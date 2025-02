De guerras comerciales a juegos de poder: desafíos en un mundo dividido

Las negociaciones económicas del T-MEC en 2026 se verán eclipsadas por preocupaciones geopolíticas como el control fronterizo, la inmigración y la seguridad nacional. La era de la globalización como ideal cooperativo ha dado paso a juegos de poder e influencia marcado por una lógica de suma cero.

El auge de políticas económicas no cooperativas que socavan la economía de mercado global no puede entenderse plenamente desde la perspectiva del análisis económico tradicional. Aunque la globalización ha demostrado generar beneficios económicos significativos, estos resultan insuficientes para sostener mercados libres cuando objetivos estratégicos, como la seguridad y la hegemonía geopolítica, adquieren prioridad.

Las intervenciones estadounidenses, tanto en aliados como en adversarios, no estarán motivadas por principios ideológicos. Por ejemplo, su reacción frente a posibles reformas de instituciones judiciales y autónomas en México dependerá exclusivamente de intereses estratégicos, no de un compromiso con la defensa de valores democráticos. Entender este pragmatismo es esencial para que los responsables de políticas adapten estrategias efectivas frente a la administración Trump.

La administración Trump adoptará un enfoque pragmático en su política, priorizando los objetivos de su grupo de apoyo más influyente y considerando las restricciones económicas y políticas únicamente en función de su impacto en dichos objetivos. No obstante, es crucial no malinterpretar este pragmatismo. Por ejemplo, un interés en la seguridad del Ártico debido al cambio climático no debe confundirse con un compromiso generalizado para combatir este fenómeno global.

Para garantizar el éxito económico y estratégico de América del Norte, los responsables de políticas deben adoptar un enfoque pragmático que combine la integración económica con los objetivos de seguridad. Aunque las amenazas y sanciones seguirán siendo herramientas disponibles para Estados Unidos, fomentar la cooperación regional requerirá una estrategia equilibrada que complemente estas medidas con incentivos económicos claros. Al abordar de manera colaborativa los desafíos compartidos y alinear prioridades, América del Norte tiene el potencial de consolidarse como un bloque económico y estratégico robusto, fortaleciendo el liderazgo de Estados Unidos en un panorama global cada vez más fragmentado.

En un momento en que América del Norte enfrenta un cruce entre la geopolítica y el reajuste económico, las decisiones tomadas en los próximos años determinarán no solo el futuro de la región, sino también su papel en un mundo crecientemente dividido. La estrategia de Trump, percibida como pragmática o arriesgada, refleja una realidad inevitable: la geopolítica se ha convertido en el factor determinante de las políticas internacionales.

Para Canadá y México, alinearse con las prioridades estadounidenses podría garantizar estabilidad, pero con un costo significativo en términos de soberanía y flexibilidad. Para Estados Unidos, consolidar su dominio en América del Norte es un prerrequisito para mantener su hegemonía global, aunque esta estrategia implica el riesgo de alienar a sus aliados y sembrar tensiones a largo plazo. La era de la globalización como ideal cooperativo ha dado paso a un juego de poder e influencia marcado por una lógica de suma cero.

En este contexto, América del Norte tiene la capacidad de emerger como un bloque económico resiliente y cohesionado, siempre que sus líderes enfrenten con visión, pragmatismo y adaptabilidad los desafíos de un mundo definido tanto por la rivalidad como por la interdependencia.

El autor es Roberto Duran-Fernandez, con una maestría en economía por la London School of Economics y doctorado por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Actualmente es profesor investigador del Tec de Monterrey, investigador no residente del Baker Institute for Public Policy y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?. E-mail: roberto_duran@tec.mx

Este texto es un fragmento del artículo “North America’s Geopolitical and Economic Playbook Under Trump’s Second Term”, publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2025 por The Baker Institute for Public Policy. El artículo explora los desafíos y oportunidades de la política estratégica de Estados Unidos bajo la segunda administración de Trump, analizando el impacto de estos cambios en la cooperación regional en América del Norte y su papel en el reordenamiento geopolítico global.

El artículo original puede consultarse en este vínculo: https://www.bakerinstitute.org/research/north-americas-geopolitical-and-economic-playbook-under-trumps-second-term