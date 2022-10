De dulce, chile y manteca

salomon.gaxiola@gmail.com

El director de Cultura Alfonso Ramírez posó con un ‘cuerno de chivo’ que fue transformado en una guitarra, ‘escopetarra’ es el nombre de esta obra del músico colombiano César López, esta imagen causó controversia ya que hubo quienes vieron esta imagen como apología del delito, es decir como alabanza a la violencia que se vive y genera por las situaciones tan peculiares de nuestra entidad y hubo otros que la vieron como lo que busca el artista, convertir algo violento en algo totalmente diferente, recordemos que las dos opiniones son válidas, ya que son interpretaciones de una obra. Esperemos que esta controversia sirva para que el concierto del día de mañana sea más concurrido. Por cierto, ¿a Usted qué le parece la ‘escopetarra’?

Este espacio originalmente se iba a tratar sobre un libro que ha adquirido mucha notoriedad en los últimos días, pero como no llegó en la fecha estimada no me fue posible leerlo y por ende comentarlo en este espacio como era el plan, así que veremos algunos temas que considero relevantes.

Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó con 483 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero de cuentas bancarias que no tengan movimiento durante seis años pase a ser propiedad del Gobierno, con la finalidad de fortalecer a las policías federales, estatales y municipales. La cantidad que esté en la cuenta bancaria en cuestión tiene que ser mayor a 540 UMAS y se distribuirá de la siguiente manera: 50 por ciento para la Federación, 30 por ciento para las entidades federativas y 20 por ciento para los municipios. Alguna pregunta que me surge es: ¿Qué pasa si las cuentas tienen beneficiarios? Ejemplo un padre que nombra beneficiario a su hijo menor de edad.

Ahora pasemos a la Cámara de Senadores ya que esta semana con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones se aprobó en lo general un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, eliminándose las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos por corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género y añadiéndose al Código Penal Federal el Capítulo “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, por lo cual a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o practica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule, o suprima la libre identidad sexual se le aplicara prisión de dos a seis años y multa de mil veces el valor diario de las UMAS.

Dejo para el último el actuar de nuestro Presidente quien el pasado 7 de octubre del presente año amenazó con investigar al Juez Francisco Javier Rebolledo ya que emitió una suspensión provisional para que la Secretaria de Educación Pública no implemente el nuevo plan de estudios como programa piloto en 960 escuelas públicas, el presidente dijo: “Somos respetuosos del Poder Judicial, pero no nos dejamos. Vamos a indagar y vamos a ver quien fue el juez y por qué razón”.

PD 1. El Secretario de Gobernación se deslinda de la publicidad que ha aparecido en nuestro Estado, “Yo no me llamo Agusto, me llamo Augusto”.

PD 2. El Congreso del Estado de México aprobó con 49 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones el Matrimonio y el Concubinato entre personas del mismo sexo convirtiéndose en la entidad federativa 29 en aprobarlo.

PD 3. Por fin el próximo 7 de noviembre no será necesario contar con cita para asistir a consultar expedientes a los Juzgados federales.