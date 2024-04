Portada.- A la poeta Julieta Montero, por sus 50 años de producción poética.

Efeméride.- El viernes 22 de abril de 1616, llega al final de su vida terrenal, don Miguel Cervantes de Saavedra.

Curiosidades.- Sobre la fecha de muerte del hidalgo de Alcalá de Henares, Miguel Cervantes de Saavedra, se ha tomado el 23 de abril de 1616, algunos de sus biógrafos señalan que dicho dato corresponde al día que fue llevado al sepulcro y no al de su fallecimiento. Tal versión se ha mantenido, sobre todo, porque en dicha fecha expiró William Shakespeare, lo cual, ha dado pie para que, a nivel mundial, se celebre el Día del libro.

La frase.- M.C. de Saavedra: “No hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida.”

Condolencias.- A los deudos de Jorge Salcido Velázquez.

La pregunta.- ¿Cuántas muertes más se requieren para que las autoridades estatales y municipales metan en cintura a concesionarios y choferes del transporte urbano de pasajeros?

Rapidines.- Además de El Quijote de la Mancha, Cervantes de Saavedra fue autor de varias novelas (N) y un buen número de obras de teatro (T). Van algunas de ellas.

(N) El amante liberal.- López Obrador reconoce como demócrata al ex presidente Peña Nieto por no haberse metido en el proceso electoral, y en su momento, respetado su triunfo electoral en el 2018. Veremos si él, inspirado en Enrique, ante una eventual victoria de Xóchitl, respeta el triunfo de su opositora. Por lo pronto, no deja de meter su cuchara en el proceso. Veremos, ya veremos.

(N) El casamiento engañoso.- Para el sector bancario del país, la administración de López Obrador les ha sido muy favorable. El año pasado, por ejemplo, obtuvieron ganancias por el orden de los 273 mil millones de pesos. No en balde, en el cierre de la convención bancaria aplaudieron atronadoramente su gestión.

(N) El celoso extremeño.- “Les cumplí”, le dijo el Presidente a los banqueros. Lástima que no haya querido ser Presidente para todos. De haber tomado esa ruta, no dudo, que estaríamos viendo el final de una gestión histórica.

(N) El coloquio de los perros.- Sin Claudia no hay paraíso. Ya lo dijo. Es mentira que, para gozar de un buen nivel, hay que trabajar. Seguramente lo dicho por Sheinbaum se desprende de observar el dispendioso tren de vida que llevan los actores de la élite de la clase política y sus descendientes, sin tener que matarse trabajando.

(N) El licenciado Vidriera.- 68 mil presuntos delincuentes, hoy en prisión preventiva, podrían volver a la calle a llevar su juicio en libertad. Y si a tal número preocupante le agregamos el de la gente ya condenada recientemente, estamos hablando de un país totalmente en convulsión.

(N) La española inglesa.- Las escuelas técnicas juegan un papel muy importante en la formación de mano de obra calificada, pero es poca la difusión que se les da. Una de ellas, es el CECATI 26, institución 60 años de actividad formadora.

(N) La ilustre fregona.- Juan Alfonso Mejía, aspirante a diputado federal, continúa desarrollando un intenso trabajo de a pie para conquistar el conocimiento de los electores. Bien por Juan Alfonso.

(N) La fuerza de la sangre.- Los peatones en el puerto, están a merced de choferes que conducen a altas velocidades y ocupados en distractores como el celular. A lo anterior se agrega el estado de siga continuo en el que se manejan los semáforos, cuyos responsables, privilegian la fluidez del tráfico sobre la seguridad de los viandantes.

(N) La Galatea.- Las aseguradoras tiemblan ante las promesas de campaña de Xóchitl, Memo Romero y la advenediza Paloma Sánchez, las cuales, en caso de ganar, acabarán con el negocio de los seguros por gastos médicos mayores. Buena la intención, pero cargada de irresponsabilidad.

(N) La Gitanilla.- Aligerar la carga burocrática municipal a los proyectos de inversión es buena propuesta, pero llevarla al punto de un máximo de cinco días para aprobar planes inmobiliarios, pues como que ya suena a irresponsabilidad. Sobre todo, cuando la infraestructura urbana ya entró en colapso. Ojo, Memo Romero.

(N) La señora Cornelia.- Nunca habíamos visto que un funcionario federal le faltara públicamente el respeto a un Alcalde mazatleco y que le importara un pito la normatividad municipal, como lo está haciendo el contraalmirante Mariel Ancona, titular de lo que fue API, quien está convencido de que la alcaldía municipal, es un cero a la izquierda. Urge que el Alcalde ponga los puntos sobre las íes.

(N) Las dos doncellas.- El viernes pasado, el mero corazón del Centro Histórico fue inundado por un alud de aguas negras. Por supuesto, JUMAPAM no intervino oportunamente. La paramunicipal, con sus deficiencias, continúa eclipsando la imagen del puerto.

(N) Rinconete y Cortadillo.- Un señor, traía puesto su reloj en el brazo donde le faltaba su mano y le dije: “¿Por qué no coloca su reloj en el otro brazo?” Y me respondió: ¿Y con qué mano lo abrocho, baboso?” Ahí comprendí la importancia de no preguntar pendejadas.

(N) Los trabajos de Persiles y Segismunda.- Si vas a pecar, peca bien y con ganas. Recuerda que el castigo será el mismo.

(T) El juez de los divorcios.- “Cariño, te amo.” “¿De aquí hasta dónde?” “De aquí, hasta que me las des.”

(T) El rufián dichoso.- Charla en oficina. “Saturnino, siempre que cantas cerca de mí, termino mojada.” “¡Guau! ¿quieres decir que te excito?” “¡Ni te alborotes! Lo digo porque avientas un salival.”

(T) El viejo celoso.- ¡Ni que fuera cloro para aclarar lo que dije! Por mí, piensen lo que quieran.

(T) La entretenida.- “Hola, te comento que el sábado salí con tu marido.” “Pues fíjate que no me extraña, porque él, saca la basura los fines de semana.”

(T) La Numancia.- ¡Buenos días! Si no te ha gustado la semana, tal vez, te guste la que entra.

Corte.- “Cada maestrillo tiene su librillo.” Lo tuvo Andrés Manuel para los pobres y para los potentados, como los banqueros, pero no para los clasemedieros.