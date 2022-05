De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Al voluntariado de la Cruz Roja.

Efeméride.- Luis Felipe José Azueta Abad, nació el 2 de mayo de 1895 y conocido como José Azueta, se vistió de gloria defendiendo a Veracruz de la invasión estadounidense. Murió con el grado de Capitán Segundo de Artillería.

La frase.- Francisco de Miranda: “El verdadero carácter de un patriota consiste en ser obediente a las leyes de su país y miembro útil a la sociedad a la que pertenece.”

La curiosidad.- Cuenta la historia que aparece en Wikipedia, que fue tanto el arrojo de José Azueta en la batalla del 21 de abril de 1914, contra los norteamericanos, que el Almirante estadounidense Frank Friday quiso conocerlo y le ofreció ayuda médica para su recuperación, pero Azueta se negó a recibirlo y muere el 10 de mayo del mismo año.

Condolencias.- A los dolientes de Rosalina Hernández Osuna, amiga y condiscípula universitaria.

La pregunta.- ¿Pensarán los “morenos” que los tiempos de dominio político son inextinguibles?

Rapidines.- Van los nombres de algunos de los compañeros de batalla de José Zazueta en la defensa del territorio nacional.

Alejandro Cerisola.- A la brava y con el sustento de la ocurrencia, la legisladora priista Carolina Dávalos presentó la iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 36 horas. Refiere que en países como Noruega se trabajan 27 horas.

Alfredo Cañete.- Querer comparar al sector productivo de Noruega con el de México es ignorar las circunstancias y las realidades de cada país. O de plano, hacerle al loco.

Alvino Cerrillo.- A propósito del Día del Trabajo, vale comentar que Andrés Manuel no cumplió, ni cumplirá el otorgar a la clase trabajadora un sistema de salud, por lo menos, decorosa. Es inconcebible, que para trabajadores, hasta de un nivel mediano de ingresos, cualquier enfermedad alcanza el grado de catastrófica.

Aurelio Aguilar.- El gran aporte de la gestión de Andrés Manuel al sector laboral, son los incrementos sustanciales al salario mínimo general, además de algunos beneficios de bienestar laboral.

Cristóbal Martínez Zorrilla.- Los dirigentes de MORENA alistan el levantamiento de firmas para llevar ante la Fiscalía General a los legisladores que votaron en contra de la ley eléctrica de Andrés Manuel, denunciándolos como traidores a la patria. Ridículos.

Diego E, Sayas.- Que México atiende muchas de las necesidades de los Estados Unidos no es noticia, salvo para los hipócritas que lo pretenden ignorar. Lo que pasa es que a Andrés Manuel le tocó convivir con un Presidente gringo lengua suelta.

Diego Martínez.- A través del programa de Escuelas de Tiempo Completo del Gobierno de AMLO, pretende que las sociedades de padres de familia de cada plantel escolar, asuman el papel de patrón ante los docentes, con todas las responsabilidades que esto implica.

Eduardo Colina.- En su relación con Héctor Melesio Cuén, el Gobernador Rocha Moya anda como la parte insatisfecha del matrimonio. Lo grita y lo dice por todos lados, pero no se anima a romper la relación.

Isaac Ruiz.- Algunos actores gubernamentales y de la iniciativa privada le dan vuelo a la codicia delincuencial, hablando de cifras millonarias de fábula dejadas por las temporadas vacacionales o eventos especiales, como la Semana de la Moto. Y pues luego andan asustados con llamadas de extorsiones, secuestros, cobro de piso, levantamientos exprés y otras linduras.

Jorge Alacio Pérez.- Fernando Valdéz, tomó la dirigencia de COPARMEX Mazatlán. Se espera que su característica prudencia no se vea infectada por la tentación del protagonismo estéril de algunos de sus colegas dirigentes de otros organismos empresariales.

Leonardo Anchondo.- Según el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, está invitado a participar en el llamado Día de la Hispanidad que se realiza en Madrid, España, el 12 de octubre de cada año, para celebrar el descubrimiento de América y la consecuente expansión del reino español, un tema que le repatea a Andrés Manuel y que lo estará celebrando, como personaje protagónico, uno de los suyos ¡qué tal!

Luis Moya.- A propósito del anunciado viaje del Alcalde a la tierra del requiebro y el chotis, vale recordar que hace cosa de varios meses, para justificar un viaje a Mission, Texas, nos dijo que había conseguido medio millón de dosis de vacunas Covid, las que jamás llegaron.

Manuel Azueta.- “Cuéntame ¿Por qué todas las mujeres al empezar una relación son bien dulces, pero con el paso del tiempo se vuelven amargadas?” “Fácil. Las mujeres somos como el vino. Con los años mejoramos y nos avinagramos cuando no nos colocan bien el corcho.”

Manuel Contreras.- Plática entre pueblerinas. “Comadre y usted ha tenido relaciones con condón.” “¿Con don quién?”

Mario Rodríguez Malpica.- “ Compadre ¿Sabía que cada tres hombres uno es gay?” “Yo no, compadre.” “Yo tampoco compadre.” “¿Entonces?” “Pues el que nos está leyendo y mira, hasta se ríe ¡picarón!”

Modesto Saenz.- “Oye ¿Qué tipo de lubricante sexual utilizas?” “Pantene.” “¿Pantene?” “Sí, para que lo sientan desde los cabellos hasta los pies.”

Rafael Carrión.- Me cuenta un amigo: “Fíjate que ayer día siete, me acosté a las siete de la noche y estuve soñando con el número siete. Me desperté a las siete de la mañana. Convencido de que era una señal, después de trabajar me fui al hipódromo y aposté 7 mil pesos al caballo identificado con el número siete ¿Y qué crees? ¡Llegó en séptimo lugar!”

Ricardo Ochoa.- Y que me levanto. Y que veo el fregadero lleno de trastes y me digo: voy a fregar la loza para que mi mujer empiece contenta el día. Puse manos a la obra, cuando de pronto escucho que me dice: “¡Qué bonito! Como siempre, desperdiciando el jabón.”

Virgilio Uribe.- Me urge un trabajo con sueldo de prostituta cara, vacaciones de profesor y horario de político.

Corte.- “El que se quemó con la leche, ve la vaca y llora.” Así anda el Gobernador Rocha con el maestro Cuén.