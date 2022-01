De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Al voluntariado que hace realidad la acción del Día de Reyes promovido por nuestro periódico ¡Gracias!

Efeméride.- Juan José de los Reyes “El Pípila” Martínez Amaro, insurgente, a quien se le recuerda por su acción en la Alhóndiga de Granaditas. Nació el jueves 3 de enero de 1782, en San Miguel Allende, Guanajuato.

La frase.- Jason Soroski: “No hay nada mágico en el cambio de calendario, pero representa una ruptura limpia, una nueva esperanza y un lienzo en blanco.”

La curiosidad.- Los que han escrito la historia de nuestro país, nos han contado que el minero conocido como El Pípila, protegiéndose de las balas de los realistas, con una loza de piedra sobre su espalda, logró quemar la puerta principal de la Alhóndiga de Granadita y darle paso a las fuerzas insurgentes. Lo curioso es que el apodo de este valeroso hombre, significa hembra de guajolote y también, prostituta.

Condolencias.- A la colega y amiga Karla Granados y familia.

La pregunta.- ¿Poner en riesgo la salud de los gobernados y la marcha de la economía local, son causales para armar un juicio legal o político al Químico?

Rapidines.- Según clasificación elaborada por la ONU, los 20 países con el mayor grado de felicidad. México clasifica en el lugar 46.

Finlandia.- Un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de vida y de cambio representa la llegada del calendario 2022. Que sea para bien de todos. Salud, armonía y claridad de pensamiento para aceptar los vaivenes de la vida. Feliz año 2022.

Islandia.- La ONU define el grado de felicidad de los países, con base en una encuesta mundial levantada por la agencia Gallup, tomando en consideración el Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, apoyo social, libertad y corrupción.

Dinamarca.- El Presidente Andrés Manuel ha entrado a la segunda etapa de su responsabilidad. El tiempo se le acorta para alcanzar sus objetivos de gobierno. Largo trecho le falta para cumplir con los compromisos, entre otros, de seguridad y acabar con la corrupción. Se ve difícil que lo logre.

Suiza.- Los promotores de la consulta popular de revocación de mandato, le dicen al electorado que se pretende realizar dicho ejercicio para que López Obrador continúe como Presidente de la República. Perdón ¿cuál es el impedimento para que continúe en el poder?

Países Bajos.- Los seguidores de la consulta popular se alborotan ante los millones de solicitudes entregadas al INE con ese propósito, pero olvidan que el requisito del 3 por ciento de la lista nominal de solicitantes, debe corresponder a por lo menos 17 entidades del país. Solo en Tabasco y CDMX se ha cumplido el requisito.

Suecia.- Golpe bajo a Rosario Robles y de paso, al marco del derecho, ya que las acciones judiciales en contra de Rosario, demuestran que la espada de la justicia bajo el régimen moreno, también se utiliza para la venganza política. Igual que los de antes.

Alemania.- Inconclusos y abandonados los trabajos de remodelación de banquetas en las calles Garzas y Bugambilias de la Zona Dorada, amén del cochinero que los constructores dejaron sobre la abandonada calle Laguna. Seguramente el director de Obras Públicas ni conoce dichos lugares y no sabe de lo que hablo, pues se lleva refundido en sus oficinas.

Noruega.- Los de JUMAPAM, con todo y su nuevo gerente general, dizque de lujo, se muestran criminalmente omisos, al no atender de manera oportuna las fugas de agua potable y líquidos residuales, exponiendo con estas últimas, la salud pública con las fugas de aguas negras.

Nueva Zelanda.- Atribuyéndose funciones que no le corresponden en el control de la pandemia, las cuales recaen en el Consejo Estatal de Sanidad, a cargo operativo del Secretario de Salud del Gobierno de Sinaloa, El Químico mandó a la goma las instrucciones del Secretario Héctor Melesio Cuén en cuanto a no permitir el arribo de un crucero con pasajeros infectados de la C19 y a no realizar la fiesta popular para celebrar la llegada del año nuevo.

Austria.- El Químico incurre en desobediencia institucional al no acatar las instrucciones de la Secretaría de Salud estatal en cuanto a las medidas para el manejo de la pandemia y da materia para que sea arrimado a tribunales o ante el congreso local.

Israel.- “En el puerto de Mazatlán, la voz del Alcalde es la que se impone y nadie puede venir a ordenar restricciones” ¡Tómala! Resurgió el émulo de don Perpetuo del Rosal, diciendo: “En la marisma ni la brisa se mueve sin mi autorización.”

Australia.- El silencio del Gobernador Rocha ante la descocada actitud de Benítez Torres ante la pandemia, lo convierte en cómplice de los desatinos del Alcalde.

Irlanda.- SEMARNAT y Planeación Municipal están empeñados en acabar con la imagen de la panorámica que ofrece el malecón y lo están logrando, permitiendo que los negocios que están sobre la playa, hagan y deshagan lo que se les antoje en sus instalaciones.

Estados Unidos.- Escuchado el 31 de diciembre: “Nada de andarse poniendo calzones rojos para conseguir suerte en el amor. Todo mundo a ponerse calzón blanco, para ganar salud; el ardor uterino, puede esperar.”

Canadá.- “Tolo, mi deseo para el nuevo año es que me quieras tanto como yo te quiero a ti.” “No seas tonta, pide salud, mucha salud.”

República Checa.- Leído el fin de año. “¡No te desanimes! Aunque el 21 no fue tu año, seguro te va encantar el que entra.”

Bélgica.- Otro más. “El 31 calzón negro para que todo el año haya entierro.”

Reino Unido.- Del Erny Sánchez, nuestro marismeño plenipotenciario en Suiza. “A los reyes magos se les ha rebautizado como Comprar, Gastar y Mal Gastar.”

China.- A los que hablaron mal de mí a lo largo del año que se fue, vayan preparando la lengua, que el 2022, voy a dar más de qué hablar.

Francia.- “¿Trajiste vinito para despedir el año?” “No, traigo un seis para olvidarlo.”

Corte.- “Al que le toca aunque se quite, al que no le toca, aunque se ponga.” Es lo que piensa El Químico al realizar eventos masivos y recibir a turistas infectados.