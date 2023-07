Simón Bolívar: “Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.”

Efeméride. Simón Bolívar, conocido como El libertador de América, nació el jueves 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela y fue registrado como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco

Curiosidades. Juan Vicente Bolívar y Ponte-Andrade de 47 años de edad y María de la Concepción Palacios y Blanco, de 15 años de edad, ambos de la aristocracia caraqueña, contrajeron matrimonio y concibieron a María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente, Simón y María del Carmen. Simón contrajo matrimonio a los 18 años de edad, con la española María Teresa Rodríguez, la cual falleció ocho meses después del matrimonio, circunstancia que puso en el camino de las armas al llamado Libertador de América.

Condolencias. Para el estimado Fernando García Saiz y familia. Igual, con mucho afecto para los dolientes del apreciado maestro y coreógrafo Jesús Valenzuela. También para la amiga Karla Valdez y familia.

La pregunta. El Andrés Manuel de hoy ¿Presidente de la República o líder en campaña de su partido?

Rapidines. Va el listado de algunas personalidades venezolanas, de ayer, hoy y de siempre.

Andrés Bello (intelectual). Hemos llegado al punto que en el que el país perdió a su Presidente, el cual, decidió entregarse a la campaña anticipada que desarrolla su partido Morena.

Andrés Eloy Blanco (escritor). No mentir, no robar, no engañar y no traicionar son los postulados básicos del distraído Presidente de la República, pero no los cumple, ni los cumplirá, como dijo don Teofilito. Por ejemplo, nos mintió, diciendo que no se metería en las campañas políticas y comete robo al hacer uso de recursos públicos para impulsar la operación política de su partido.

Antonio José de Sucre (militar). Miles de beneficiarios de la beca Bienestar de Adultos Mayores no han podido obtener sus recursos debido a la tóxica burocracia que decidió concentrar todas las becas en el insuficiente e ineficiente Banco del Bienestar. Irónico que uno de los grandes logros de la administración actual, se convierta en un venero de inconformidad que le puede pegar a la 4T.

Arturo Michelena (pintor). Flaco favor le está haciendo Vicente Fox al proyecto de Xóchitl Gálvez, al decir tener la esperanza de que la hidalguense le quite las becas a la sarta de “huevones”, a los cuales hay que ponerlos a trabajar. ¡Cállate, chachalaca!

Arturo Uslar Pietri (escritor). Para los que se burlan de la posibilidad de construir un esfuerzo empresarial importante vendiendo gelatinas, hay que recordarles que los fundadores de la Panamá iniciaron vendiendo bollitos. Trabajo, disciplina, deseos de superación y visión de futuro hacen realidad cualquier proyecto.

Carolina Herrera (empresaria). Por el bien de la imagen institucional, el Rector de la UAS, doctor Jesús Madueña, además de defender la autonomía universitaria, debe responder puntualmente a los hechos de corrupción que se le señalan. Obligado.

César Girón (torero). Está más que claro que las intenciones del Gobernador Rocha Moya es conseguir el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es por ello que en el intento de cateo a la casa rosalina, poco faltó para que encabezara a la parvada de interventores.

Edgar Ramírez (actor). Juan Alfonso Mejía, ex Secretario del Ayuntamiento mazatleco, con Alejandro Higuera, y ex Secretario de Educación con Quirino Ordaz Coppel, levanta la mano como aspirante a la Alcaldía mazatleca, bajo los colores, supongo, del PAN. Veremos qué pasa con Juan Alfonso.

Francisco de Miranda (militar). El Gobernador Rocha Moya continúa con los experimentos en el terreno turístico. Ahora nombra a Lina Morales, docente jubilada de la UAS, como titular del Fideicomiso del Turismo en el Estado de Sinaloa.

Franco de Vita (cantante). El clan Morales incrustado en la UAS, al cual pertenece Lina, formó parte del grupo de los rectorados de Rubén Rocha y Audómar Ahumada, lo cual da para pensar que el Gobernador ya prepara sus huestes para irse al abordaje de la UAS.

Gabriela Spanic (actriz). Carlitos Escobar, aspirante a la candidatura por la Alcaldía mazatleca, le entró al tema de celebrar su cumpleaños con un desayuno que departió con alrededor de 3 mil invitados. Otro que le entra a las celebraciones al estilo del otrora poderoso líder magisterial, conocido como “El profe” Amador.

José Luis Rodríguez “El Puma” (cantante). Un padre a su hijo: “Existen tres tipos de tetas: melones, peras y cebollas”. “Papá, no conozco la tercera”, le dice el joven al padre. “Con el tiempo las conocerás y cada vez que las veas, llorarás”.

Josefa Joaquina Sánchez (heroína). Primer acto: Lito tiene 40 grados de fiebre. Segundo acto: Lito tiene 39 grados de fiebre. Tercer acto: Lito tiene 37 grados de fiebre. ¿Cómo se llama la obra? ¡MejoraLito!

Luisa Palacios (pintora). ¿Cuál es el cereal cuyo nombre, leído al revés, se nos hace animal? El arroz.

Miguel Cabrera (pelotero). Tiene dientes y no come, tiene cabeza y olor, pero no es ningún señor. ¿Qué es? El ajo.

Ricardo Montaner (Cantante). “Hijo, he encontrado un condón en tu habitación”. “¡Vaya, gracias, abuela!”. “¿Por qué me llamas abuela?”. “Porque ayer que lo ocupaba, no lo encontré”.

Rómulo Gallegos (escritor). Una vez al día es manía, una vez a la semana, cosa sana, una vez al mes es dejadez, una vez por año se te oxida el caño... ¿qué es? Bañarse.

Teresa Heredia (heroína). ¿Por qué los hombres chiflan mejor que las mujeres? Porque tienen cerebro de pajarito.

Corte. “Me hace lo que el viento a Juárez”. Es lo que piensa Andrés Manuel cuando recibe un ordenamiento judicial. Como quién dice, “me la pellizcan.”