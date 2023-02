Portada.- A los rescatistas mexicanos que se la juegan en Turquía y Siria.

Efeméride.- Lunes 13 de febrero de 1893, a los 58 años de edad, muere en Italia, el mexicano Ignacio Homobono Serapio Altamirano Basilio, registrado en la historia mexicana como Ignacio Manuel Altamirano.

La frase.- Ignacio Manuel Altamirano: “Para algunos hombres que hacen gala de ser demócratas, la democracia es una camisa de fuerza.”

La curiosidad.- Ignacio Manuel Altamirano fue un férreo impulsor de la transformación del sistema educativo mexicano, del cual pensaba lo siguiente: “¡La escuela antigua! Hubiera debido llamarse mejor El ensayo de la abyección, porque allí se mataba el sentimiento de la dignidad que expiraba palpitante y aterrada en medio de mil tormentos ignominiosos, tormentos físicos y morales, que martirizaban el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de nacer.”

La pregunta.- Los vecinos del norte tumban dos ovnis ¿inicio de una nueva era bélica en la historia de la humanidad o el final de un mito?

Rapidines.- Títulos de algunas perlas del maestro Ignacio Manuel Altamirano.

A orillas del mar.- División interna, deuda no cumplida en salud y seguridad, corrupción e impactos de la inflación, son algunos factores que se pueden conjugar para poner en tela de juicio la posibilidad de que alguna de las corcholatas del Presidente logre la continuidad de Morena en la presidencia. Lo bueno para los del partido gobernante, es que tienen como adversarios a una camada muy jodida.

A una costeña.- Y al Presidente Andrés Manuel se le indigesta la piña y no propiamente la sabrosa fruta en su variedad de gota miel, sino la Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, quien está haciendo valer la autonomía del poder judicial de la federación.

Al baroncito de la alfalfa.- Andrés Manuel se queja de las decisiones judiciales en contra de sus iniciativas y acciones. En todo caso, debe revisar la eficiencia de su cuerpo jurídico.

Al divino redentor.- El incremento a las tarifas de peaje en las supuestas autopistas, es un verdadero atraco a los usuarios de las mismas y ni modo que Andrés Manuel le eche la culpa a los conservadores.

Aurora Hilda.- La rebaja del 40 por ciento al 25 por ciento en las tarifas de peaje por las maltrechas carreteras de cuota, continúan siendo un robo para los usuarios y una untada de atole con el dedo a la ciudadanía.

El Atoyac.- Las carreteras de peaje son realizadas con dineros públicos para el uso de los que más tienen y la cosa no ha cambiado por más que Andrés Manuel exhiba repulsa hacia temas que marcan desigualdad. En las autopistas nada de que primero los pobres.

En el álbum de luz.- La irracionalidad burocrática de la directiva de Jumapam le prohíbe a los pensionados y jubilados beneficiarios del descuento en el consumo de agua, realizar pagos anticipados y se les amenaza con retirarles la rebaja si lo hacen. Solo en Mazatlán.

En su tumba.- Después de tumbarlo como Secretario de Turismo, el Gobernador pidió que no se hiciera escarnio de Benítez Torres. Días después, ante la posibilidad de que “El Químico” sea condenado a la hoguera del Carnaval, declara que el pueblo manda y que en ese tema no se mete ¡Puras de la Chimoltrufia!

Flor del alba.- Según los organizadores de la Semana de la Moto, esperan la participación de 15 mil motociclistas y una derrama económica de 700 millones de pesos. Los del Carnaval, dicen que su evento jalará a un millón de personas que dejaran una derrama similar al evento del motociclismo. Algo no cuadra.

La caída de la tarde.- Bien logrados los monigotes carnavaleros, hechos por el retoño del recordado regiomontano y mazatleco por adopción, Jorge González Nery. Me lo imagino, al igual que todos los años, preguntándome, ¿Qué te parecieron los monigotes de este año?” Y de respuesta; “Chingones cabrón, ya le agarraste el rollo al espíritu carnavalero.” ¡Gracias Nery!

La cruz de la montaña.- Los hoteleros y los restauranteros tienen la libertad de instalar sillas en la vía pública para que sus clientes disfruten el desfile carnavalero. A la cervecera patrocinadora también le dan la libertad de montar instalaciones para sus colaboradores. Planeación otorga permisos para la colocación de plataformas en predios privados ¡Ah! pero a la ciudadanía de a pie, se le amenaza con multas y cárcel si apartan lugares en la banqueta del malecón para disfrutar la fiesta.

La plegaria de los niños.- A la tormentosa relación entre Rubén Rocha y Héctor Cuén, le va muy bien la canción: “En qué quedamos por fin, me quieres o no me quieres...”

La salida del sol.- Tres amigas Ana, Vicky y Rosy que tenían años sin verse, se encuentran en La Gran Plaza. Ana y Vicky traían una niña cada una y Rosy, un niño. Después de los saludos y detalles, Ana comenta que a su niña le puso Dulce, porque es muy dulcera; Vicky comenta que su hija se llama Ángeles, pues a ella le fascinan los Ángeles. Y Rosy, antes de que le preguntaran el nombre de su hijo, le dice a la criatura: “Vámonos Vergonio“.

Las abejas.- ¿En qué se parece el hombre a la comida china? En que empiezas con un rollito de primavera y acabas con un cerdo agridulce.

Las amapolas.- “¡Mamá, mamá, gané un premio en mi colegio!” “Que bien hijito ¿Y por qué el premio?” “Por tener la mamá más vieja de la clase.”

Los naranjos.- “Vieja ¿cuándo vamos al zoológico?” “No estés jodiendo, si tus parientes quieren verte, que vengan a la casa.”

María.- “Jorge Mario, ya siento el peso de la edad con tantos dolores y achaques.” “Pues yo, me siento como un recién nacido; sin dientes, sin pelo y acabo de mearme”, contesta Quiquito.

Pensando en ella.- ¿Por qué a los hombres les crece tan rápido el cabello? Porque tienen agua en el cerebro.

Recuerdos.- Los chistes deben ser como la ropa interior femenina, delicados, transparentes, y cortitos.

Corte.- Hueso duro de roer ha resultado la Ministra Norma Piña, cosa que trae con retortijones al Presidente de la República.