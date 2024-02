sicairos6204@gmail.com

Algo turbio está pasando en la alianza entre Morena, PT y Verde Ecologista de México porque los dos partidos de baja rentabilidad electoral coaligados van a competir por separado en Sinaloa en lo referente a la elección de senadores y, de refilón, el del Trabajo procede al rescate político de Estrada Ferreiro que se ha declarado enemigo acérrimo del Gobernador Rubén Rocha Moya por el hecho de que lo destituyó de la Alcaldía para que respondiera ante tribunales por supuestos delitos cometidos en el desempeño de la función pública.

A qué otra cosa sino al autoengaño, el último reducto de los sin candidaturas, pueden atribuirse los ardides de políticos sinaloenses como el de Héctor Melesio Cuén Ojeda que simula desprenderse del Partido Sinaloense y teñirse con los colores del Revolucionario Institucional, Jesús Estrada Ferreiro que decide en un acto de faquirismo electoral crucificarse en la cruz petista, o Jesús Valdés Palazuelos que en su largo proceso de decoloración hoy decide ser Verde. Es el clavo ardiendo al que se aferran los conversos que declinan a la dignidad y optan por posturas acomodaticias en la subasta de ambiciones de poder.

En sentido opuesto a la ciudadanía que ayer salió en las ciudades sinaloenses y del resto del País a defender la democracia, el malabarismo ideológico no puede adjudicársele a una propuesta seria al electorado, al que le quieren ver la cara de tonto como en esos juegos de feria de dónde quedó la bolita. Podría suceder que en medio del disparate de partidos y camarillas haya aquellos que confundan sus codicias por cargos públicos con la auténtica exigencia social de que el Gobierno saque las manos de las elecciones constitucionales.

Se entiende del creador y dueño del PAS el hecho de que construya salidas de emergencia con plena conciencia de que su partido no le alcanza para llegar a la Cámara de Diputados y desde allí intentar el último salto hacia la titularidad del Gobierno de Sinaloa, pero imposible de digerir por los sinaloenses el bocado que ofrece la dirigente del PRI, Paola Gárate Valenzuela, al decir y quizá también creer que ve una postura firme y clara en la decisión del pasista de afiliarse al PRI. Constituye exceso de ingenuidad o lapsus irreflexivo que esconde el bochorno de la lideresa por no creer ni ella en lo que dice.

Es que a las horas de afiliarse al PRI, Cuén va a Los Mochis al registro de Mingo Vázquez como precandidato a la Alcaldía de Ahome y allá es presentado como líder moral del PAS. En otra contradicción, el día en que fue escenificada la escena de su mutación al tricolor dice que quiere ir al Congreso de la Unión a denunciar la corrupción que hay en Sinaloa pudiendo empezar a hacerlo desde ahora incluyendo a todos los presuntos expoliadores de las finanzas públicas, entre éstos a los funcionarios y ex directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa vinculados a procesos judiciales por malos manejos del dinero universitario.

Más o menos por las mismas trazas anda Jesús Estrada Ferreiro que al no ser profeta en su tierra donde la justicia lo persigue por el posible desempeño ilícito que hizo del cargo que ocupó como Alcalde de Culiacán, logra un extraño acuerdo con el PT, que lo postula como candidato al Senado. De origen el pacto resulta abominable porque el petismo es aliado de Claudia Sheinbaum en la alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia, y solapa a la vez al ex munícipe que traicionó la trilogía moral de no mentir, no robar y no traicionar que postula el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso de Jesús Valdés se cuece aparte aunque igual que el de Estrada Ferreiro viene a restarle a la fórmula de Morena al Senado por Sinaloa que integran Imelda Castro y Enrique Inzunza, a quienes la intención del voto los favorece hoy de manera abrumadora. El ex dirigente estatal del PRI ensaya otro salto al vacío sin red de protección luego de que el 23 de septiembre de 2023 por invitación de Rocha Moya se adhirió a la campaña de Sheinbaum y en cinco meses corroboró que en vez de treparlo en un trapecio se le subió a la cuerda floja. El PVEM gana, sin duda, al intentar resolver su misérrimo ranking electoral con los votos de muchos priistas y ex que siguen a Chuy Valdés.

Siendo tal el dislate del camaleonismo partidario nunca podrá ser la emboscada perfecta, carnada de carroña, para los votantes. Aquí está, vivo y renovador, el fervor cívico que corrió como río creciente por las calles de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán y se funda en la lucha por el voto libre vigilado por instituciones autónomas y confiables; al contrario, fraguada en la desesperación de partidos y pretensos, la oferta del travestismo político mágico ofrecida como ganga a los votantes contiene la alevosía de la mentira y por lo tanto los ciudadanos seguramente procederán a la premeditada respuesta del sufragio inteligente.

No se equivoquen los saltimbanquis de la política: nada tienen que ver sus apetencias de cargos de elección popular con la aspiración social genuina por democracia funcional, sin adjetivos.