DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para el voluntariado de Albergue Mazatlán.

Efeméride.- Luis Enrique Gatica Silva, arriba al mundo en Rancagua, Chile, el 11 de agosto de 1927. El mundo de la música lo conoció como Lucho Gatica.

Curiosidades.- A pesar de que Cuba y México se disputan el título de la meca de los boleros, la gran figura de dicho género musical lo porta el chileno Lucho Gatica, quien recibió en España el título de Rey del bolero. Gatica desarrolló una buena parte de su carrera profesional en México, dentro de la cual, también se anota su participación actoral en varias películas.

La frase.- “Pluralismo significa asumir que vivimos en sociedades donde coexisten distintas concepciones sobre lo que es bueno y lo que es malo.” Pensamiento del filósofo español Salvador Pániker, mismo que no tiene cabida en las convicciones de la Presidenta Claudia.

Condolencias.- A la estimada Margarita Villaescusa y familia.

La pregunta.- Pablo Gómez dijo que Morena impondrá su fuerza política para conseguir la nueva reforma electoral ¿A alguien le queda duda de que MORENA pretende el control absoluto de todo el entramado del sistema de gobierno?

Rapidines.- Un corto listado de los éxitos del llamado Rey del bolero, Lucho Gatica.

Amor mío.– La Presidenta Sheinbaum armó la comisión para armar la reforma electoral y lo hizo llevada con un desprecio hacia la pluralidad política, ya que seleccionó a los suyos, incluyendo a funcionarios de primer nivel, que descuidarán sus deberes en perjuicio de la ciudadanía.

Bésame mucho.- Resulta contradictorio que una persona que se dice científica, como es el caso de la Presidenta de la República, desprecie el pluralismo de pensamientos para obtener un producto que pretende dejar un beneficio colectivo.

Cenizas.- De nueva cuenta el impredecible Trump pone en aprietos a nuestro país, diciendo que su fuerza armada está autorizada a combatir al narco aun en territorio extranjero, ante lo cual, la Presidenta Sheinbaum dice que jamás permitirá que tal pretensión se realice en nuestro solar ¿Será? La realidad es que cuando los gringos cumplan lo ordenado, ni cuenta nos daremos.

Contigo a la distancia.- A la fecha, nadie sabe nadie supo acerca de la mini refinería de petróleo que operaba ilegalmente en Veracruz, bajo el manto de la impunidad que los tres niveles de gobierno le tendieron por más de seis años. Una más del fracaso morenista en el combate a la corrupción.

Contigo aprendí.- Para los nuevos ricos de la 4T, gastarse 2 mil 200 pesos en un desayuno, no es nada significativo; así lo afirmó el adalid de la austeridad Ricardo Monreal, tratando de justificar sus gastos vacacionales en Europa. El poder los hace iguales, dijera el clásico.

Delirio.- En un rasgo de paranoia y fantasía el procaz, el junior Andy López Beltrán, uno de los líderes de la 4T, se siente perseguido por sus oponentes políticos y como gusano en alcohol, trata de justificar sus inclinaciones por las exquisiteces burguesas. No cabe duda que a este “juniorcillo” que pretende un liderazgo político, le quedan muy grandes los zapatos de su padre.

Dios no lo quiera.- Los centros nocturnos del puerto están convertidos en verdaderas bombas de tiempo de alto riesgo para los asistentes a los mismos, especialmente chavalada.

El reloj.- De manera magistral el barítono mazatleco José Adán Pérez interpretó el Himno Nacional previo al inicio de juego de futbol entre Toluca y un equipo neoyorquino. El mazatleco le puso la muestra a decenas de estrellitas del canto popular que han hecho el intento en otros espectáculos deportivos.

Encadenados.- No resultaría nada extraño que los embates en contra de Oscar Loza obedezcan a fuego amigo, orquestado desde las cúpulas del Palacio de Gobierno. Antecedentes sobran.

Espérame en el cielo.- La Avenida del Mar ha sido invadida por vendedores ambulantes. La oleada poco a poco ha venido creciendo, de tal suerte, que pronto veremos comerciantes en la modalidad de semifijos.

Historia de un amor.- De nueva cuenta las autoridades van contra los cristales polarizados en vehículos particulares, mientras que carros oficiales circulan con dicho material de grado prohibido y policías preventivos encapuchados y hasta con inspectores de Oficialía Mayor en vehículos con luces tipo policiaco y vidrios totalmente oscurecidos.

La barca.- La atención inmediata de alcantarillas rebozadas no entran en el programa “Mazatlán te quiero limpio” impulsado por la Alcaldesa Estrella Palacios. Tal vez se deba a que en su concepto de sanidad no contempla las aguas negras o de plano, no tiene ninguna autoridad sobre la Jumapam.

La puerta.- “Amiga ¿Tu cómo te pones cuando conoces a alguien por quien te derrites?” “¡En cuatro!” “Digo, emocionalmente, no te aceleres.” “¡Ah! Súper nerviosa, ya ves que soy muy tímida.”

No me platiques más.- “¿Alguna vez te has perdido, Chuy?” “En tu mirada, Juana.” “¡Ay Chuy! ¿En serio?” Sí, Juana. Como estás bizca, no sé hacia dónde carajo estás mirando.”

Sin ti.- Celos en el paraíso. “¡No te hagas Adán, tú me engañas con otra!” “Pero Eva, entiende que estamos solos tú y yo.” “A mí no vas a ver la cara- le dice Eva- déjame que te cuente las costillas y dónde te falte una, prepárate chiquito, porque te capo.”

Somos.- “Papá ¿Por qué todos los chinos nos parecemos?” “No lo sé, niño. Yo soy tu vecino de al lado.”

Tú me acostumbraste.- Dos amigos, después de varios años de no verse. “Y a qué te dedicas.” “Trabajo donde otros se divierten.” “¿Eres músico?” “No, soy ginecólogo.”

Yo vendo unos ojos negros.- Los hombres no aspiramos a grandes regalos. Con el chiquito nos conformamos.

Vereda tropical.- No es lo mismo decir “te deseo buenas noches”, que decir “te deseo, buenas noches.”

Corte.- Ponerle las peras a 25 a México, se ha convertido en toda una diversión para Trump los que se traducen en males estomacales recurrentes para Claudia y compañía.