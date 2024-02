Portada.- A la maestra Marisol Lizárraga Lizárraga, merecedora del Premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez”.

Efeméride.- El jueves 5 de febrero de 1880, en Mocorito, Sinaloa, nace don Felipe Riveros Pérez.

La frase.- Will Rogers: “Entre más observas las políticas, más te das cuenta que cada uno de los partidos son peores.”

Curiosidades.- Al igual que sus hermanos, Jesús y Macario, Felipe Riveros, participó en la defensa de la causa maderista. También se destacó dentro del mundo político, llegando a ser Gobernador del Estado de Sinaloa en tres ocasiones, aunque por períodos muy cortos. Pese a sus intervenciones en el movimiento armado de la Revolución, murió en la tranquilidad de su hogar, el año 1945.

La pregunta.- Se le acaba el agua al bule de Andrés Manuel, ¿Acaso será por eso que le llegó el peñascazo que le recetaron los gringos?

Rapidines.- A propósito de Felipe Riveros Pérez, va un reducido listado de personajes destacados, nacidos en Mocorito, Sinaloa.

Bernardo Javier Riveros Acosta.- Vaya clase de pedrada a la cabeza que le ha disparado el Gobierno gringo, al Presidente López Obrador, señalando que el Ejecutivo Federal, posiblemente recibió dinero sucio durante su campaña del 2006.

Enrique Riveros Castro.- Dicen que en la política no hay casualidades y justo el mentado trabajo periodístico que incrimina al Presidente de la República con fondos de dinero sucio, surge en pleno proceso electoral. Algo huele mal en este asunto.

Jesús Riveros Pérez.- Pues parece que Xóchitl y su gente no entienden que tratar de golpear a López Obrador señalándolo como mentiroso y peligroso para el país, le van a hacer lo que el viento a Juárez.

José Enrique Sánchez Riveros.- Según el senador Mario Zamora, existe un acuerdo entre los grupos delictivos y las autoridades estatales, para asegurar el triunfo de la 4T en Sinaloa. Hablando y actuando señor senador, urge que usted denuncie la presunta confabulación.

Macario Riveros Pérez.- Puntillazo legal se anota la esgrimista Paola Pliego, al ganarle a la CONADE a cargo de Ana Gabriela Guevara, un juicio por daño moral que implicará el pago de 15 millones más lo que se acumule. La notable esgrimista, ahora compite a nivel mundial por Uzbekistán, como consecuencia del mal trato recibido por parte de la incompetente Ana Gabriela Guevara, enemiga jurada de los deportistas de altos vuelos.

Macario Riveros Riveros.- Ante la alta probabilidad de que Morena se lleve de nueva cuenta la Presidencia de la República, la oposición al régimen, habla de la urgencia de ganar la mayoría de escaños dentro del poder legislativo, intención lógica. Lo malo, es que, salvo muy escasas excepciones, las candidaturas que proponen son para perder de calle.

Manuel Riveros Riveros.- Me pregunto si el Ayuntamiento le pide a los posesionarios de los terrenos de propiedad pública, que están frente al Parque Central, la presentación de un proyecto anual de trabajo y el rendimiento social que se logra con ello. Creo que no.

Octavio Riveros Castro.- Al posible error humano que provocó el lamentable accidente en la mal llamada autopista Mazatlán Culiacán, se le suman otras circunstancias como el permanente mal estado de los carriles de circulación y la falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional. Si la Fiscalía busca culpables, tiene a la mano a dos de ellos.

Ricardo Riveros Riveros.- Por todos los rumbos del municipio están apareciendo espectaculares promoviendo a Paloma Sánchez, la diputada federal priista que hace algún tiempo, y sin recato, presumió haber llegado a la diputación por la vía plurinominal, sin andar mendingando votos. La diputada, ahora busca convertirse en senadora, pidiéndole el voto a una ciudadanía que no la conoce.

Roberto Riveros Santos.- Bien haría la gente del DIF si gestionara ante Cultura, que los contingentes carnavaleros de la tercera edad abrieran los desfiles, procurando con ello, ahorrarle varias horas de cansancio a los jacarandosos viejanos y proteger su salud.

Agustina Ramírez Heredia.- Llamó la atención la intervención del Ejército como acompañante de personal de la CFE para la revisión de los aparatos de medición de un hotel. Si la motivación de tanto escándalo fue por fines políticos en contra de Memo Romero, pues que mal que se utilice a las Fuerzas Armadas en tan vulgares faramallas.

Arnoldo Martínez Verdugo.- Si a un árbol de limón le injertamos un rosal ¿qué produciría? En la punta, limones, y rosas en el tronco.

Enrique Peña Gutiérrez.- “Hola papá. Fíjate que se ponchó una llanta del coche.” “¿Ya le hablaste a tu marido?” “Sí papá, pero no me contesta.” “¿Tienes repuesto?” “Sí papá, pero el muy baboso tampoco responde.” “¡Libertina! Me refiero a que si traes la llanta de refacción.”

Ernesto Ríos Rocha.- Una de despechada. “Amiguita, me encontré a mi ex y le dije: “Ya te vi con tu nueva víctima ¿qué le pasó en la cara, así nació o tuvo un accidente?”

Eustaquio Buelna Pérez.- La furibunda mujer le gritaba a su sometido marido: “¡Eres como el jabón neutro, ya no tienes ningún ingrediente activo!”

José Ley Domínguez.- “¡Sorpresa jefecito! Tengo una fotografía que vale 500 mil pesos.” “¡No puede ser que una fotografía cueste tanto!” “Pues es una que nos tomaron ayer, cuando estuvimos en la habitación 69 del hotel El Gozadero. Usted dirá.”

Octavio Paredes López.- Me cuenta un primo: “Una amiga se plantó un tatuaje en la entrepierna. Una figura de caracol. Me acerqué para ver si escuchaba el sonido del mar y nada; pero eso sí, me dio olor a pescadería”. No lo entendí.

Rafael Buelna Tenorio.- La señora supo que su hijo recién casado estaría en problemas, cuando su nuera le preguntó dónde podía comprar un abridor de huevos.

Corte.- “Nunca segundas partes fueron buenas.” Así reza el dicho, pero Xóchitl y su equipo le entraron con sus mañaneras. Tiempo, dinero y esfuerzo perdido.