De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Efeméride.- El lunes 2 de enero de 1871, fallece doña Margarita Maza Parada, mejor conocida como Margarita Maza de Juárez.

La frase.- Charlotte Eriksson: “Querido mundo, estoy emocionado de estar vivo en ti y estoy agradecido por otro año.”

La curiosidad.- Doña Margarita Maza de Juárez, a los 17 años cumplidos casó con don Benito, de 37 de edad, con el cual, recorrió todas las adversidades que se les presentaron en aquel México convulso. Persecuciones, encarcelamientos, destierros, muerte de cinco de sus hijos, apreturas económicas, no fueron circunstancias suficientes para romper su matrimonio. Murió a los 45 años de edad.

Condolencias.- A los deudos de Othoniel Goon. Igual, con el mismo afecto para Juanito Lizárraga Tisnado.

La pregunta.- ¿Alguien cree que al final del próximo año tendremos un sector de salud pública a la altura de los mejores del mundo?

Rapidines.- Va listado de propósitos de año nuevo, que muchas veces quedan en buenas intenciones o escritos en barra de hielo.

Aceptar las críticas.- Empezamos un nuevo año; un nuevo ciclo de oportunidades para concretar nuevos y viejos proyectos de vida. Tiempo de agradecer que somos sobrevivientes, por ahora, de la andancia que llegó para quedarse y que cargó con muchas vidas. Tengamos el ánimo de pensar en un mejor futuro, a pesar de los esfuerzos de los políticos, de todos los colores, para que no se cumpla nuestro derecho constitucional a la felicidad. Mis mejores deseos para este 2023.

Ahorrar.- La cuestionada Ministra Yasmín Esquivel tiene una carrera pública de poco más de 35 años, de los cuales, 22 han sido en el ámbito judicial. Y hasta ahora, le sacan el supuesto cadáver del plagio en su closet. Independientemente de lo que resulte de la investigación, es una trama más que evidente en contra de la citada.

Apreciar lo que tengo.- Uno o dos días antes del Día de los inocentes, Andrés Manuel volvió a prometer que al final del año que comienza, el sector de salud pública estará a la altura de países como Dinamarca ¿Ustedes le creen? Yo tampoco.

Comer saludable.- Un primer tope que tienen las intenciones de Andrés Manuel en el sector salud, es la mafia sindical y la más que probada corrupción que existe, por ejemplo, en el renglón de los medicamentos, desde su adquisición hasta en los anaqueles de las farmacias institucionales.

Dejar de fumar.- Mucho se habla de empujar el uso de energías limpias en los vehículos automotores, y mientras tanto, el gobierno federal impulsa la legalización de los llamados carros chuecos, incrementando con ello, el parque vehicular consumidor de gasolina o diésel.

Dejar de tomar.- La diputada “petista” Ana Laura Bernal Camarena, anda moviendo una propuesta para que la jornada laboral de los trabajadores de la iniciativa privada, se reduzca de ocho a seis horas diarias. Por supuesto, la legisladora jamás ha tenido la experiencia de ser dueña de un negocio

Ir al gimnasio. – Muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno lo único efectivo y oportuno que hacen, es cobrar sus quincenas, y por supuesto, gozar de los privilegios que les dan sus titularidades, como carro, gasolina, gastos de representación, celulares y en no pocas ocasiones, dar garrote donde se pueda.

Leer más libros.- El caso de la presunta tesis plagiada por la Ministra Yasmín Esquivel, me hace recordar que muchos fiats notariales ubicados en Mazatlán, son fruto de favores políticos y no por conocimientos y probidad de los favorecidos.

No buscar pretextos.- Corro atenta invitación al que cobra como director de obras públicas del puerto, a que se dé una vueltecita por la esquina de Benito Juárez con 16 de septiembre, para que vea el desastre que ahí se encuentra.

No decir palabrotas.- Colapsaron las calles del puerto por la espectacular carga de vehículos y al subdirector de tránsito, no le dio la cabeza para implementar operativos de control en los cruces viales más conflictivos.

No ser envidioso.- Según el impresentable presidente nacional del PRI, Alito Moreno, su partido sabe gobernar. Que venga y se lo diga a los empleados del PRI sinaloense, a los que les deben cuatro quincenas y el aguinaldo, a ver que le responden.

Quejarme menos.- En una muestra de vil práctica comercial de usura, en algunos hospitales privados, cobran comisión de uso de tarjetas de débito para cubrir las abultadas cuentas de servicios hospitalarios ¡Buitres!

Ser más organizado.- Deseo solo para caballeros: “Que en este 2023, tengas las mujeres que tu esposa cree que tienes; el dinero que tus hijos creen que tienes; seas tan galán y carita como tu mamá cree que eres, y que la tengas tan grande como dices que la tienes.”

Ser más paciente.- Consejo de salud mental: En este nuevo año, en lugar de empezar con eso de “soltar”, “dejar ir”, mejor fíjense bien en lo que agarran.

Sentir menos estrés.- Sucedió en navidad. El esposo se para frente a su mujer, como Dios lo trajo al mundo y con los evidentes daños de la edad madura, luciendo un moño de regalo en el pitorrín. “Mira mujer, tu regalo navideño.” La mujer lo mira y le dice: “¿Y trae la nota de devolución?”

Ser disciplinado.- Señora, que bueno que de nueva cuenta, no les quitó a sus pequeños la ilusión de creer en el Santa. Usted cree en su ex, en la zumba, en la dieta de la luna, en el gel chupa panza y nadie le dice nada.

Ser optimista.- Escuchado a una mamá, después del festejo de fin de año. “Pues sí, tu nueva novia está muy bonita, y además, elegante, pero quiero que sepas que tapó el baño y que casi me acabo el pomo del spray aromatizante. Digo, yo solo te comento.”

Sonreír mas.- No es lo mismo decir, me baño en el lago, que en el baño me la hago.

Usar menos el celular.- A los que me soportaron durante el 2022, solo quiero decirles que, para este nuevo año, vengo en peor versión ¡Gracias por aguantarme”

Corte.-. Suerte de los que no se bañan. Me cuento entre los agradecidos de poder decirles: ¡Feliz Año nuevo y que siga la fiesta de la vida!