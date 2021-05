El lamentable caso del fatal accidente que sufrió la Línea 12 del metro de la CDMX, es un ejemplo más de que las autoridades levantan obras sin importarles un comino el darles el mantenimiento que requieren para que continúen cumpliendo con su función. Es por ello, que vemos, por ejemplo, calles, parques, puentes y carreteras abandonadas a su suerte, como si el conservarlas en estado óptimo, dependiera de la voluntad celestial.

Portada.- En honor a las madres. A las vivas y a las ausentes con agradecimiento y cariño eterno.

Efeméride.- Luis Felipe José Azueta Abad, conocido como Teniente José Azueta, guerrerense de nacimiento, murió el domingo 10 de mayo de 1914. Cayó en la Defensa al Puerto de Veracruz durante la invasión estadounidense.

La frase.- George Herbert: “Una buena madre vale por cien maestros.”

La curiosidad.- Al igual que en nuestro país, el día 10 de mayo se celebra a las madres en: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, India, Pakistán, Singapur, Malasia, El Salvador y Guatemala.

La pregunta.- En la negociación PAS-MORENA ¿El relevo rectoral en la U.A.S. formará parte gananciosa para el PAS?

Condolencias.- Para los dolientes de Efraín Trillo y Ángel Silva, buenos amigos y excelentes músicos.

Rapidines.- Van algunos adjetivos calificativos que sin discusión, merecen las madres.

Abnegada.- Y la tragedia del Metro de la CDMX le cayó como anillo al dedo a los partidos opositores de Morena y de la gestión de Andrés Manuel. Por cierto, muy tibia la reacción de López Obrador ante la tragedia y por supuesto, todavía no se enfriaban los cuerpos de las víctimas en el fatal suceso, cuando ya estaban siendo políticamente explotadas.

Admirable.- El lamentable caso del fatal accidente que sufrió la Línea 12 del metro de la CDMX, es un ejemplo más de que las autoridades levantan obras sin importarles un comino el darles el mantenimiento que requieren para que continúen cumpliendo con su función. Es por ello, que vemos, por ejemplo, calles, parques, puentes y carreteras abandonadas a su suerte, como si el conservarlas en estado óptimo, dependiera de la voluntad celestial.

Alegre. - No cabe duda de que al Presidente se le desalinearon los astros. Esperemos que no se atraviese otro hecho lamentable en lo que resta de la gestión de don Andrés, el señor de los “detente”.

Amorosa. - A López Obrador se le olvida que su triunfo presidencial se dio bajo las reglas de un marco institucional, no con base en el voto a mano alzada de la población, por esa razón, y por respeto al orden constitucional, no se vale que quiera desaparecer a los llamados órganos autónomos, entre ellos el INE, que si bien es cierto está convertido en un costoso monstruo burocrático, continúa cumpliendo con su misión. Reordenarlo, sin duda; borrarlo del mapa, totalmente improcedente.

Bondadosa. - Rubén Rocha le hizo el feo al debate convocado por Coparmex y con ello, dejó cancha libre a sus contendientes para que le tundieran hasta por debajo de la lengua, dejando, además, la impresión de que no supo afrontar el reto de entrar a la casa, vamos a decir, del enemigo. Descuidos que hacen caer simpatías.

Cariñosa.- Nunca segundas partes fueron buenas, cosa que se le olvidó a Mario Zamora, quién, imitando al nefasto Ricardo Anaya, le dio por irse a dormir a la casa de una familia ajena a él ¿Tan corto de ideas anda el mochiteco o acaso le está ganando el desespero?

Heroica.- No sé si reír o llorar cuando escucho a los aspirantes a la Gubernatura, decir que con regalo de motores y subsidios a la gasolina y préstamos resolverán el problema de la pesca ribereña sinaloense ¿y la innovación apá?

Honrada.– No le he escuchado a ningún candidato a la Gubernatura plantear la posibilidad de establecer parques solares para producir y suministrar energía eléctrica a las instalaciones públicas estatales y municipales ¿y la creatividad chiquillos?

Educadora. - El puerto se sigue beneficiando con obras impulsadas por el Gobierno del Estado, las cuales, enriquecen la infraestructura urbana municipal, acciones de las que políticamente se colgó “El Químico”, quién cínicamente procura el voto para su reelección. “Aramos dijo la mosca”, mientras revoloteaba en la oreja del macho que jalaba el arado.

Ejemplar. - Urge un plan de ordenamiento vial en la glorieta “de los tinacos” que se encuentra ubicada en la confluencia de las avenidas Canseco y Atlántico ¿o acaso esperarán para que se presente un accidente vial de consideración para hacerlo?

Estoica.- El robleño Isaac Paredes, candidato a Diputado por el PT para el Distrito local 23, en esta primera incursión en jornadas electorales y contando con muy pocos recursos económicos que le otorgó el partido que representa, pretende hacer la chica y llevarse el triunfo ante la experimentada Maribel Chollet.

Generosa.- Ante la grave sequía que estamos pasando, es necesario que las autoridades aprieten tornillos a todos aquellos que desperdician el vital líquido.

Inolvidable.- “Señor don Enrique, vengo a decirle que su hijo embarazó a mi hija.” “No te preocupes Martiniano. Yo respondo, Si es niño le daré a tu chamaca 10 millones de pesos y si sale niña, pues 7 millones. Y si no es nada, pues no tendré obligación.” “¡Ah! no exagere don, mejor le damos otro chance a los muchachos.”

Justa.- “Mamá me voy a hacer un tatuaje.” “¿Con el permiso de quién?” “Tú tienes unos en las piernas y nadie te dice nada.” “¡Son varices, muchacho burro!”

Luchadora.- “Mamá ¿qué quieres que te regale el Día de las Madres?” “Con que dejes de tomar y andar de viejero me conformo.” “¡Ay amá! Siempre pidiéndome cosas difíciles.”

Optimista.- Me platica una mamá: “Mis hijos dicen que yo les grito mucho. Yo les digo que no es así, que se trata de discursos motivacionales en alto volumen.”

Protectora. - Otra de mamá: “Lo más cerca que estoy de un spa, es cuando aproximo la cara a la olla de los frijoles para ver el hervor que tienen.”

Sabia. - Dice una joven amiga, malqueriente de los curas: “A mi próxima hija le voy a poner Lucía Fernanda. En su momento la voy a meter a un colegio católico y cuando vaya por ella a la hora de salida, le gritaré: ¡Lucy Fer, ya llegué! ¡Desde ahora lo disfruto!”

Sacrificada. - “Señor, señor, dame paciencia para que no se me olvide que yo los parí y aléjame de la tentación de dejarlos en un orfanatorio.”

Corte. - “¡Madre solo hay una y como la mía, ninguna!”