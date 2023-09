Hoy se invirtieron los valores y asistimos a un desajuste generacional; los adultos quieren regresar a la juventud y retrasar el arribo de la ancianidad a como dé lugar...

Uno de los poemas más famosos del bardo nicaragüense, Rubén Darío, es “Canción de otoño en primavera”, donde expresó la añoranza de los años pasados con lacónico lamento: “Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer...”

En su libro, “El mundo de ayer. Memorias de un europeo”, Stefan Zweig señaló que en la Viena de finales del Siglo 19 el Imperio era liderado por ministros ancianos, porque la sociedad de esa época no se fiaba de los jóvenes.

Pascal Bruckner reforzó, también, este rechazo o repudio juvenil en su obra: “Un instante eterno. Filosofía de la longevidad”, donde recordó que no se podía encontrar trabajo si se era demasiado joven: “Pobre de aquel que mantuviera un aspecto infantil: no le resultaba fácil encontrar un trabajo; el nombramiento de Gustav Mahler a la edad de 37 años como director de la Ópera Imperial fue una escandalosa excepción. Ser joven era un obstáculo para cualquier carrera... A los 20 años, vestirse de persona madura era la condición sine qua non para el éxito”.

Sin embargo, agregó, hoy se invirtieron los valores y asistimos a un desajuste generacional; los adultos quieren regresar a la juventud y retrasar el arribo de la ancianidad a como dé lugar: “Qué contraste con nuestros tiempos, cuando cualquier adulto trata de forma desesperada de mostrar los signos externos de la juventud, practica la confusión de disfraces, lleva el pelo largo o vaqueros; cuando las propias madres se visten como sus hijas para anular cualquier brecha entre ellas. En el pasado, la gente vivía la vida de sus antepasados, de generación en generación. Ahora los progenitores quieren vivir la vida de sus descendientes”.

¿Fomento a este culto social a la juventud?