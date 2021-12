De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Al voluntariado de una Gota en el Océano.

Efeméride.- Muere don Alfonso Reyes, notable mexicano. El deceso ocurrió el domingo 27 de diciembre de 1959.

La frase.- Edward Payson: “El año viejo se ha ido, deja que el pasado entierre a sus propios muertos. El año nuevo ha tomado posesión del reloj del tiempo. Todo lo que llega son deberes y posibilidades durante los próximos doce meses.”

La curiosidad.- Alfonso Reyes Ochoa, nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de mayo de 1889 y está considerado como un mexicano universal, por su enorme aportación a la literatura a la diplomacia mexicana. Fue objeto de innumerables reconocimientos nacionales e internacionales y en cinco ocasiones fue postulado al premio Nobel de Literatura.

Condolencias.- A los dolientes de David Mejía. A la familia Coppel Letamendi y al estimado Hugo Isaac Rea.

La pregunta.- Dice El Químico que la mayoría del personal que ha despedido, ha sido por corrupción ¿Acaso les ha iniciado denuncias? ¿No? Pues eso también es corrupción.

Rapidines.- Desde la infaltable Wikipedia, nombres de algunos personajes nacidos el año 1922, con el día y el mes correspondiente.

Mario Almada (7/01) .- Que la salud, tranquilidad social y armonía, reinen a lo largo del 2022 y por supuesto, mucha claridad para aceptar los sinsabores que nos presente la vida ¡Feliz año nuevo!

Joaquín Antonio Peñalosa (9/01) .- En su mensaje navideño el Presidente López Obrador llamó a la conciliación. Pues dijera el ranchero, andando y “miando” para no hacer lodo. A dar los primeros pasos hacia ese urgente objetivo.

Luis Echeverría (17/01) .- Como anillo al dedo le ha caído al Presidente Andrés Manuel la determinación del INE en el sentido de diferir la improductiva consulta de revocación de mandato a la que se quiere someter, para ensalzar su ego.

Margarita Paz Paredes (30/03) .- El senador Ricardo Monreal miente al asegurar que el INE tiene personal en exceso. Que no tiene necesidad de contratar fuerza de trabajo extraordinaria para la realización de la consulta de revocación de mandato.

Luis Manuel Pelayo (1/04) .- El diputado federal por el PT, Leobardo Alcántara, propone eliminar el impuesto predial municipal, uno de los principales ingresos propios de los municipios. Claro, como toda ocurrencia, el proponente no presenta ninguna opción remedial a la pretendida eliminación impositiva.

Doris Day (3/04) .- Otro legislador que pretende reflector a base de puntadas, es el priista Reynel Rodríguez Muñoz, quien propone incrementar el aguinaldo a los trabajadores, a 40 días. Dice que la clase trabajadora está muy golpeada económicamente por la pandemia. Supongo que el ocurrente, jamás ha cubierto una nómina y piensa que los empresarios de todos los tamaños están en jauja.

Joaquín Gamboa Pascoe (30/05).- Desalienta escuchar, que en Israel, uno de los países más avanzados en la industria médica, los virólogos estén hablando ya de una cuarta vacuna de refuerzo. Mal pedo.

Judy Garland (10/06).- Impactante el nivel de transmisión que alcanza la variante ómicron. Francia reporta hasta 100 mil casos diarios de infectados y ya han empezado a restringir la movilidad social. Pues que se vengan al puerto, aquí, al decir y el hacer de las autoridades, somos diferentes y el coronavirus nos hace lo que el viento a Juárez.

Pierre Cardin (2/07).- Los vecinos de la playita de Los Pinos sufren por la construcción de vecindades verticales en su barrio, ya que los constructores, en no pocas ocasiones, trabajan desde las cuatro de la mañana hasta que se les hincha el huevo, con la complacencia municipal. Ni modo, con dinero baila la complicidad.

Joaquín Cordero (16/08).- Otra actividad que se está relajando, en grado de desmadre, es la de los centros nocturnos, bares y restaurantes disfrazados como tal. No hay quien les ponga el alto en horarios y varios de ellos, colocan ruidosas bocinas sobre las banquetas.

Chelo Silva (25/08).- Y el agua que nos está surtiendo Jumapam continúa llegando turbia. Más turbia que las intenciones de muchos de los adheridos a la 4T.

Gustavo Alatriste (25/08).- Por cuenta propia, el escultor Pedro Jiménez, le entró a reparar la icónica escultura de El Venadito, enclavada frente a la biblioteca de la U.A.S., misma que es de su autoría. El Alcalde prefirió erigir la de los “bitles” y de plano, no quiso cubrir los costos de la reparación de la significativa obra.

Vittorio Gassman (1/09) .- “Yo no sé qué me pasa, que me gustan todas las mujeres menos la mía.” “¡Bah! No te preocupes que a mí me pasa lo mismo. Tampoco me gusta la tuya.”

Emil Zátopek (19/09) .- Oye compadre ¿es cierto que traes problemas con la dea?” “¿Con la DEA?” “Si compadre, con la de abajo.” “¡Pinchi compadre, me volviste a agarrar!”

Olga Guillot (9/10) .- Me cuenta una amiga: “El Santa, me volvió a fallar. De nueva cuenta le pedí que me trajera cordura ¡y me volvió a dejar gordura!”

Carlos Andrés Pérez (27/10) .- Entra un tipo con pistola en mano a la posada del trabajo de su esposa. Se para en medio de la sala y grita: “Traigo en mi pistola 12 balas para matar al que anda metido con mi mujer.” Del fondo del lugar, un viejano le contesta: “Te van a faltar balas, muchacho.”

José Saramago (16/11) .- Clienta en pastelería: “Joven ¿qué tiene sin azúcar, sin grasa y sin calorías?” “¡Servilletas!, señorita.”

Manuel Benítez Carrasco (1/12) .- El hombre rico a su pareja. “Si no fuera por mi dinero, no estarías en esta casa; si no fuera por mi billete no tendrías esa televisión; si no fuera por mi lana, no traerías ese carro.” “Y si no fuera por tu dinero, no estaría contigo, viejo guango.” ¡Tómala!

Ava Gardner (24/12) .- Y cuando Dios creó al hombre, lo vio, y se dijo: “Esté cabrón anda muy contento. Le voy hacer una mujer.”

Corte.- Deseo que el propósito de conciliación de Andrés Manuel, no quede en puro jarabe de pico.