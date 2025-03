Culiacán: a revivir la vida nocturna

No hay otra forma de intentar infundirle confianza a la gente a no ser con la seguridad supervisada. Cualquier otra manera constituiría imprudencia y tendría implícita la eventualidad de hechos de violencia que hagan que la medicina resulte peor que la enfermedad. Finalmente serán las familias las que determinen si salen o no, ahora o después, confiando o temiendo.

Con el Plan Operativo Culiacán en Movimiento que arrancó ayer se tiene el primer esfuerzo coordinado en Sinaloa entre Gobierno e Iniciativa Privada para hacer que el corazón de la capital del estado vuelva a latir con el dinamismo nocturno que le caracteriza y así palpite también la economía y la confianza de la gente en retomar hábitos de consumo. El experimento, porque eso es, estará en la fase de prueba y depende del éxito la posibilidad de que sea replicado en el resto de las ciudades ubicadas en la franja territorial afectada por la narcoguerra. Al ser activada la estrategia también se puso en marcha el gran aparato de resguardo a los ciudadanos con los componentes de vigilancia, volantas, inteligencia, proximidad y cuidado a las rutas por las que se mueve la gente. Fue estudiado y mapeado el radio de intervención con simulacros para desactivar de inmediato cualquier foco de peligro que pudiera brotar. Hay cálculos, manuales, equipo humano y tecnológico para sofocar las posibles contingencias. Se trata de una propuesta respaldada por el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y que hace suya en todo el estado el Gobernador Rubén Rocha, como parte del programa de recuperación de paz desde la acción ciudadana, en este caso la Intercamaral que agrupa a los dueños de grandes, medianos o pequeños negocios, que ansían ofrecer sus servicios y cortesía como rutas alternas que posibiliten escapar paulatinamente del miedo y restricciones en movilidad. De resultar bien esta acción como primer fruto socialmente concertado del plan de pacificación, los alcances se verán extendidos en algunas semanas hacia ribetes de alto movimiento de personas siendo los casos de la Zona Dorada, la Plaza Machado y el Malecón, en Mazatlán, así como blindar el flujo diurno de paseantes con el refuerzo de la protección en la carretera Culiacán-Navolato, el centro de la cabecera municipal y Altata. En principio, vale la acotación, no será de tranquilidad genuina la que gocen los consumidores porque notarán, de hecho a partir de ayer fue muy perceptible, la presencia de bastantes elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva. La seguridad ofertada tendrá por lo pronto la envoltura de los patrullajes y retenes, sin embargo, ojalá que gradualmente la tranquilidad y civilidad sean desmilitarizadas. Tampoco hay que catalogar la estrategia Culiacán en Movimiento como una ocurrencia pues en la elaboración participan expertos en los temas de construcción de paz, seguridad pública y procuración de justicia. Tiene el visto bueno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal que preside Omar García Harfuch y el asentimiento de las secretarías de Defensa y de Marina y la Guardia Nacional. También avalan estas maniobras las secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Economía, Turismo, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y Protección Civil. La paz fabricada o controlada consiste en definir cotos en situación de riesgo que son protegidos bajo la observación de autoridades y la población civil, sujeta al esquema de prueba y error y con ajustes permanentes hasta que el modelo funcione bien y resulte satisfactorio para las comunidades. En el caso de Culiacán, las zonas en que se realizará este ejercicio son consideradas puntos piloto, e irán abarcando otras áreas sólo hasta que se certifique la factibilidad. Para las zonas del Desarrollo Urbano Tres Ríos, el centro urbano y el corredor automotriz del bulevar Pedro Infante, los 250 elementos de seguridad pública son pocos no obstante que también resultaría contraproducente exagerar los contingentes militares y policiales que podrían ahuyentar a los clientes. Tampoco se espere el súbito regreso de los culiacanenses a la vida nocturna porque éstos irán calibrando las acciones que los hagan sentirse seguros. En realidad no hay otra forma de intentar infundirle confianza a la gente a no ser con la seguridad supervisada. Cualquier otra manera constituiría imprudencia y tendría implícita la eventualidad de hechos de violencia que hagan que la medicina resulte peor que la enfermedad. Finalmente serán las familias las que determinen si salen o no, ahora o después, confiando o temiendo. Corre entonces el intento por hacer que a Culiacán le regrese el buen ánimo y el bullicio por las noches tras seis meses de calles y establecimientos que se quedan solos a partir de las 7 de la tarde. Por el bien de todos, ojalá que sí funcione.

Hagamos que en estas noches, No importen las desveladas, Y mucho menos los reproches, Por las farras recuperadas.

