De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Para Arnie García, México- americano patrono del ajedrez en la cárcel mazatleca y de varios clubes del puerto.

Efeméride.- Cipriano Ricardo Gerónimo Flores Magón. Así fue bautizado y registrado Ricardo Flores Magón, quién falleció el martes 21 de noviembre de 1922.

La frase.- R. Flores Magón: “La dictadura de la burguesía o del proletariado, es siempre tiranía y la libertad no puede alcanzarse por medio de la tiranía.”

La curiosidad.- Los Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús, se distinguieron como críticos de Porfirio Díaz y los analistas de la historia, los consideran como impulsores de las inquietudes de las que se desprendieron los ideales al movimiento revolucionario de 1910.

Condolencias.- Para los dolientes de Sergio Zatarain, Raúl Díaz Fonseca, Fermín García Osuna y Víctor Coppel Fajardo. Sentimiento extendido para Ariel Noriega y familia.

La pregunta.- Si para sacar del bache financiero a Cultura hubo respuesta inmediata ¿Por qué para iluminar colonias el municipio recurre a donaciones de la Iniciativa Privada?

Rapidines.- Va un listado de actores de la Revolución Mexicana, con nombre y apodo.

El Agachado (Juan M. Banderas).- Sin lugar a dudas, la manifestación popular en contra de las reformas electorales propuestas por el Presidente de la República, las cuales alcanzan al INE, fue un buen ejercicio ciudadano que para nada merece el desprecio del Presidente de la República y sus seguidores a ultranza.

El Anticristo (Plutarco Elías Calles).- Como anillo al dedo le cayó al Presidente de la República que una de las doñas que participaron en la marcha en defensa del INE, le gritara “Indio pata rajada”, expresión que le sirvió a Andrés Manuel para justificar su dicho, de que los participantes en la manifestación, eran racistas.

El Artillero (Felipe Ángeles).- Está más fácil conseguir un turno quirúrgico rápido en el Seguro Social que una cita en el SAT. Obvio, esto ha dado pie a la corrupción y con el pago de una corta, consigues cita con el fisco.

Chilolo (Isidoro Tirado).- La marcha en defensa del status del INE resultó todo un éxito ciudadano y ganancioso para los políticos y líderes empresariales , impulsores de la comentada manifestación popular.

El As de Oro (José María Guajardo).- Sobre el presupuesto del INE, los críticos del mismo no señalan que una parte importante de los dineros, va para los partidos, y otra más, de importancia, para la credencialización y actualización del padrón electoral.

El Atila del sur (Emiliano Zapata).- A los burócratas les encanta meter en líos a los usuarios de sus servicios y en esas andan los de la Secretaría del Bienestar, al empezar a cambiar de tarjeta destino a los beneficiario de la pensión Bienestar.

El Barbas de Chivo (Venustiano Carranza).- Presentó su primer Informe de Gobierno Rubén Rocha Moya, conteniendo mayoritariamente obra social, tal y como lo anunció al principio de su gobierno, tiempo en el que dio visos de ser un gobernante apegado a la legalidad, pero la percepción se vino abajo con el manto de impunidad que le tendió al defenestrado Luis Guillermo Benítez Torres.

El Cachimba (Ángel Flores).- El caso del depuesto Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, se ha marcado como un verdugón rojo intenso inolvidable en la epidermis de la solvencia moral del Gobernador Rocha Moya.

El Calero (Juan Carrasco).- “ Es más fácil dotar de casa a los desplazados que devolver la paz a sus comunidades de origen.” Vaya perla de rendición la externada por el Gobernador.

El Carnicero (Rodolfo Fierro).- Por más que el Ayuntamiento acuerde con los sectores empresariales para poner orden en la vía pública, los ruidosos transportistas públicos y los conductores particulares escandalosos, así como los borrachos amanecidos en las banquetas, siguen demostrando quién es quién en el dominio de las calles.

El Chacal (Victoriano Huerta).- Hace algunas semanas, los del Ayuntamiento presumieron reformas y derogaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, cuerpo normativo del municipio, mismo que de inmediato, ha pasado a formar parte del archivo muerto municipal.

El Enano de Tapancoya (Francisco I Madero).- Como si la situación escolar estuviese en grado óptimo, se armó un gran puente con pretexto del 20 de Noviembre y viene otro más ,que iniciará el próximo 25 del presente mes. Por eso estamos como estamos.

El Huérfano (Gonzalo Escobar).- El Alcalde mazatleco inició muy fiera pero de pronto , sus ímpetus se estrellaron contra unos topes.

El indio de la arracada (Joaquín Amaro).- “Solo nos comunicamos por “guatsap”, pero me estoy enamorando de ti.” “Igual yo.” “Para serte sincera, te comento que desde que murió mi marido no salía a la calle. De esto ya van 10 años.” “Pero lo bueno es que ya lo superaste.” “Sí. No salía porque estaba presa, pues le pegué tres puñaladas al difunto.”

El Granito de Oro (Rafael Buelna). - Una señora feíta llega al abarrote, que es atendido por Pepito.

“Muchacho, por favor dame una escoba.” “¿Se la envuelvo o se va a ir en ella?”

El Llorón de Icamole (Porfirio Díaz). - “Te cuento. Mi novio me saca la tanga con los dientes.” “¿Fogoso?” “No, manco.”

El Manchado (Emilio Portes Gil).- El sexo en la primera cita, es como una entrevista de trabajo. Si te llaman al día siguiente, el empleo es tuyo.

El Manco de la Laguna (Álvaro Obregón).- Cuando una mujer te diga: “Voy a hacerte una pregunta y espero que me respondas con la verdad.” Júralo, esa mujer, cuenta con: la versión de su mamá, cinco videos, siete horas de audio, tres testigos y la convicción de que Dios, se lo confirmó en un sueño.

El Napoleoncito (Felipe Ángeles).- En muchos estados de la república no quieren a las mujeres con hijos. En Sinaloa, las quieren hasta con marido.

El Tigre de la laguna (Benjamín Argumedo). - ¿Qué le dijo un testículo a su compañero? A trabajar, que el patrón se ha parado.

Corte.- “El que me la hace me la paga.” Es el hilo conductor de la conducta política de Andrés Manuel.