Los feminicidios y homicidios en general, son alentados por la impunidad y la corrupción que no terminan de irse de toda la cadena de procuración e impartición de justicia, y claro, en cuanto a los feminicidios, nuestras mujeres tendrán que actuar de manera inmediata y oportuna, ante cualquier manifestación de violencia que sufran, venga de quien venga.

“Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir.” Raimunda de Peñafort, destacada jurista española.

Estamos a unas horas de bajar el telón del séptimo mes del año; rápidamente nos estamos enfilando al cierre del 2022; año que está resultando muy complicado por efectos de la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, y en lo interno, por la indomable ola de violencia y los bandazos de la inflación.

Sin duda alguna, el tiempo pasa volando y su marcha veloz se percibe más, conforme se acumulan los años de existencia. Supongo que funcionarios públicos y representantes populares experimentan la misma sensación, al ver que los plazos fatales de sus encomiendas se agotan, mientras miran sobre los escritorios, alteros de pendientes, que al final del día, serán parte de la herencia que dejarán para sus sucesores, e igual, tal vez, sean los mismos que recibieron de quienes los antecedieron, entre ellos, el del feminicidio, con hechos recientes que resultan escalofriantes, mismos que, de nueva cuenta, han encendido las alarmas por la frecuencia con la que se están presentando.

Ante la triste realidad, la siguiente cita, acuñada por el poeta nayarita Amado Nervo, no ha hecho mella en la conciencia de los misóginos: “El proverbio persa dijo: no hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa; más yo te digo, no la hieras ni con el pensamiento”.

Vale comentar que no todos los asesinatos de mujeres alcanzan la calificación de feminicidio, ya que, por ejemplo, en no pocos casos, se trata de féminas que se han involucrado en actividades ilícitas jugando roles activos, incluso, de liderazgo. En esos casos y en otros, en los que no concurren circunstancias de odio de género, estamos hablando de homicidios.

En razón de lo anterior no todos los crímenes de mujeres se califican como feminicidio, ya que esta hipótesis, según el Artículo 325 del Código Penal Federal, ocurre cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, bajo las siguientes circunstancias: que la víctima presente, signos de violencia sexual; que la víctima haya sufrido lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes; que haya antecedentes de violencia previos al asesinato; que entre la víctima y el victimario haya existido una relación sentimental o de confianza; que se hayan documentado amenazas previas al crimen; que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo de la víctima, sea exhibido públicamente.

En el mismo numeral citado, se consigna que quien cometa feminicidio se puede hacer acreedor de una pena hasta de 60 años de prisión, cosa que parece ser que a los victimarios no les asusta y van por las calles tarareando: “Uy qué miedo, mira como estoy temblando...” así lo revela el hecho de que en el primer semestre del 2022, se han cometido 480 feminicidios en nuestro país, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el antecedente de que en el 2021, se registraron 978 asesinatos calificados como feminicidios, lo cual, equivale a un promedio de tres crímenes diarios.

“Es muy común que las mujeres piensen que soportar el maltrato y la crueldad y luego perdonar y olvidar es una muestra de compromiso y amor. Pero cuando amamos bien sabemos que la única respuesta sana y amorosa al abuso es alejarnos de quien nos hace daño”. Es lo que dice la escritora norteamericana, conocida como Bell Hooks.

De cierre, rescato una frase de la creativa española, Izaskum González: “Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte”. ¡Buenos Días!