De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A la memoria del escritor Dámaso Murua, recordando su 89 aniversario de nacimiento.

Efeméride. En la ciudad de México, el domingo 15 de agosto de 1971, fallece el notable ex rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, a la edad de 56 años.

La frase.- J. Barros Sierra: “La formación de profesionales, investigadores y técnicos educados en la libertad es esencial para acrecentar el patrimonio material y espiritual del país para alcanzar un desarrollo basado en los anhelos colectivos de justicia.”

La curiosidad.- Javier Barros Sierra, hijo de José Barros Olmedo y María de Jesús Sierra Mayora, nieto por la línea materna de Justo Sierra Méndez, fue un destacado académico y tuvo experiencia empresarial al fundar la empresa ICA, a la cual renunció, cuando el presidente Adolfo López Mateos lo nombró Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones. Tomó el rectorado de la UNAM en mayo de 1966 y como tal, se puso al frente de la defensa de la universidad y de los presos políticos ligados al movimiento estudiantil de 1968. No le temblaron las corvas frente al poderío de Gustavo Díaz Ordaz.

Condolencias.- Para los estimados Rafael Rosales, Jaime López Niebla, extendidas a sus respectivas familias. También con afecto, para los dolientes de Jorge Hubbard Urrea.

La pregunta.- ¿Seguirá creyendo Andrés Manuel que extenderle la mano a los sin ley es el camino para apagar el fuego de la delincuencia?

Rapidines.- De entre los egresados de la UNAM, se cuentan ocho que han llegado a la presidencia de la república, entre ellos, Andrés Manuel López Obrador. Va lista de otros ex alumnos notables de dicha institución.

Alfonso Cuarón (Cineasta).- Andrés Manuel ratifica que para él, las leyes y la constitución son letra muerta cuando su voluntad no encuentra acomodo en ellas, así lo demuestra su decisión de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Así no, señor presidente.

Carlos Fuentes (Escritor).- Hasta ahora la Guardia Nacional no ha contribuido a disminuir la ola de violencia que azota al país. De hecho, es una corporación policiaca más, que se pasea por las calles gastando gasolina y que no impresiona ni a los borrachitos “miones”.

Carlos Slim (Empresario).- Dice Andrés Manuel, que bajo el gobierno de Vicente Fox fue otorgada la concesión para la explotación de la mina de Agujita, Sabinas, Coahuila, la misma que en sus entrañas tiene atrapados 10 mineros. Puede ser cierto, pero ¿qué ha hecho el gobierno del denunciante en lo que toca a la supervisión minera?

Carmen Aristegui (Periodista).- De nueva cuenta la fuerza de la delincuencia organizada se manifestó violentamente en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Ciudad Juárez . Quema de vehículos, de negocios, muertos y balazos por doquier, fueron muestras del poderío de los sin ley.

Claudia Sheinbaum (Política).- Goliza al estilo Barza contra los Pumas, fue la que le metió Héctor Melesio Cuen al gobernador Rocha en el proceso interno de Morena. Una más que le gana Cuen al ejecutivo estatal, y claro, algunos pasistas metidos con calzador a la administración estatal, de inmediato, fueron cesados.

Diego Valadés Ríos (Jurista).- Sin padrón de afiliados al partido guinda y con convocatoria abierta para participar en la elección de congresistas ¿esperaban que Cuen se quedara de brazos cruzados? Nada de que Cuen entró por la puerta de atrás; lo hizo por la principal, abierta por la incapacidad del convocante.

Emmanuel Lubezki (Cineasta).- La Secretaria de Turismo, Rosario Torres, no la pensó dos veces para dejar las siglas del PAS, y pronto sabremos de su afiliación a Morena. Claro, no todos los días se come con manteca.

Javier Sicilia (Poeta).- Tanto Rosario Torres como El Químico Benítez Torres, le mordieron la mano a Cuen, quien, a través del PAS, le logró a Rosario, un puesto que en su vida se imaginó tener y el alcalde mazatleco, pudo conseguir su reelección, bajo la bandera del partido que encabeza Héctor Melesio.

Jorge Carpizo McGregor (Jurista).- Ahora resulta que a Don Químico hay que abrirle cancha para que estacione su camioneta frente al restaurant de su elección ¡Cuánta razón tenía razón don Julio con aquello del gusanito!

José Emilio Pacheco (Escritor).- El Químico está convencido de que el auge turístico que vive el puerto, se ha logrado gracias a sus viajes de promoción ¡Si Chuy!

José Luis Ibañez (Director Teatral).- Si mover la estatua de Jacques Cousteau del parque central a Olas Altas costó un millón 600 mil pesos, reubicar la de José Alfredo nos dirán que implicó una erogación cercana a los tres melones. No lo dudo.

José Woldenberg (Politólogo).- ¡Aguas! Ahora resulta que ya no podemos pedir unas gorditas rellenas de chicharrón o de lo que sea, pues según algunas feministas, la palabra gordita resulta discriminatorio para las mujeres. Ahora quieren que digamos “masa rellena de...” Es en serio ¡Evenflos!

Julia Carabias(Investigadora).- “Señorita Laura, quiero un hombre que no ande mirando a otras mujeres.” “¡Que pase el ciego!”

Mario Molina (Científico).- “Ay comadre, la situación está de la fregada. El dinero no alcanza para nada. Creo que voy a empezar a trabajar con la DEA.” “¿Qué DEA?” “Con la de abajo.”

Marta Lamas (Activista).- “Hola, te habla el pantera.” “¿Qué pantera?” “El que te la clavó toda entera.”

Miguel León Portilla (Escritor).- “El hombre es el mejor cocinero del mundo. “¿Por qué piensas eso?” “Porque con dos huevos, una banana y un poco de leche te llena la panza por nueve meses.” “¡Baboso!”

Octavio Paz (Escritor).- ¿Qué le dijo el cerillo a la vela? Por ti...pierdo la cabeza.

Porfirio Muñoz Ledo (Político).- “Mamá, tengo dos propuestas de matrimonio. La de un contador y la de un militar ¿A cuál escojo?” “Yo que tú, elegiría al militar. Tienden su cama, son ordenados en su ropa ¡Y obedecen órdenes!

Rolando Cordera (Economista).- Sé tú mismo, pero, si eres medio zonzo, mejor sé otro.

Corte.- “Cría cuervos y te sacarán los ojos” ¡Ah cómo ha de recordar este refrán Héctor Melesio!