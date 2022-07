De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada._ Al Club Rotario Mazatlán por su 95 aniversario.

Efeméride._ Ricardo “El Finito” López Nava, gran boxeador mexicano, hoy comentarista deportivo, nació el lunes 25 de julio de 1966.

La frase._ Chamalú: “La sociedad nos dice: no importa que no tengas, importa lo que aparentas. No importa quién eres, importa quién pareces ser”.

La curiosidad._ “El Finito” López, considerado por los especialistas como un maestro en el arte del boxeo, terminó su carrera con 51 victorias, un empate y cero derrotas. Es considerado como el mejor boxeador de la historia en la división de peso mini mosca (49.988 kgs) y como campeón de dicha categoría, realizó 21 defensas de su título.

Condolencias._ A los dolientes de doña Nena Paterson de Fonseca.

La pregunta._ A propósito de las obras del Tren Maya ¿será que pronto nos dirán que no habrá rendición de cuentas por seguridad nacional?

Rapidines._ Van el listado de algunos boxeadores mazatlecos, algunos de ellos, de hace algunos años, y otros tantos, de alcances nacionales. Disculpa a los omitidos.

Antonio Becerra._ Mientras las comunidades rurales se encuentren al garete en cuestión de seguridad, continuaremos viendo crímenes absurdos como los de los sacerdotes de la Tarahumara, y por supuesto, desplazamiento de comunidades y otros tantos males que azotan a los habitantes de medio rural.

Aurelio Cázares._ Con la cuestionable inclusión de las obras del Tren Maya dentro del concepto de seguridad nacional, se ratifica que para el Gobierno de Andrés Manuel, la única ley reinante es la de su palabra.

Celso “El Estudiante” Muñoz._ Boca bajeado por su propia vileza, el líder nacional del PRI “Alito” Moreno se aferra, y encuentra asideros, para continuar con su representación nacional, para gusto de la causa morenista.

David “Parachutero” Bustamante._ Debido a la ineficiencia de la página electrónica de la Secretaría de Salud para conseguir el certificado de vacunación Covid, los que le saben al tema de la pirateada, expiden dicho documento a cambio de dos mil pesos. Corrupción por todos lados.

Efraín Ornelas._ El pastor mayor de los panistas, Marko Cortez le dice al electorado que su partido está con la causa de generación de energías limpias e invita al público a instalar paneles solares en sus casas, y ante ello, la pobrería que conforma el grueso del electorado, ocupada en reunir el gasto familiar, simplemente lo ignora.

Fernando “Cachetes” Angulo._ Reunión de fin de semana sostuvieron Rocha y “El Químico”, con la presencia de Alejandro Higuera y Édgar González. ¿Arreglo para darle salida al conflicto por la ilegal compra directa de lámparas realizada por “El Químico” por un monto millonario?

Gilberto Canchola._ Rigoberta Menchú vino a reconocer a Mazatlán como Destino de Garante de la Paz, de los Derechos Humanos y la Inclusión ¡Ah caray! Cómo que la señora Menchú, no sabe, que del 2018 a la fecha, el puerto es líder en Sinaloa de desapariciones forzadas y que en el tema de inclusión, las personas que se desplazan en sillas de ruedas tienen que circular por los carriles de circulación vehicular debido a la falta de banquetas adecuadas para ellas.

Gilberto “Zurdo” Ramírez._ De pena ajena que la señora Rigoberta se preste a la entrega de reconocimientos balines por la falta de un real sustento. Digo, como que andar arrastrando prestigio a cambio de no sé qué, habla muy mal de la guatemalteca.

Jesús “El Burro” Osuna._ Para que haya piso parejo, y darle veracidad a que las autoridades son garantes de la inclusión, sería interesante que la Oficial Mayor nos informara cómo obtener una licencia de funcionamiento sin restricciones, para vender de todo, con horario 24 horas, ocupar vía pública al antojo y tener música a todo volumen hacia el exterior, aún en horas de la madrugada. O todos coludos o todos rabones.

Jesús “Chuyín” Sarabia.- Según el Alcalde Benítez Torres, piensa replicar el modelo de policía preventiva de Yucatán. Bueno, lo primero que tendrían que hacer, tanto él, como sus funcionarios y los policías, es enterarse del contenido del Bando de Policía y Buen Gobierno, para que se den cuenta de todas las omisiones que cometen en el desempeño de su encargo.

Joe Conde._ Por todos los rumbos del puerto hay escurrimientos de aguas negras sobre las calles, hecho al que el gerente de Jumapam no le preocupa. Claro, no tiene ninguna identidad de pertenencia con el municipio que le da trabajo.

Joel Meza “Barajitas” Patrón._ Como que el ingeniero que realizó el proyecto del súper tope frente a la catedral, no sabe nada acerca de niveles, y por supuesto, nunca pensó que su obra se convertiría en una represa en los días de lluvia o derramamiento de aguas de drenaje.

José Alberto “El Tigre” Ruelas._ Recuerdo que a la chica más popular del barrio le decíamos “Compás” ¿Por qué? Siempre estaba con las patitas abiertas.

Lorenzo “Lencho” Benítez._ Ojo señores, la OMS advierte que los muertos contagian el coronavirus, por eso, se recomienda lavarse las manos después de ir a orinar o después de cualquier otro tipo de manipulación.

Marco Antonio “Chino” Lizárraga._ “Hola preciosa, creo que traes el celular en tu “aquellito”.” ¿Por qué me dices eso?” “Pues como que siento que me llama.” “¡Baboso!”

Miguel “Chango” Peña._ Me dice una amiga psicóloga: “Los hombres mujeriegos son más propensos a ser homosexuales, pues la mujer, psicológicamente no los satisface y siempre andan en busca de algo nuevo, hasta que caen”.

Omar “Pistolas” Bernal._ “Señor, le advierto que a su edad, casarse con una chica 40 años menor que usted, puede ser fatal.” “Ni modo doctor, si se me muere, me caso con otra”.

Pedro Guevara._ “Me pierdo en tu mirada.” “Ay, qué tierno.” “Pero también me pierdo en el tianguis de la Juárez, así que no te emociones”.

Rubén “La Roca” Villaman._ “Hoy lunes iré al trabajo como Dios me trajo al mundo.” “¿Cómo?” “Llorando y en contra de mi voluntad”.

Corte._ “Con dinero baila el perro” ¿Verdad doña Rigoberta?