De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A la periodista Raquel Zapien, por su enorme esfuerzo editorial en pro del medio ambiente.

Efeméride.- En Xochicalco, Morelos, el día miércoles 23 de mayo de 1962, muere asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo Ménez.

La frase.- Pablo Neruda: “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan.”

La curiosidad.- A los 14 años de edad, Rubén Jaramillo se integra a las fuerzas de Zapata, durante el movimiento armado de 1910. Terminada la Revolución, inconforme con los logros de la misma para los campesinos, continúo en la lucha, llegando a la guerrilla, lo cual, incomodó al gobierno y a la iniciativa privada. Se dice que Adolfo López Mateos fue el autor intelectual del asesinato de Jaramillo, junto con su esposa embarazada y tres de sus hijos. La masacre fue ejecutada por militares.

Condolencias.- A los estimados Luis Bonilla, Junípero y Tonatiuh H. Sierra, así como a sus respectivas familias.

La pregunta.- ¿En qué punto del tema el dar a conocer el costo de las vacunas “Covid” pone en riesgo la seguridad nacional?

Rapidines.- Personas que llevan el apellido Jaramillo.

Bernardo Jaramillo (Médico).- López Obrador dice estar atacando la corrupción y en ese sentido, lo obvio sería que no escondiera nada, pero no hay tal, pues al igual que los del pasado, continúa recurriendo a la reserva de la información sobre determinadas adquisiciones e inversiones.

Carlota Jaramillo (Cantante).- Hace algunos meses, López Obrador dijo que si no conseguía la paz social, su proyecto de gobierno sería un fracaso y todo pinta para que así sea, ya que los números de desapariciones forzadas y de muertes violentas alcanzan cifras de escándalo.

Carlos Jaramillo (Médico).- Por encima de la ley, el Presidente de la República ordenó que no se aplicara la Norma Oficial Mexicana que obliga a los dueños de automotores a someter a revisión a sus vehículos, argumentando que ya basta de andar bolseando a la gente.

Carolina Jaramillo (Actriz).- Al respecto de lo anterior, Andrés Manuel debe saber que el gobierno sinaloense y los municipios, bolsean a los contribuyentes morosos, cobrándoles multas y gastos improcedentes al no estar previamente notificados.

Enrique Jaramillo (Poeta).- Las autoridades hacendarias le dieron vida al llamado Régimen Simplificado de Confianza con el propósito de facilitarle el pago de impuestos a los contribuyentes de ingresos bajos, pero no hay tal, ya que la información que capta el SAT nunca es correcta y rectificarla, es casi imposible.

Daniel Jaramillo (Ciclista).- El uso obligatorio de herramientas electrónicas para el cumplimiento de obligaciones con el gobierno, es un acto discriminatorio, ya que un gran segmento de la población no sabe el manejo de las mismas y tampoco cuenta con los aparatos para acceder a ellas.

Felipe Jaramillo (Futbolista).- Dentro del mar de votos que los electores le concedieron a López Obrador para que llegara a la presidencia, no fue menor la aportación de la clase media. En pago, Andrés Manuel no pierde oportunidad de manifestarle su repudio.

Gabriel Jaramillo (Pelotero).- Festina el Alcalde el haber traído de visita a un productor de cine, el cual, ya va por los 30 años que no produce nada y hoy sale con que quiere invertir entre 300 y 500 millones de dólares para realizar una película en el puerto. Suena a que el invitado aprovechó la recta para venir a pasar unas vacaciones pagadas.

Gilberto Jaramillo (Investigador).- El Alcalde Benítez Torres presume que la marca MZT ya está registrada en favor del municipio de Mazatlán, cuando la realidad, es que no hay tal. Presentaron y les fue recibida la solicitud, lo cual no implica que ya se haya expedido el título correspondiente.

Jaime Jaramillo (Escritor).- A pocos meses de su inauguración, un tramo de la Avenida Gabriel Leyva, entró a “cirugía” para reparar un problema de drenaje. A como andan en el Ayuntamiento en busca de foco promocional, cuando concluyan dichos trabajos, seguramente lo celebrarán con un acto inaugural.

José Jaramillo (Periodista).- Seguramente en la hoja de vida del que ordenó pintar de rosa el tobogán que se encuentra en la alberca de la Carpa Olivera, se cita que fue pastelero de conocida pastelería mazatleca.

Julio Jaramillo (Músico).- Los genios de vialidad en Mazatlán, insisten en mantener algunos semáforos en “Siga continuo..” Con ello, ponen en riesgo de choque a los automovilistas que no tienen preferencia de pase, y lo peor, es que colocan en grave peligro la integridad de los peatones.

Leonardo Jaramillo (Pintor).- “¿Te digo una cosa? Para mí, tú eres como el sol.” “¡Guau! Me sorprendes con tu halago. Explícate.” “Sí, eres como el sol de Culiacán al mediodía ¡Insoportable!” ¡Toing!

Maripaz Jaramillo (Pintora).- Careo escuchado en un juzgado de lo familiar. “Señora ¿es cierto que usted injuria a su marido?” “Es cierto señor juez.” “¿Y es cierto que usted le dice que es un cornudo?” “Eso no señor juez. De que lo es, lo es, pero nunca se lo digo.”

Nicolás Jaramillo (Militar).- “Por qué me dices que el escote de mi blusa es como telenovela?” “Porque quiere uno ver lo que sigue.”

Pedro Jaramillo (Sacerdote).- El galán sorprende a su novia, en tremendo cachondeo con su amigo. “¿Por qué me haces esto? Siempre me has dicho que tu corazón es mío.” “Y no te he mentido Lucio. Mi corazón es tuyo, pero el resto de mi cuerpo, no entra en el compromiso.”

Raquel Jaramillo (Política).- Dice el galán: “Los besos son el lenguaje del amor.” La chica le responde: “Entonces, no me estés hablando tan abajo.”

Samuel Jaramillo (Economista).- Noticia. Acaba de salir una nueva versión de Playboy para casados. Las 365 páginas traen la misma foto.

Sergio Jaramillo (Odontólogo).- Le dice la recién casada con el boxeador: “Pues serás el rey de los pesos completos, pero el tamaño de tu pipirrín, nada tiene de regio.”

Corte.- Al igual que la presencia de los monigotes carnavaleros se extendió más allá de la fiesta, los mitotes en torno al mandamás del palacio, agarran vuelo.