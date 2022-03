De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Taller de Terapia Canina, a cargo de Enrique Millán.

Efeméride.- En Arequipa, Perú el sábado 28 de marzo de 1936, nace Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, laureado escritor conocido como Mario Vargas Llosa.

La frase.- Mario Vargas Llosa: “Las amenazas a la democracia en América Latina: terrorismo, debilidad del estado de derecho y neopopulismo.”

La curiosidad.- Vargas Llosa contrajo matrimonio a la edad de 19 años, con su familiar política, Julia Urquidi, la que le llevaba 10 años y un matrimonio malogrado. Fracasada su primera relación formal, se casó con su prima hermana Patricia Llosa Urquidi, sobrina de su primera esposa. En el año 1990, buscó la presidencia de Perú y la perdió frente a Alberto Fujimori.

Condolencias.- A la estimada Paty Peraza de Rochin y familia.

La pregunta.- Los de MORENA afirman que el INE está boicoteando el proceso de revocación de mandato ¿será que nos creen tontos y que les compraremos sus mentiras?

Rapidines.- Títulos de algunas novelas del peruano Vargas Llosa.

La ciudad y los perros (1963).- De los estadios de futbol profesional están retirando a los porristas que se organizan como barras, seguidores violentos de cada equipo. En sentido contrario, dentro del cuerpo de diputados federales, se ha organizado una, que le profesa sus simpatías a la causa rusa, en su violenta invasión a Ucrania.

La casa verde (1966).- Es irónico e incongruente que la gente que se dice de izquierda, se declaren demócratas, mientras que por otro lado, profesan simpatías hacia regímenes totalitarios.

Conversación en La Catedral (1969).- Increíble que a la fecha, el tema de las tlayudas en el AIFA, continúe en los medios. Y bueno, cuando uno mide tiempos y sesos ocupados en dichos pelillos, encuentra el porqué, de la debilidad política de los opositores de El Peje.

Pantaleón y las visitadoras (1973).- Importándoles un pito la normatividad electoral, los morenistas, incluido Andrés Manuel, andan desaforados promoviendo la participación ciudadana en el manoseado proceso de revocación de mandato. Muy probablemente, intentan rescatar las glorias de la enorme cantidad de votos que llevaron a López Obrador a la presidencia. Se van a quedar con las ganas.

La tía Julia y el escribidor (1977).- El Senado gringo ha puesto en la mesa el fin del cambio cíclico de horario, y por acá, El Peje también lo ha tomado como posibilidad. Luego entonces, muy probablemente, la antinatural movida del reloj, está llegando a su fin. Aplausos.

La guerra del fin del mundo (1981).- Ahogado el niño, es punto de arranque para que la autoridad empiece a cumplir con sus obligaciones, y por fin, se decidieron a actuar en contra de los que practican cirugías estéticas sin contar con los conocimientos y experiencia para ello. Cientos de mujeres se han visto afectadas y sufren secuelas, otras, han perdido la vida.

Historia de Mayta (1984).- Retorna con éxito la feria del libro de la U.A.S., acompañada del recuerdo del Pepe Franco, creador de la semilla que le dio vida a la fiesta de los libros que organiza la Casa Rosalina.

¿Quién mató a Palomino Molero? (1986).- Dos buenos candidatos que pueden sacar al tricolor de la barranca, son Jorge Abel López Sánchez y Aaron Irizar; muy vistos, cierto, pero con la experiencia y el ánimo necesario para cumplir con la difícil encomienda.

El hablador (1987).- El Químico dice que el INE está obstaculizando el proceso de revocación de mandato. Es decir, es uno más de los que creen que la ciudadanía, está tonta para no darse cuenta de la realidad; igual que los de antes.

Elogio de la madrastra (1988).- Los regidores municipales dicen estar preocupados por el engrosamiento de las filas de pensionados. Es tema difícil, cierto, y del cual se viene hablando desde poco más de 20 años ¡Ah, pero eso sí! En cada cambio de administración, engrosan las nóminas con nuevo personal, de entre los cuales, los privilegiados logran ser basificados.

Lituma en los Andes (1993).- Exhibiendo todas sus pequeñeces, incluyendo la de su inteligencia, el señor Serapio Vargas se lanzó bichi al mar con el propósito de impulsar su proyecto personal de convertir su propiedad costera en playa para nudistas; claro, con la inversión pública que requiere un polo de desarrollo turístico. Loquito, pero no tonto.

Los cuadernos de don Rigoberto (1997).- Al igual que muchos cruces viales, los de Azueta con 16 de septiembre, así como con el de calle México, carecen de señalamiento para marcar preferencia de paso, lo cual pone en riesgo la seguridad de los conductores.

La fiesta del Chivo (2000).- “Mira, yo le apuesto a la paz. La violencia es innecesaria. Mis mejores armas son el poder y la elocuencia de las palabras.” “¿Ah sí? ¿Y el madrazo que me diste?” “Pues no me dejabas hablar y no me quedó de otra.”

El Paraíso en la otra esquina (2003).- “Hola amigo, que gusto verte.” “Igual mi estimado ¿a qué te dedica ahora?” Ya me retiré. Logré doblar mi capital y ahora vivo de mis rentas. Y tú ¿Qué haces?” “Pues viví de padrote, pero me retiré cuando mi capital de trabajo se me dobló.”

Travesuras de la niña mala (2006).- “¡Hasta aquí llegamos! Nos divorciaremos y me llevaré todo lo que es mío.” “¡Hasta que se me hizo, kbrón! Llévate lo que quieras.” “Pues me llevo el carro, los muebles y a los niños.” “¡Todo menos los niños, porque no son tuyos!” ¡Plof!

El sueño del celta (2010).- Combinaciones peligrosas. Drogas y armas; ignorancia y poder; soberbia y dinero ¡tos y diarrea!

El héroe discreto ( 2013).- Si no te gusta mi forma de ser, aprovecha la entrada de la primavera, vístete de abeja ¡y vuélale hacia rancho del Peje!

Cinco esquinas (2016).- Dice doña Tuti: “Los hombres y los pericos, tienen cierto parecido, pues entre más viejos se ponen, más verdes son los bandidos.” ¿Será?

Tiempos recios (2019).- Donde hubo fuego, a veces ni saludos quedan.

Corte.- En su afán de repetir el alud de votos que consiguió el Peje, a los morenos, embobados en la revocación se les olvida que agua pasada no mueve molinos.