (ex Director de Egresos y Presupuesto), María Antonieta Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González (ambas regidoras) fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, esto por la contratación de 40 camiones recolectores de basura por un monto de 117 millones de pesos, que presentaba diversas irregularidades.

Entre las irregularidades se señaló que no se sometió a un proceso de licitación y en su lugar fue adjudicación directa alegando urgencia y el tema Covid como impedimentos para realizar el proceso de licitación. La audiencia en cuestión duró 18 horas durante las cuales se desahogaron pruebas para al finalizar se vinculara a proceso al ex Presidente Municipal y ex colaboradores.

Esto significa que el Presidente Municipal y ex colaboradores son culpables? No, significa que durante los próximos 3 meses se seguirá investigando la legalidad de dicho contrato.

Por su parte y fiel a su estilo el ex Presidente a través de su redes sociales difundió un video en donde señala que es inocente y que esto es un ataque del Gobernador, pide que solo se realice justicia y que no existe ilegalidad alguna.

Eso debe de servir de ejemplo para otros funcionarios, especialmente para el Presidente Municipal de Mazatlán, ya que esta semana la Auditoría Superior del Estado presentó denuncia ante la Fiscalía del Estado por probable daño patrimonial derivado de un contrato de compra de 2 mil 139 luminarias. Vale la pena recordar que de manera similar inició el proceso de desafuero en contra de Estrada Ferreiro, por lo que quizá “El Químico” Benítez debe de estar muy pendiente de lo acontecido con su ex homólogo, especialmente que a ninguno de los dos les fueron aprobadas sus cuentas públicas del año 2020. Posterior a esta denuncia el Presidente Municipal de Mazatlán dejó sus actividades públicas y buscó audiencia con el Gobernador, el paso del tiempo nos dirá si hubo acuerdos o no.

Por otro lado, a quien sí le aprobaron la cuenta pública 2020 es al actual Embajador y ex Gobernador del Estado Quirino Ordaz, no creo que haya estado muy preocupado pero si lo estuvo ahora no tiene por qué preocuparse.

Para finalizar, ¿ha tenido oportunidad de leer los reportajes hechos por este periódico sobre los Guacamaya Leaks? Se lo recomiendo.

PD._ Si usted cree que una persona puede vivir con solo 200 pesos, sin cuenta de cheques no ahorros y hacer tres campañas presidenciales no le recomiendo que lea el libro “El Rey del Cash”.