De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- En recuerdo de los que se nos adelantaron en el camino sin retorno para adentrarse por siempre en nuestras memorias.

Efeméride.- Martes 1 de noviembre de 1960, en Etchohuaquila, Navojoa, Sonora, nace Fernando Valenzuela Anguamea.

La frase.- Horacio: “La pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes.”

La curiosidad.- El altar de muertos debe constar de siete niveles, contados de arriba hacia abajo. En el nivel superior va la imagen del santo (a) del que se es devoto; nivel dos, se dedica a las ánimas del purgatorio para que le den pase de salida al espíritu del muerto; nivel tres, la purificación colocando sal; nivel cuatro, el pan de muertos para significar la eucaristía; nivel cinco, los platillos favoritos del difunto: nivel seis, las fotografías de nuestros homenajeados y en el séptimo, la cruz, formada por semillas, cal, frutas.

Condolencias.- A los deudos del maestro Horacio Malcampo de Dios.

La pregunta.- ¿Cuánto tiempo aguantarán Cuén e Higuera como subordinados laborales de Rocha Moya? Se reciben apuestas.

Rapidines.- Van algunos modos de referirse a la muerte de una persona.

Colgó los tenis.- Calaverita. Andrés Manuel el Presidente, con un gesto de enojo, a todo mundo le blande tridente, por lo que la flaca molesta lo encerró en un cajón con cerrojo, y con acompasada marcha estridente, lo enterró en una tumba pintada de rojo.

Entregó el equipo.- En opinión del “experto epidemiólogo” Joaquín López Dóriga, en México, no debió darse ningún fallecimiento por causa del coronavirus, y en consecuencia, dice el osado, todos, pero todos los decesos provocados por la pandemia, son culpa del Gobierno federal.

Estiró la pata.- Y se inicia una nueva etapa en la vida de Sinaloa, con el arribo del nuevo Gobernador Rubén Rocha Moya. Esperemos que la experiencia, profesionalismo y seriedad que le ha caracterizado como figura pública, se traduzca en no buenos, sino en excelentes resultados para la entidad.

Pasó a mejor vida.- ¿Se imaginan a ustedes soltarle el timón, carta de navegación y demás a un novato para que haga navegar a buen puerto un barco tipo Titanic? Gravísimo riesgo y justo es lo que hizo el Gobernador Rubén Rocha al asignarle la Secretaría de Turismo a la abogada Rosario Torres.

Se le acabó el corrido.- Haciendo uno el recuento del caso de Nafta, se encuentra que Rosario Torres, está salpicada por el lodo de dicho asunto ya que como Secretaria del Ayuntamiento presidido por Carlos Felton, el departamento jurídico municipal estaba bajo su responsabilidad, y si mal no recuerdo, dejó al garete la posibilidad de impugnar periciales.

Se lo cargó el payaso.- Miguel Loaiza, transportista con amplia experiencia e intereses particulares en dicha actividad, será el responsable de la Dirección de Vialidad y Transporte del estado. Conocimiento del sector lo hay, pero también un alto conflicto de intereses, situación que se supone, le causa repulsa al líder nacional de la 4T.

Se lo llevó Pifas.- Sorpresiva resultó la designación de la titularidad del Instituto Sinaloense del Deporte, la cual le fue asignada a un señor que protagoniza el papel de mascota del equipo Tomateros de Culiacán, el cual, es conocido como El Chango Ote. Esperemos que Rocha no piense que el deporte es tema de aspiracionistas.

Con este hecho, no resultaría descabellado ver a la “Gilbertona” como funcionario estatal, ya que le apostó a la causa rochista.

Se lo llevó la calaca.- La Unidad Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente, cumplió 37 años al servicio del estudiantado y de la propia sociedad del sur del estado. Como ex director de la misma, fui invitado a la celebración, lo cual se agradece.

Se nos adelantó.- Nada fácil le resultará a “El Químico” controlar al cuerpo de regidores. Por lo pronto, ya le dieron dos “estate quieto” y le pusieron las peras a 25, no atendiendo sus convocatorias de reunión. Ya veremos si los nuevos ediles aguantan la tentación de los sobres blancos.

Se petateó.- Comparto que mi experiencia en el servicio de fibra óptica que me vende Telmex Infinitum, no ha sido nada satisfactoria. De entrada el servicio telefónico y el de internet quedan ligados al modem, por lo tanto, cuando hay una falla te quedas totalmente incomunicado, y lo otro, es que el cable de fibra óptica es blanco favorito de las ratas. Arrepentido estoy.

Ya chupó faros.- Los técnicos de las empresas cableras, en cada trabajo que realizan en la vía pública, dejan un reguero de cable y materiales sobre calles y banquetas y ni quien les diga nada.

Ya descansó.- En el Mazatlán diferente de El Químico” Benítez, por todos los rumbos del municipio se ven apilamientos de ramas y troncos que dejó el ciclón Pamela.

Ya entregó el cuerpo.- El que diga que yo hablo con doble sentido, pues, pues que venga y me lo sostenga...y que me lo pruebe.

Ya felpó.- Pregunta seria, para los que conocen Estados Unidos ¿Es cierto que después de “Dalas” queda Colorado?

Ya lo cafetearon.- Tolo estaba en agonía y Mela lo acompañaba. “Mela, estoy a punto de morir. Un favor. Dime si alguna vez me fuiste infiel.” “¡Ay Tolo! Que ocurrencias las tuyas. “Anda Mela, contesta a mi pregunta que ya casi me muero.” “¿Y si no te mueres?

Ya palmó.- “Paco, Paco.” “Dime Mayte.” “Paco, me gustaría llevarte el mar muerto.” “Gracias Mayte, me parece muy interesante el viaje.” “Paco, creo que no me has entendido.”

Ya peló gallo.- “Papá ¿cuál es la diferencia entre seducir y acosar?” “Si eres guapo y bien parecido, seduces, pero si te pareces al columnista, acosas.”

Ya valió.- “Abuelita, mi mamá anda diciendo que ya tienes un pie en la tumba ¿me puedes decir cuál de los dos?

Ya voló al cielo.- Niño precoz. “Ya duérmete muchacho, que viene la bruja y te lo chupa.” “¡Que venga mamita!”

Corte.- En pleno período de difuntos, toma Rocha la Gubernatura, esperemos que logre buenos puntos, y no cabalgue sobre mala montura.