De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Para las autoridades municipales, la convivencia vespertina al aire libre en el malecón de Olas Altas o andar metido en el mar, representan más peligro de contagio que la que se da dentro de bares y antros, por tal motivo, les ha dado por desalojar a los asistentes al tradicional sitio de playa o a los nadadores. Son unos chivos en cristalería

Portada.- A la memoria del joven Sergio Valle Rodríguez, quien, en plenitud de vida, decidió testar sus órganos. Su noble voluntad fue cumplida. Descanse en paz.

Efeméride.- Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, conocido como Ramón Valdés y mejor, como Don Ramón, compañero del Chavo del 8, fallece el martes 9 de agosto de 1988.

La frase.- Voltaire: “Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran.”

La curiosidad.- Don Ramón Valdés fue parte de la llamada dinastía Valdés, integrada por sus no menos famosos hermanos Germán “Tintán”, Manuel “El loco” y Antonio “El Ratón”. Todos ellos, excelentes cómicos que formaron parte de la llamada época de oro del cine mexicano.

Condolencias.- Va para los amigos Humberto Ruiz, Manuel Pérez y Toño Esqueda. También para los dolientes de Jonathan García Hernández.

La pregunta.- Ante el fracaso de la delegación olímpica mexicana ¿acaso Ana Guevara nos saldrá con el argumento de que el tropiezo es culpa de los conservadores?

Rapidines.- Deportistas olímpicos en Tokio 2020 con nombres o apellidos curiosos.

Adriana Cerezo Iglesias (España).- En cuanto a cosechas de medallas, la delegación olímpica mexicana tuvo un rendimiento para el olvido. Ana Guevara no pudo con el paquete. Permitió que el influyentismo reinara en la conformación de las selecciones y los resultados están a la vista. Peor que los de antes. Y como el ingenio popular no duerme, dicen que la Guevara ganó la medalla de plata en la olimpiada 2004, y ahora en el Tokio 2020, cargó con la plata ¡Ah raza!

Andrés Chocho (Ecuador).- Ojo Ana Guevara y demás dirigentes del deporte mexicano. San Marino es un pequeño país europeo con apenas 35 mil habitantes. Su delegación olímpica estuvo integrada por cinco deportistas, de los cuales, tres se llevaron medallas; una de plata y dos de bronce, lo que les dio el lugar 72 en el medallero general, 12 posiciones arriba de México.

Athanasia Perra (Grecia).- Y si la delegación olímpica mexicana para Tokio 2020 tuvo una de sus peores actuaciones en juegos olímpicos, el ejercicio de la consulta popular, ni tan siquiera estuvo cerca de obtener medalla de bronce.

Dong Dong (China).- Para el Gobierno federal el contrabando de armas de alto calibre hacia nuestro País, es culpa de los fabricantes y distribuidores de las mismas y pretenden llevarlos a tribunales, ante lo cual, los demandados contestarán ¿acaso somos culpables de la corrupción de tus aduanas?

Ivet Lalova (Bulgaria).- A su iniciativa de distribuir gas doméstico y de manejar banca de primer piso, Andrés Manuel agrega la posibilidad de entrarle al negocio de la carga aérea ¿Cuánto nos costará el predecible fracaso de dichos emprendimientos?

Iveta Putalova (Eslovaquia).- La pandemia, en su tercer acto, amenaza con tronar de nuevo la infraestructura hospitalaria del sector de salud pública. Y las autoridades ya no tienen pretexto para decir que las carencias, son herencia de los conservadores.

Kevin Cordón (Guatemala).- Es un hecho que la invasión de vecindades verticales en el casco viejo de la ciudad incrementará el ya existente hacinamiento urbano en dicha zona, cosa que les vale a los del Ayuntamiento. Está visto: no solo el perro baila al son que le toca el dinero.

Mariana Pajón (Colombia).- Y mientras que en las empresas formales se exige la constancia de vacunación, en los establecimientos informales, muchos de ellos siempre atascados de clientes, no se les pide ni tan siquiera el consolador uso de gel antibacterial.

Mariangela Perrupato (Italia).- Algunos abogados aseguran que no es violatoria la exigencia del certificado de vacunación para la libre circulación ciudadana. Pregunto: ¿esto implica que legalmente estamos obligados a recibir el biológico?

Miyu Yamada (Japón).- “Hemos servido de ejemplo internacional en el manejo de la pandemia, así lo demuestra el hecho de que ciudades como Nueva York siguieran nuestro ejemplo en la exigencia del certificado de vacunación.” Otra de las “quimicadas” que se inscribe en el chistómetro popular.

Patricia Mamona (Portugal).- Como la gente que revisa los certificados de vacunación no cuentan con lectores electrónicos de sellos digitales, la clonación de dichos documentos es el negocio de moda entre la chavalada que le sabe a esos trucos.

Pau Gasol (España).- Después de varios estudios analíticos se llegó a la conclusión del por qué México no gana medallas. La razón, es que, desde niños, nos inculcan aquello de “no quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata.”

Reo Hatate (Japón).- La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma en tamales, pasteles, pizzas, tortillas, pan, y de ahí, en papada, lonja, panza y cachetotes.

Semen Mokovich (Rusia).- A la hora de la comida se me acercó mi hijo y me dijo: “Papi, algún día, cuando trabaje, te ayudaré con los gastos de la casa.” Me emocioné y se me llenaron los ojos de lágrimas ¡28 años tiene el nene!

Triston Casas (Estados Unidos).- “A como están los tiempos, una anda en las calles como en el monte” “Explícate amiguita.” “Sí. Nunca sabes con que animal te vas a topar.”

Su Po Ya (Taiwan).- “Doctora estoy harto de dietas. Por más sacrificios que hago no me baja la panza.” “Señor, la barriga en los hombres tiene que ver con la mante...” “¡Pero yo no tengo amante doctora!” “Me refiero a la manteca que se ha tragado.”

Takefusa Kubo (Japón).- “Frustracio, anoche tuve sueños húmedos contigo.” “¿En serio?” “Sí, soñé que te ahogabas.”

Valentin Verga (Holanda).- Caras vemos, asintomáticos no sabemos.

Corte.- Ante el truene de la consulta popular, los de MORENA procuran que el INE pague los platos rotos.