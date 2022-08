De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Para el liderazgo social de Liz Benítez.

Efeméride.- 1 de agosto de 1963, en Torreón, Coahuila, nace Demián Sandero Bichir Nájera, conocido en el mundo actoral como Demián Bichir.

La frase.- Sófocles: “Un estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.”

La curiosidad.- Demián Bichir y sus hermanos Odiseo, Manuel y Bruno, se ha convertido en sólidos actores en teatro, televisión y cine. En el año 2020, Demián fue nominado a obtener el Oscar por su actuación en A Better Life.

En el filme “Che, el argentino”, interpretó a Fidel Castro. También jugó el papel de Miguel Hidalgo, en la película Hidalgo: la historia jamás contada y a Zapata, en la miniserie Zapata: amor en rebeldía.

Condolencias.- A los deudos de doña Alicia Álvarez Farber. Especialmente a mi estimado amigo Rodolfo Kelly Álvarez.

La pregunta.- ¿Rebatiña por sacar boleto para la rifa de candidaturas o convicción democrática en el ejercicio de MORENA?

Rapidines.- Van algunas telenovelas y series en las que ha actuado Demían Bichir.

Rina (1977-1978).- Por dónde le busque López Obrador, la construcción del Tren Maya no da para ser considerada como de seguridad nacional. Tal vez alcance esa categoría la obra de la refinería Dos Bocas, pero hasta ahí.

Vivir enamorada (1982).- Y a propósito de la refinería promovida por López Obrador, requerirá una inversión por el orden de los 18 mil millones de dólares, como quien dice, el doble de lo presupuestado. Algo similar pasaba con los conservadores del pasado. No sé si lo recuerden Andrés Manuel y sus seguidores.

Cuando los hijos se van (1983).- El Tren Maya, la otra obra señera de la 4T, según cálculos del propio Presidente de la República, terminará costando entre 15 y 20 mil millones de dólares, muy por encima de lo inicialmente proyectado. Quién sabe si los encargados del proyecto sepan en cuánto tiempo se recuperará la gigantesca inyección de millones y millones de dólares.

Guadalupe (1984).- Luces y sombras en la administración del Peje, la cual, en el manejo de la crisis provocada por la inflación, por vez primera, la administración federal se ajusta en serio el cinturón con el ánimo de contener los nefastos impactos inflacionarios.

Los años felices (1984-1985).- Con el pretexto de la inflación, muchos mercachifles suben descaradamente los precios de las mercancías y los servicios.

El rincón de los prodigios (1987-1988).- Los de MORENA no se cansan de repetir que no son iguales a los del PRI ¡Ah pero como se parecen a su célula madre! Así lo demuestra el batidero que armaron para la elección de los miembros que participarán en su congreso nacional.

Mujer, casos de la vida real (1988).- ​La elección de delegados al congreso nacional morenista, representó la primera gran rajadura en el casco de flotación del partido en el poder.

Lazos de amor (1995-1996).- La asignación de médicos a comunidades alejadas de los centros urbanos, sin importar la nacionalidad de los mismos, es una acción gubernamental que se aplaude. Lo malo del tema, es que llegan con el conocimiento, pero sin medicamentos e instrumentos para un auxilio completo.

Nada personal (1996-1997).- Ahora resulta que la reducción del gasto gubernamental, en una situación económica que obliga a ello, es una decisión equivocada del Presidente, al decir de los miles de “expertos” en economía y finanzas.

Demasiado corazón (1997-1998).- Irreflexivo y obedeciendo a dicho rasgo de personalidad, el Alcalde Benítez, juzgó públicamente a un canadiense como pederasta. Luego dijo que se equivocó, agregando a su incongruencia, que estaba seguro que las autoridades de Miami, lo perseguían por dicho delito.

In the Time of the Butterflies (2001).- Al tocayo Memo Romero le siguen cerrando las puertas en las dos asociaciones de hoteles. Los dirigentes de las mismas, no han medido la fuerza de Romero, el cual, en una de ésas, forma otra agrupación de hospederos. Con la mano en la cintura lo puede hacer.

Zapata: amor en rebeldía (2004).- Las placas de circulación vehicular foránea son como flores para las abejas, para los tránsitos y policías mordelones.

Sombreros (2005).- Carpa, mamparas, sonido, presídium, edecanes, cierre de calle y otras chucherías de logística inaugural fue lo que se utilizó para declarar formalmente terminada la difícil e innovadora obra de ingeniería del tope peatonal levantado frente a catedral. Claro, con un alto costo, cual corresponde al sello de la casa...y peores cosas veremos.

La otra mitad del sol (2005).- Melón Y Melames eran narcos. Melón traía la troca y Melames la pistola.

Capadocia (2008).- Clase en la escuela de medicina. “Maestro ¿cuál es la diferencia entre el ginecólogo y el proctólogo?” “El olor del dedo.”

Weeds (2008).- “Mi amor, esta noche quiero hacer sexo a la Chavo del 8.” “Ah caray. Platícame cómo es eso.” “Hasta que me quede el chapulín colorado.”

The Bridge (2013).- “Buenos días, aquí la hermana y yo, andamos divulgando la palabra del Señor ¿sabía usted que Él, algún día vendrá a salvarnos del mal?” “Y no saben ustedes cómo para cuando, porque ya no aguanto a mi mujer.”

Grand Hotel (2019).- Paciente en sillón del dentista. “Por favor doctor, no quiero que me anestesie. No tolero la anestesia.” “Muy bien señor, por favor tómese esta pastilla.” El hombre se la toma y pregunta: “¿Qué tomé doctor?” “Viagra.” “¿Viagra?” “Sí señor, para que tenga de donde agarrarse mientras yo le saco la muela sin anestesia.”

Cristian y Tristán (2020).- “Señor, somos de TV4, nos podría decir ¿ a qué venimos a esta vida?” “Pues, aparte de tomar... a trabajar de repente.”

Sin pecado concebido (2021).- “El único deporte que pueden practicar los de 80 en adelante es el golf.” “¿Por qué?” “Me explico. Las bolitas en el suelo, el palo arrastrando y el hoyo lejos.”

Corte.- ¡Qué bonito es lo bonito! Sobre todo, cuando no sale del bolsillo propio. Artistas y fiestas, al capricho y gusto del patrón. Explicación del truene de Cultura.