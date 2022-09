DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al maestro Marco Antonio Escalante; hombre de ciencia y corazón bohemio.

Efeméride.- Nicanor Segundo Parra Sandoval, chileno, conocido en el mundo literario como Nicanor Parra, nació el sábado 5 de septiembre de 1914.

La frase.- Nicanor Parra: “Bien ¿y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores?”

La curiosidad.- En la familia Parra Sandoval, destacaron varios de sus miembros, dentro del campo artístico. En la música: Violeta, Hilda, Roberto, Lautaro y Lalo. En el arte circense, Óscar y Nicanor, en la literatura. La vocación artística ha prevalecido en los descendientes de los citados. Nicanor murió con 103 años cumplidos y el gobierno de Chile, decretó dos días de duelo nacional.

Rapidines.- Van algunos títulos de obras del genial Nicanor Parra, quien a lo largo de su vida, recibió alrededor de 25 premios y reconocimientos, algunos de ellos, de corte internacional

Cancionero sin nombre.- Mismo formato, como los de antes, fue el encuadre del cuarto Informe de Gobierno de López Obrador. Cero autocrítica y festinados logros que no corresponden a la realidad.

Poemas y antipoemas.- Billones de pesos se han ahorrado con la lucha anticorrupción, dice Andrés Manuel, dinero que por lo visto, no fue aplicado para mejorar a los postrados sistemas públicos de salud y educación.

La cueca larga.- “En mi Gobierno no hay personajes como García Luna”, dice el Presidente Andrés Manuel, pero la realidad nos dice, que sí hay un Gertz Manero, quien ha aprovechado su papel de Fiscal General para cobrar venganzas personales y políticas.

Versos de salón.- A la fecha, entre los logros de Andrés Manuel y su gente, hay que reconocer que han sabido manejar la crisis económica; con sus asegunes, los apoyos sociales, y el mejoramiento de la clase trabajadora son otros de sus éxitos.

Manifiesto.- Un golpe duro para la industria pesquera será la desaparición del Instituto Nacional de Pesca, entidad dedicada al estudio científico de las especies marinas y su conservación. Sin duda, la pesca continúa siendo despreciada por el Gobierno Federal, a pesar de su enorme potencial para producir riqueza y trabajo.

Canciones rusas.- A pesar de que se dice que la administración de López Obrador combate la corrupción, miles de millones de pesos por acciones de Gobierno, se encuentran clasificados como reservadas, es decir, no sujetas al escrutinio público y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, también es corrupción.

Obra gruesa.- El sonorense Pablo Taddei Arriola fue nombrado como director de la nueva empresa federal llamada LitioMx. El papá de Pablo, es el superdelegado del Gobierno Federal en el estado sonorense, y por lo menos, ocho familiares de este señor aparecen enlistados en nóminas federales, estatales y municipales. Una muestra descarada de nepotismo, es decir, de que la corrupción dentro de la 4T continúa vigente; vivita y cobrando.

Los profesores.- A decir del Presidente López Obrador, el Aeropuerto Felipe Ángeles es el mejor de Latinoamérica, pero la evaluadora de servicios aeroportuarios Skytrax, tiene otros datos, ya que según sus evaluaciones, la mejor terminal aérea latinoamericana, es la General Sucre, de Quito Ecuador ¡Tómala!

Artefactos.- De manera infame el Municipio, con el becario de Planeación al frente, autorizó la instalación de una tienda “Ocso”en el mero centro de El Quelite, con sus colores emblemáticos, que rompen con la armonía arquitectónica del popular destino. No cabe duda, para las autoridades municipales el dinero es lo que manda.

El anti-Lázaro.- Mientras que JUMAPAM continúe con derramamientos de aguas negras al mar, no es remoto que cualquier chico rato, declaren a nuestras playas como no aptas para bañistas, lo cual, sería peor que un “guarning” gringo por altos índices de violencia.

Eco poemas.- Y “El Químico” sigue dando de qué hablar, pero para mal. Por lo pronto la Auditoría Superior Federal pone en tela de duda su rendición de cuentas del 2020, aunque para el susodicho son habladas a las que no hace caso y en respuesta, anuncia que ya alistó maletas para irse a Dubai como parte de la porra del boxeador mazatleco “Zurdo” Ramírez.

Poesía política.- He notado que a lo largo del verano el agua de regadera se siente fresca; nunca le he sentido caliente como en otras temporadas, lo cual me resulta curioso.

Coplas de navidad.- “Hola Luis, soy Mapi. Te hablo solo para comentarte que me acabo de comprar una camioneta con defensa perrona.” “¿Y a mí qué? Hace mucho que te corté.” “Te lo comento para que tengas mucho cuidado al cruzar las calles.”

Hojas de Parra.- “¿Qué crees? La Locha anda presumiendo que es virgen.” “¡Sí cómo no! Dile que está más sacudida que un termómetro de hospital público.”

Lear, rey & mendigo.- “Gordita, mis amigos se van a reunir mañana a ver el futbol, en la Fonda de El Chalio.” “Claro que no piensas ir ¿verdad?” “¡Cómo crees! Tengo planeado invitar a mi mamá para que venga a cenar con nosotros.” “Oye Tolo, pensándola bien, ve con tus amigos; mereces un rato de diversión.”

La sagrada familia.- ¡Bomba! Mi padrino me quería, me dijo que como a un hijo, y era así, pues el canijo, a mi madre amores le pedía ¡Bomba!

Discurso de sobremesa.- “¡Ay amiguita! Sigo a la espera de un hombre que sea leal, fiel, cariñoso, paciente, amable, incondicional. Que siempre esté a mi lado.” “Lo que tú necesitas amiguita, es un perro.”

Obras públicas.- “Profesor ¿puedo llevar a mi hijo con el pelo pintado?” “Señora, mejor mándelo desayunado y con los materiales de trabajo.”

Antiprosa.- “¡Hola! ¿Cómo amaneció mi chiquita?” “No sé Tolo, míratela.”

Corte.- El Peje le echa mucha crema a sus tacos, pues no todos los logros que presume, corresponden a la realidad.