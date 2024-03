Portada.- Al colectivo rastreador “Por las voces sin justicia.”

Efeméride.- El lunes 11 de marzo de 1940, en Rancul, Argentina, nace José Alberto García Gallo, conocido en el mundo artístico como Alberto Cortez.

La frase.- Carlos Fuentes: “El congreso tiene tres misiones. Una, pasar leyes. Otra, impedir que pasen. Pero la más importante, consiste en asegurar que los asuntos se alarguen indefinidamente, que nada se resuelva por completo, que la agenda esté llena de pendientes.”

Curiosidades.- El jueves 18 de enero de 1996, estando en Mar de Plata, Argentina, Alberto Cortez sufre un accidente vascular del cual salió airoso, pero con secuelas que a partir de ahí, le impidieron usar su guitarra en sus conciertos. Alberto Cortez, en sus inicios se presentaba como “El Chiquito” García. La última presentación del poeta y compositor argentino en Mazatlán, se dio el martes 24 de noviembre del 2015, en el Ángela Peralta. Murió en Madrid, España, el jueves 4 de abril de 2019.

La pregunta.- ¿Hasta qué grado deben ser tolerables los actos violentos que cometen los grupos sociales en sus manifestaciones?

Rapidines.- Algunos de los éxitos musicales de Alberto Cortez, considerado como “La voz de la amistad”.

Acera del sol.- Masiva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hubo de todo, desde los actos culturales a las manifestaciones callejeras. Y claro, no faltaron los grupúsculos nefastos y violentos que manchan la esencia del llamado M8.

Amor tardío.- En uno de sus promocionales, Claudia Sheinbaum no tiene empacho en asegurar que la corrupción es cosa del pasado, con todo y lo que dicen que en MORENA, no se miente.

Amor mi gran amor.- Otra de la candidata del sistema, es que dice que toda su vida se ha dedicado al estudio y protección del medio ambiente, pero no cita cuáles han sido sus aportaciones en la materia.

A mis amigos.- Doña Xóchitl ya parece disco rayado con el tema del miedo y las pensiones. Como que se siente muy a gusto estando debajo de Claudia en las encuestas.

A partir de mañana.- El MC y su candidato Jorge Maynes, para mi gusto, se llevan las palmas con sus anuncios promocionales. Son ideales para la chaviza y rompen con lo acartonado de los mensajes de Xóchitl y Claudia.

A todo corazón.- Y si de mentiras y echadas se trata, el PRI ha tomado la delantera, al asegurar que bajo el larguísimo tramo de gobierno que encabezaron los presidentes del tricolor, vivíamos en un paraíso. Paz, prosperidad, transparencia, oportunidades y justicia, dicen los cínicos, reinaban en el país.

Callejero.- El gobierno confunde la harina con la maicena y se muestra pasivo ante las manifestaciones violentas en las que incurren grupos que protestan por alguna causa que les duele. Una cosa es la libertad de expresión y otra el proceder de manera violenta, lo cual se puede aplacar sin recurrir a las armas.

Castillos en el aire.- “Un acosador no puede ser Senador.” Vaya consigna que profirieron las mujeres de Culiacán, para externar su rechazo al candidato al Senado, Enrique Inzunza, avalado por MORENA y apadrinado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Como de costumbre.- Me cuentan algunos allegados a Memo Romero, que el candidato se está preparando cañón para su campaña por la alcaldía mazatleca. Esperemos que, desde el tercer piso del Palacio de Gobierno, no intenten acalambrarlo con auditorias fiscales, cancelación de permisos de licencias de alcoholes y otras mañosadas gubernamentales.

Como la marea.- Como quien dice, “El Químico” se metió a rascarle los huevos al tigre, con su video en el que denuncia los abusos de poder del Gobernador y con el que pretende darle una limpiadita a su deteriorada imagen pública. Interesante sería saber quién le está prestando el látigo y el banquillo para contener a la fiera que significa el proceso judicial que está enfrentando.

Cuando un amigo se va.- Sobre los señalamientos de extorsiones a transportistas en el norte del estado, en una de esas, el Gobernador va a decir que es cosa de los conservadores que pretenden desestabilizar a su gobierno.

El abuelo.- “Extorsionan, pero poquito”, literalmente fue lo que declaró el Comandante de la Zona Naval, Javier Abarca, al referirse a las quejas de extorsión que se han externado en algunos sectores productivos, y como es poquito, ha de pensar el militar, que el agua siga corriendo.

En un rincón del alma.- “Ten presente que yo fui el primero en tu vida; el que te enseñó a querer.” “No lo olvido. Tú me enseñaste a querer, pero a querer estar sola ¡Desgraciado!”

Distancia.- “Quihubo tú ¿por qué esa cara de muina?” “Ando bien agüitado, pues mi nieto reprobó todas las materias.” “Pero ¿tú qué tienes que ver?” “¡Es que yo le hacia todas las tareas!”

La vejez.- Una beatita es convencida por un cura pícaro. Antes de entrar a la cama, la mujer se arrodilla y dice: “Virgen María, tú que concebiste sin pecar, haz que yo peque sin concebir. Amén.”

Mi árbol y yo.- “Pepito, nunca mientas. Si sigues por ese camino nunca serás nadie en la vida.” “Mamá ¿entonces por qué Andrés Manuel es Presidente?”

Te llegará un rosa.- Un cicatero pretende ordenar una esquela por la muerte de su suegra y la vendedora le pide la redacción del inserto, advirtiéndole que le cuesta 500 pesos por cinco palabras. El tipo le contesta que solo quiere decir: “Murió Josefina.”, con la intención de pagar 200 pesos. “No señor, le dice la chica, el mínimo son 500 pesos y cinco palabras.” Está bien señorita. Escriba: Murió Josefina. Vendo Toyota Yaris.”

Te quiero.- El Abuelo y el nieto. “Hijo, si supieras que me voy a morir mañana ¿qué me dirías?” “Que me prestes mil pesos y que mañana te los pago.”

Yo voy soñando caminos.- “Maestro ¿qué debo buscar en una mujer?” “En la actualidad, que no tenga próstata, pequeño saltamontes.”

Corte.- “Poco veneno no mata” es lo que piensan el Comandante de la Zona Naval y el Gobernador, sobre las quejas de extorsión de algunos transportistas.