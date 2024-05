Portada.- A MazConciencia y al voluntariado que se le unió para la limpieza de una parte de la Isla de la Piedra.

Efeméride.- 20 de mayo de 1979, a la edad de 89 años, muere el ilustre sinaloense Juan de Bátiz Paredes.

Curiosidades.- Ingeniero, político y militar, Juan de Dios Bátiz, nacido en Sataya, del ahora municipio de Navolato, Sinaloa, Por encargo del entonces Presidente de la República, don Lázaro Cárdenas del Río, tomó la responsabilidad de darle forma al proyecto de enseñanza técnica a cargo de los maestros Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez, lo cual, cristalizó en el año 1936 bajo el nombre de Instituto Politécnico Nacional.

La frase.- José de Madariaga: “El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable del ser humano, y claro, que produce desorden”.

Condolencias.- Para Oscar Armando Barboza y familia; también para Juvencio Villanueva y con el mismo afecto, para la familia Tirado Motta.

La pregunta.- López Obrador dijo que la Bndera Nacional es hasta para los traidores de la Patria. Entonces ¿Lo son los no comulgan con sus ideas?

Rapidines.- Van los nombres de algunas comunidades de Navolato, Sinaloa.

Altata.- Realizar y difundir investigaciones periodísticas sobre acciones y actos de corrupción en el gobierno y entidades públicas, exacerba los ánimos de los presuntos responsables, que como réplica, recurren a la insidia. Va nuestra solidaridad con nuestro director Adrián López Ortiz.

Bachimeto.- López Obrador presume que, a la fecha, lleva más de 1300 reuniones diarias con su gabinete de seguridad y asegura que ningún gobierno en el mundo, puede presumir dicha marca. Puede ser, pero tampoco en ningún lugar del universo que se precie de estar en paz, ocurren un promedio diario de 80 asesinatos dolosos, lo cual, quiere decir que las horas nalga que gastan el Presidente y colaboradores tratando el tema de seguridad, ha sido puro dinero y tiempo perdido.

Campo Balbuena.- Claudia Sheinbaum ya citó algunos nombres de posibles colaboradores para que la acompañen durante su administración. Buen punto.

Dautillos.- Interesante e inédito sería que los candidatos a la Presidencia Municipal del puerto, siguieran el ejemplo de Claudia. Digo, para saber a qué le tiramos y darle vigencia a aquello del dime con quién andas y te diré quién eres.

El Castillo.- A pesar de su importancia en el suministro alimentario del país y su potencialidad de ingreso por exportaciones, al igual que los de antes, la industria pesquera no fue tema para la 4T y tampoco hay visos de que lo sea para el llamado segundo piso del movimiento encabezado por “El Peje”.

El Molino.- Los profesores de la CNTE, una vez más, dejan las aulas para entregarse a un paro nacional y externar su eterna inconformidad, y en vía de mientras, dejan sin clases a miles de alumnos, que además de la pobreza, son víctimas de una preparación escolar deficiente. Estos profes son de los que exigen, pero no cumplen.

El Potrero de Sataya.- La llamada marea rosa, no incurre en uso indebido al utilizar el color rosa para significar su movimiento, por el hecho de que dicho color es parte del logo del INE. El uso de una tonalidad en una marca registrada no da exclusividad a su titular, aspecto que deben saber los del ahora descafeinado órgano electoral.

General Ángel Flores.- Mientras que los regidores y el Síndico Procurador sean electos bajo el formato de planilla, siempre tendremos un grupo de títeres que dizque cogobiernan y velan por el buen uso del tesoro municipal. Urge la elección directa de estos personajes.

Juan Aldama.- Anuncian que retirarán la estructura bautizada como La Perla, el adefesio ubicado frente al otrora castillo de la diversión. Por cierto, jamás dieron cuenta dónde quedó la bella escultura conocida como La Gaviota.

La Bandera.- El Municipio ha dispuesto que el uso de las playas comienza a las siete de la mañana. Es decir, que pescadores, corredores, nadadores, buscadores de tesoros y demás, que inician actividades playeras antes de esa hora, se exponen a ser detenidos por algún policía mordelón ¿A qué talegón se le ocurriría el absurdo?

Lo de Reyes.- Por lo que se ve en calles y negocios, la llamada Dirección de Alcoholes ha dejado de funcionar. Venta libre hasta de horarios de operación.

Macario Gaxiola.- Crónica de una muerte anunciada para los miles de metros cuadrados de césped que coloca el ayuntamiento sobre los camellones.

Rosa Morada.- Mido aproximadamente siete pulgadas. Mi funcionamiento lo disfrutan miembros de ambos sexos. Usualmente me encuentro colgando, suelto y listo para la acción. Tengo un montón de pelos en un extremo y un pequeño orificio en el otro ¿En qué estás pensando? Si no pensaste en el cepillo de dientes, ya es hora de que te des una lavadita de conciencia.

Sacrificio.- Plática por “guatsap”. “Hola mi amor ¿cómo estás?” Mal, no tengo ni un peso, Solo me faltas tú a mi lado.” “Gordo ¿en serio?” “Sí, para completar mi desgracia.”

San Emilión.- Otra por el “guat”. “Hola querida, quiero decirte que eres mi droga.” “¡Ay! ¡qué lindo! ¿quieres decir que no puedes vivir sin mí?” “No, que me sales muy cara y me estás arruinando la vida.”

San Pedro.- “¡Qué ganas de ponerte en cuatro!” “Ay no! No empieces que está haciendo mucho calor.” “No estés de apuntada, se lo digo al ventilador que solo tiene tres velocidades.”

Toboloto.- “Después de un año de andar contigo, me doy cuenta de que eres un imbécil.” “¿Y te tardaste un año para descubrirlo? ¿Y yo soy el imbécil?”

Villamoros.- “Está bien buena la salsa, señora. Hasta los mocos se me salieron.” “¿Por el chile?” “No manche doñita, por la nariz, tampoco fue para tanto.”

Yebabito.- La vaga y el novato. “Gordito, estoy muy caliente.” “Pues vamos al médico, puede que tengas covid.”

Corte.- “Al perro más flaco se le cargan las pulgas.” Figurativamente, aplicable al alumnado que sufre la irresponsabilidad de la planta docente de la CNTE.