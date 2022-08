De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A los cuerpos de Bomberos, en la celebración de su día.

Efeméride.- Elena Garro, cuyo nombre oficial era Elena Delfina Garro Navarro, escritora mexicana, falleció el sábado 22 de agosto de 1998.

La frase.- Elena Garro: “En la profundidad de la mentira siempre hay algo perverso.”

La curiosidad.- Elena Garro casó con Octavio Paz, con quien procreó a su hija Laura Helena Paz Garro, quien también se dedicó a la escritura, sin lograr trascender. Los críticos literarios califican con excelencia la obra de Garro, pero también afirman que le pesó mucho la sombra de Octavio Paz. La poblana obtuvo premios importantes como el Xavier Villaurrutia, Premio Grijalbo y Premio Sor Juna, entre otros.

Condolencias.- Para mis parientes los Hi Ramos y para los deudos de Cesar Páez. Igual para los dolientes de mi estimado Fernando “Farol” Pérez Ochoa.

La pregunta.- ¿Cuál de las llamadas “verdades históricas” es la buena, la creíble? ¿La de Murillo Karam o la de Alejandro Encinas?

Rapidines.- Algunos títulos de novelas (N), cuentos (C) y teatro (T) de la autoría de Elena Garro.

Los recuerdos del porvenir (N).- Llama la atención que gente que se dice de izquierda y que en tiempos pasados repugnaba la militarización, hoy aplauda que el gobierno de Andrés Manuel camine en ese sentido, o de plano, se quedan callados ante el absurdo.

Andamos huyendo Lola (N).- Terminaron tres años de infamante prisión para Rosario Robles. Uno pensaría que, dentro de un proyecto renovador, como dice ser la 4T, la utilización de los aparatos de justicia para el cobro de venganzas políticas, sería cosa del pasado, pero no hay tal.

La casa junto al río (N).- Ha causado escozor social la designación de Leticia Ramírez como nueva titular de la SEP, un personaje que no ha estado ligado al campo educativo y cuyos méritos para recibir tan alto encargo, obedecen más bien a conveniencias políticas. Sí, igual que los de antes. Igualitos.

Reencuentro de personajes (N).- Después del parón educativo motivado por la pandemia y cuyo impacto ha quedado en un bajo aprovechamiento educativo, y en los peores casos, deserción escolar, a los que manejan el tema educativo se les ocurre un cambio radical de planes de estudio para el nivel básico escolar. La situación obligaba a iniciar clases dedicando un tiempo remedial para poner a tono a los alumnos afectados.

Y Matarazo no llamó (N).- Al final del día, la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam y la causa penal que le han iniciado quedará como un apantallador juego de artificio distractor. Nada pasará; cualquier penalista de medio pelo puede tumbar las acusaciones en contra de Murillo Karam. Al tiempo.

Un traje rojo para un duelo (N).- Algunos de los que obtienen doctorados académicos se llenan de arrogancia y ven con menosprecio a los exhiben títulos de licenciatura. Más menos es lo que creo que le pasa a Hugo López Gatell, quien, en un acto falto de ética, pretende poner en duda la capacidad de los médicos que atienden los consultorios anexos a farmacias.

Mi hermanita Magdalena (N).- Mientras lo apoyaron, Rocha Moya no les vio ningún defecto; ahora que rompió con Cuén, actúa como la parte despechada del quiebre de una relación y habla pestes de Héctor Melesio y del PAS. Hipocresía que mancha sus blasones académicos y la solvencia moral que se le atribuye.

El día que fuimos perros (C).- Doblez la del Gobernador, quien a la hora de pactar alianza con el PAS, ya contaba con la información que ahora saca a relucir sobre presuntos actos de corrupción de Cuén Ojeda, circunstancia que en campaña, no le importó, con tal de conseguir el activismo que realiza la estructura del PAS. Complicidad a modo.

Nuestras vidas son los ríos(C).-. Alega “El Químico” no tener dinero para arreglar el problema del drenaje, pero tampoco tiene voluntad ni ingenio, para ordenarle al becario responsable de JUMAPAM, que organice brigadas de intervención inmediata para desazolvar las alcantarillas que se rebozan.

La culpa es de los tlaxcaltecas(C).- Mazatlán está como nunca, Cierto, pero por la insalubridad que significan las aguas negras que corren por las calles y que ponen en peligro la salud de habitantes y visitantes; al final del día las apestosas aguas, terminan en el mar, nuestro capital turístico. No se extrañe que los güeros nos endilguen una advertencia de no visita por condiciones insalubres.

El duende(C).- El tema del drenaje ha sido un gran negocio para las administraciones estatales y municipales. Destapan y tapas calles, entierran tubos, se repite y repite la operación, y el problema, continúa presente. Ni tan siquiera se atenúa.

El zapaterito de Guanajuato(C).- En la India apareció un brote de la llamada fiebre del tomate. Esperemos que no cunda y tome el carácter de pandemia. Síntomas parecidos al Covid, pero con erupciones rojas en la piel ¿qué más nos tocará vivir? He ahí el detalle.

¿Qué hora es?(C) .- Te van a criticar por todo. Tú cásate de blanco, aunque ya no aprietes...ni los ojos.

Era Mercurio(C).- Ser gorda no es problema. Ocúpate de no ser babas, porque ahí, si está kbrón.

El rey mago (T).- No te avergüences de pedorrearte cuando estás orinando. Recuerda que no hay lluvia sin truenos.

La señora en su balcón(T).- “¡Si yo hubiera sabido que eras tan pobre no me habría casado contigo!” “Querida, yo no te engañé. Siempre te dije: eres todo lo que tengo en mi vida.”

La dama boba(T).- “¡Ay mijita creo que tienes la viruela del mono!” “¿Por qué me dices eso gordito?“ “Pues, por el changote que te estoy palpando.”

El rastro(T).- ¡Bomba! Qué pañuelo, ni qué pañuelo, qué rosa ni qué rosa, yo lo que quiero es tu buñuelo, y tu concha ardorosa ¡Bomba!

Sócrates y los gatos(T).- El mexicano no holgazanea ¡Echa la hueva!

Corte.- Asegura el dicho popular que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde. En esas anda López Gatell, al querer clausurar los consultorios populares.