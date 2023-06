Portada.- Más que justificadamente para los que tienen la fortuna de ser papás, bajo cualquier circunstancia.

Efeméride.- Carlos Monsiváis Aceves, “defeño” hasta el tuétano, fallece el sábado 19 de junio de 2010.

La frase.- C. Monsiváis: “¿Hasta qué punto es responsable de sus actos una persona abandonada, sin recursos, ni capacidad específica, enloquecida por los malos tratos, la indiferencia y la imposibilidad de alimentar a los suyos?”

Curiosidades.- Entre los muchos premios que recibió Carlos Monsiváis se enumera el Mazatlán de Literatura 1989, por su obra Escenas de pudor y liviandad. Carlos fue un activista destacado en el movimiento de 1968 y de ello surgió el libro Días de guardar. Tuvo presencia como actor de reparto en tres películas: En este pueblo no hay ladrones, Los Caifanes y Las visitaciones del diablo. Su homosexualidad lo llevó a apoyar el movimiento gay, y en dicha comunidad, era conocido como La Monchi.

Condolencias.- Cargada la nube. Van para los amigos: Cleopatra Vargas, “Gabo” García Coppel, Héctor Gutiérrez González, Mariano Castro, Roberto y Armando Coppel Azcona , extendidas a sus respectivas familias.

Pregunta.- En su caso ¿se animarán el INE, y en su momento, el Tribunal Electoral a declarar como acto anticipado de campaña la maniobra morenista para designar a su candidato por la grande e imponer las sanciones correspondientes?

Rapidines.- En el cofre de los afectos de Carlos Monsivais, tenía un lugar especial la ailurofilia, es decir, el amor a los gatos. Llegó a tener más de 20. Van los nombres que le impuso a los suyos.

Copelas o maúllas.- El proceso que ha iniciado Morena para definir quién será su candidato por la presidencia de la república, indiscutiblemente, es un acto anticipado de campaña y sus promotores, tratan de disfrazarlo como una elección de coordinador de los comités de defensa de la 4T.

Evasiva. – Con su simulada elección de futuro candidato presidencial, fuera de los tiempos que marca la ley electoral, Morena pone a prueba al INE y al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Federal. Veremos si sacan la casta

Fetiche de peluche. – No están mal los cinco millones de pesos de apoyo para gastos, que Morena le otorgará a cada uno de los suspirantes a llevarse la candidatura guinda para el 2024. Por supuesto, a los de mayores probabilidades, no les faltara quienes les hagan llegar dinero por abajo del agua; recursos con olor a evasión fiscal o a yerbitas y compuestos químicos.

Fray Gatolomé de las bardas.- Ahora resulta que para el presidente de la república, los productores de maíz en nuestro país, son enemigos de la nación que no merecen ningún apoyo del gobierno federal. No señor Andrés Manuel, lo que ha fallado son las políticas públicas para el apoyo a los agricultores, tal y como sucede con otro sector primario en ruinas, la pesca.

Miau Tse Tung.- En su desesperación ante el fracaso de sus gestiones ante el gobierno federal para conseguir apoyos a los productores de maíz, al gobernador le surgió su espíritu de porro y trató de incitar a los maiceros a tomar las instalaciones de las compañías que compran el grano. El señor procuró quien fuera el pagano de sus fracasadas gestiones y no se le ocurrió otra cosa más que incitar a la ilegalidad.

Miss Antropía.- En radio pasillo se comenta que el gobernador RRM, recibió con beneplácito la renuncia al PRI, de Fernando Pucheta, pero sobre todo, y convenencieramente, a su todavía importante capital político. Aguas Fernando, ya ves cómo les paga el gobernador a sus aliados.

Miss Oginia- Apoyando el emprendurismo de algunos vendedores ambulantes con palancas, vaya usted a saber de qué tipo, el jefe de Alumbrado Público Municipal, a sabiendas de su superior, les permite colgarse de la red eléctrica municipal. Claro, el consumo a cargo del ayuntamiento.

Mito genial.- Otra de Servicios Públicos. Al que le pasó de noche el desfile del orgullo gay, fue al que cobra como jefe del departamento de aseo y limpia. A la escoba mayor se le olvidó que los eventos masivos generan basura y no implementó las cuadrillas necesarias para recoger la huella que dejaron los asistentes y los participantes de la colorida parada.

Monja desmantecada.- Curiosidades del desfile gay. Entre los homosexuales, muchos de ellos luciendo como hombres barbados, se gritan “jotos y perras”, denominaciones vedadas para cualquiera de nosotros. La otra, me impresionó el notorio número de adolescente, casi niños, que ya exhiben su inclinación sexual.

Nana Nina Ricci.- Van caminando dos curitas sobre el malecón y se topan con una chica en micro bikini, de calificación 9.99. El religioso más joven le pregunta a su colega: “Padre ¿usted es insensible ante tamaño espectáculo?” “Hermano, si la sotana fuera de hierro, usted hubiese quedado sordo por el campanazo que di.”

Peligro para México.- “Hola camarada. Supe que te casaste con una cantante.” “Sí. Una soprano.” “¿Lírica?” “Lírica en la ópera y dramática en casa.”

Pio Nonoalco.- “Millones de veces le he dicho que la amo y me ignora ¡Ah! Pero una vez, una sola vez le dije gorda y jamás me lo ha perdonado.”

Posmoderna.- No es lo mismo una pelota vieja, que una vieja en pelotas.

Siniestro Chocorrol.- Paciente en consulta. “Señor, hay algo raro en el análisis de sangre. Tiene usted 70 por ciento de alcohol y 30 por ciento de agua.” “¡Ah caray, doctor! Creo que lo del agua se debe a los cubitos de hielo que le pongo a los jaiboles. “

Voto de castidad.- En la librería cerca de la playa, una esbelta rubia le dice al vendedor: “Quiero comprar un libro.” “¿Algún autor en especial señorita?” “¡Que la portada haga juego con el bikini!”

Zulema Maraima.- No soy músico, pero si quieres, te toco algo.

Corte.- López Obrador tiene más salidas que un cerco viejo; no en balde se sacó de la manga eso de la elección del coordinador de la defensa de la 4T.