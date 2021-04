DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Amarrado el presidente de la Suprema Corte de Justicia y cebadas las fuerzas armadas con privilegios nunca vistos ¿Será acaso que López Obrador está acariciando una extensión de su mandato?

Portada.– A las promotoras de la campaña Mueve el bote, con la se procura el separado y reciclado de basura.

Efeméride. - Octavio Irineo Paz Lozano, conocido en la literatura universal como Octavio Paz, muere el domingo 19 de abril de 1998.

La frase.- Octavio Paz: “Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo; del miedo al cambio.”

La curiosidad.- Durante 23 años, Octavio Paz se desempeñó en la actividad diplomática de México. En el año 1968 se encontraba en la India como embajador de nuestro país, encargo al cual renunció a manera de protesta por los trágicos sucesos de Tlatelolco.

La pregunta.– Amarrado el presidente de la Suprema Corte de Justicia y cebadas las fuerzas armadas con privilegios nunca vistos ¿Será acaso que López Obrador está acariciando una extensión de su mandato?

Condolencias.- Para los dolientes de Octavio Mellado. Igual para Miguel Ángel Tirado y familia.

Rapidines.- Va el listado de algunos de los poemas de Octavio Paz, ganador del premio Nobel de literatura 1990.

Acabar con todo.- Desde aquí vaya nuestra solidaridad con la familia de José Ángel Barajas, mazatleco residente en Los Ángeles, California, líder emblemático de los sinaloenses avecindados en California. José Ángel pasa por un duro y grave trance de salud, del que deseamos, salga bien librado. Abrazos.

A través.- Y El “Toro” Salgado Macedonio bufó amenazante en contra del INE por los dos pares de banderillas que le colocaron en pleno morro, de tal suerte, que prácticamente lo dejaron fuera de la pelea. Cierto, ya le bajó a sus atropelladas embestidas ¿será acaso que recibió promesa del señor de los “detente” que le conseguirá sentencia definitiva favorable a sus aspiraciones electorales? Puede ser.

Cuerpo a la vista.- Amarrado el control sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de una inconstitucional extensión de su mandato y con un crecimiento de la presencia militar en diversas actividades son argumentos que dan como para pensar que López Obrador tiene puesta su mira más allá del 2024.

Elegía interrumpida.- En su afán por estar buscando pelea hasta con su sombra, López Obrador se está quedando como el cuarto bat con casa llena, que ni tan siquiera es capaz de pegar un largo elevado para producir carrera.

El cántaro roto.– López Obrador trae como ventaja para sus aspiraciones de largo alcance, que tiene en el bando contrario a una oposición torpe y mediocre que pretende enfrentarlo con las mismas caras y con una sarta de mentiras sobre actuaciones y logros que jamás consiguieron en beneficio del país.

El mar, el mar y tú. - Tiene razón Carlos Berdegue al afirmar que, durante el Gobierno de Quirino Ordaz, la actividad turística de Sinaloa, y particularmente la de Mazatlán, ha tenido una promoción inédita y de largo aliento. Sin embargo, eso no es pretexto válido para que no se rindan informes sobre el manejo del Impuesto al Hospedaje, tal y como se estableció cuando se creó dicho gravamen.

Entre ir y quedarse.- Al escuchar los promocionales de los partidos políticos para el presente proceso electoral, se vuelve difícil determinar quién es el merecedor del premio Pinocho de Oro 2021. Todos mienten sin ninguna pizca de vergüenza.

Decir, hacer.– Carolina Ceballos, Cristina Castellán y la inquieta y participativa Silvia Michel, se han dado a la tarea de promover entre la ciudadanía el separado de basura para que lo reciclable no vaya a parar al basurón, o por lo menos, que ya llegue lista para su aprovechamiento. Bien por estas ciudadanas.

La calle.- Y Martín Heredia, ahora bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, simplemente no ha dado color, en sus aspiraciones por lograr convertirse en alcalde del puerto.

La rama. - Todo parece indicar que Fernando Pucheta está viendo resultados de su largo peregrinar por las colonias, para conseguir los votos necesarios que lo vuelvan a sentar en la silla de la alcaldía mazatleca. Así lo indican las encuestas serias que se corren.

La tinta verde.- La que también anda como tromba es la joven Elsy López quien aspira por la diputación del Distrito Electoral 22. Acorde a su juventud, Elsy trae una campaña muy dinámica, aunque falta que dé más luz sobre su propuesta legislativa.

Las palabras.– Los gobernantes de Morena dicen ser distintos a los demás, lo cual es mentira, ya que el Gobierno de “El Químico” se enredó, al igual que los anteriores, con una sospechosa empresa multiservicios, la cual te vende desde una gasa hasta una asesoría fiscal y financiera.

Libertad bajo palabra.- “ A ver Pepito ¿qué sigue del 69?” “Pues el 70 maestra.” “¿Y por qué en la prueba pusiste penetración?”

Palpar.- Un borrachín en el autobús va gritando una y mil maldiciones. Se le acerca un predicador y le dice: “¡Vas directamente al infierno!” “¡Uta! Me volví a equivocar de camión.”

Piedra nativa.- “Mujer, por favor no me levantes la voz.” “¿Y qué quieres que haga? Si es lo único que te puedo levantar.”

Relámpago en reposo.- “Primer acto, sale María Félix. Segundo acto, aparece María la del barrio. Tercer acto, se presenta María Victoria. Cuarto acto entra el pájaro de fuego y las quema a todas ¿cómo se llamó la obra?” “No sé.” “El pájaro, quema Marías.”

Silencio.- “Mami, mami, Pepito me pegó en el pilin ¡y me duele mucho!” “Venga mi niño, para darle una sobadita.” “No mami, yo quiero que me lo beses, como le haces a papá.”

Tus ojos.- La nueva rica en la gasolinera. “Joven, ponle aire a las llantas.” “¿Cuánto?” “Morro, no sé cuánto aire les quepa, pero ponle 20 pesos a cada una.”

Visitas.- “¡Mamá, estoy harta de que en la escuela me griten chaqueta!” “¡No les hagas caso Manuela!”

Corte.- “El tiempo pone a cada quién en su lugar y a cada payaso en su circo”. Así le sucede a los políticos, que sin el menor reparo, le mienten a los votantes.