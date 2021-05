De estrella de OnlyFans a candidata

Ejemplos como este demuestran que los eventos electorales son cada vez más carnavales y shows que citas cívicas. La multicitada y simplista frase de Churchill de que la democracia “es la peor forma de gobierno, salvo todas las demás”, da paso a estas otras opiniones.

“Democracia es una palabra que proviene de dos voces griegas, ‘demos’ que quiere decir pueblo, y ‘kratos’ que quiere decir poder. Es un concepto y práctica que provienen de la época clásica de la Grecia antigua, y que han marcado la visión del hacer político en Occidente. A pesar de que el concepto viene de la Grecia antigua, los más grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, fueron profundamente críticos de la democracia. Lo podemos ver en la ‘Política’ de Aristóteles, uno de los filósofos más lúcidos del mundo antiguo. Aristóteles pensaba que había seis formas de gobierno: tres virtuosas (monarquía, aristocracia y politeia), y tres corruptas (tiranía, oligarquía y democracia). Aristóteles pensaba que la mejor forma de gobierno era la monarquía, porque una sola persona actuando por el bien de la comunidad política, era lo más eficiente. Su contraparte, la tiranía, era la peor porque el gobernante sólo actuaba para favorecerse a sí mismo y había el mayor número de afectados posible. Para Aristóteles la politeia y democracia, es decir los gobiernos de muchos, fueran viciosos o virtuosos, eran las formas de gobierno más mediocres. En una politeia, el gobierno actúa para el bien de la comunidad política pero es muy ineficiente en la toma de decisiones; mientras que en una democracia el gobierno es corrupto y sólo favorece a los que están en el poder, pero como el gobierno está formado por todo el pueblo, los afectados son los menos. Entonces, la politeia es la menos buena de las virtuosas y la democracia la menos mala de las viciosas. http://humanidades.cosdac.sems.gob.mx/temas/vocabulario/democracia-ai-12/

La joven y atractiva influencer Rocío Adeline Pino Pino, conocida en la plataforma OnlyFans como “La Grosera”, levanta comentarios en las redes sociales con sus propuestas políticas, entre las que se destaca “Chichis para todas”, como candidata a una diputación federal en Sonora por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP). La candidata ofrece seis proyectos: Empoderaré a la mujer, Chiquitas cabro**, Mamá luchona, Mi estado, mi gente y Leyes digitales. Dice que esas propuestas “ayudarán y beneficiará a las mujeres tanto en el entorno familiar, como profesional y escolar”.

Rocío ya tiene una asociación civil con la que ayuda a familias vulnerables en el estado de Oaxaca, por lo que esta participación la ve como una oportunidad para seguir apoyando a las mujeres.

Algunas frases suyas:

“Me quiero enfocar en las mujeres sonorenses, empoderarlas, hacerlas sentir bien, que se sientan chingonas y protegidas. Nos quitaron las guarderías, ahora las mujeres no pueden trabajar”.

Prefiero enseñar mis chichis que enseñar la cara de rata y hacerme el inocente, cual político en campaña...

Es la esencia de cada humano, yo tengo un dicho: nací bichi y sin dientes, lo demás es ganancia. Me encanta posar, me gusto y acepto mi cuerpo como es, me encanta tomarme fotos desnuda, la mayoría lo ve como morbo, pero yo no”.

Dice la candidata que posar desnuda no le causa ningún problema, es la esencia del ser humano. “Yo soy una mujer divorciada, entonces yo necesito mucha seguridad en mí para poder sacar adelante a mi familia, a mi hijo. Cómo le voy hacer. La ley “chichis para ellas” busca apoyar a las mujeres que perdieron el seno por problemas de cáncer. Voy a buscar en las empresas que les pongan pechos. Y obviamente sancionar a los papás irresponsables que no quieren pagar las pensiones, también a esos nos los vamos a chingar. Yo no te voy a salir con mamadas”.