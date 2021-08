De Covid y cosas peores

Pero la Sala no solamente resolvió referente al PVEM, también resolvió respecto de la elección de Campeche, ordenando con 4 votos a favor y 3 en contra el recuento de votos de la elección de Gobernador en los 21 distritos que conforman dicho Estado, ‘para dar certeza y despejar cualquier duda respecto al resultado y que se respete plenamente la decisión de las y los ciudadanos de la entidad’, señaló la Magistrada Janine M. Otálora.

El Covid ha dado y seguirá dando de qué hablar, un ejemplo puede ser la declaración realizada el día de ayer por Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de la capital sinaloense, “Yo acabo de dar instrucciones ahorita para que a partir del lunes, todo el personal del Ayuntamiento tiene que estar vacunado; quien no esté vacunado sin causa justificada no va a ir a trabajar, le vamos a descontar los días, se les va a suspender por el tiempo que sea necesario hasta que se vacune y tenga su calidad de vacunado”, así que la próxima semana seguramente el tema dará para más, pero también esta semana se pronunció por un tema referente al Covid, solo que en este caso por el regreso a clases presenciales, fue Fernando Sandoval Angulo, secretario general del SNTE 53 señaló que estaban de acuerdo con el regreso a clases, pero no con las condiciones existentes, “la presencialidad es una necesidad, pero volver en este momento es una necedad”, por lo que aun veremos un estira y afloje entre sindicato y autoridades educativas. Vale la pena aclarar que en este espacio estamos a favor de las clases presenciales siempre y cuando existan las condiciones adecuadas.

A pesar de que no mencionamos en este espacio lo realizado por 104 personas “famosas y/o influencers” que decidieron en plena veda electoral utilizar sus redes sociales para apoyar al Partido Verde Ecologista de México, ahora sí mencionamos lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (sigue el mismo presidente de la semana pasada no se preocupe) la cual confirmó la sanción impuesta por el Consejo General del INE por la cantidad de 40 millones 933 mil 568 pesos y la interrupción de la difusión de su propaganda electoral dentro del tiempo asignado por el INE por un año calendario. ¿Será que veremos por una tercera ocasión esta práctica realizada por el Partido Verde en las próximas elecciones? Recordemos que ya en el 2016 el PVEM utilizó a otras personas famosas para promocionarse, uno de los famosos utilizados fue quien en ese entonces fungía como Director Técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Miguel Herrera, quien al igual que en esta ocasión utilizo sus redes sociales para apoyar a dicho partido político.

Pero la Sala no solamente resolvió referente al PVEM, también resolvió respecto de la elección de Campeche, ordenando con 4 votos a favor y 3 en contra el recuento de votos de la elección de Gobernador en los 21 distritos que conforman dicho Estado, “para dar certeza y despejar cualquier duda respecto al resultado y que se respete plenamente la decisión de las y los ciudadanos de la entidad”, señaló la Magistrada Janine M. Otálora. El Instituto Electoral del Estado de Campeche declaró ganadora a Layda Sensores con una diferencia de menos de 6 mil votos, ya que determinó que la ganadora obtuvo 139 mil 833 votos y Eliseo Fernández 133 mil 899 votos. Habrá que estar atentos a dicho recuento, por su parte el dirigente nacional de Morena en redes sociales manifestó: “Sigue el TEPJF con su robadera. Ahora ponen en duda nuestro triunfo en Campeche y para dar “certeza” ordenan de manera ilegal un recuento total. Qué curioso que es el estado del presidente del PRI. ¡No tienen vergüenza! #QueSeVayanTodos”. Vea la Posdata 3.

Para terminar, ¿sabe Usted qué fue la Gestapo? Fue la policía secreta estatal alemana en tiempos del nazismo, parte fundamental de la represión ya que no respondía a ningún tipo de supervisión judicial o legal. Pues para el Senador de la República por la Ciudad de México, César Cravioto Romero, señaló esta semana en tribuna que el INE estaba peor que la Gestapo, esto al señalar el proyecto de reglamento que publicara el INE referente a la revocación de mandato. Sí leyó bien, la Gestapo.

PD 1. Ante el retiro del Magistrado Presidente Enrique Inzunza Cázarez (será el próximo Secretario General de Gobierno), el magistrado Ricardo López Chávez fue electo como nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

PD 2. Ya casi un año de la famosa rifa del avión (que no se rifó) solamente cuatro de los 13 hospitales han recibido el premio consistente en 20 millones de pesos, ¿Será que se estará acumulando?

PD 3. Aguas con la propuesta de Reforma Electoral, interpuesta por Ricardo Monreal, propone destituir a magistrados del TEPJF y consejeros del INE.