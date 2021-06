De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Entre las muchas preocupaciones que levanta el repunte de la pandemia, está la nada remota posibilidad de que los muchachos no regresen a las aulas físicas durante el próximo ciclo escolar. El Gobernador electo y su equipo, deben armar estrategias para mitigar los negativos de la impartición de clases a distancia

Portada.- A los socorristas de la Cruz Roja y de otras instituciones de auxilio.

Efeméride.- Bautizado y registrado como José Alfonso Ontiveros Carrillo y triunfador en la vida como Guadalupe Trigo, nació el sábado 28 de junio de 1941.

La frase.- Voltaire: “La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria.”

La curiosidad.- Stonewall Inn es un bar gay ubicado en un barrio neoyorquino. Su clientela era acosada por la policía, la cual, el sábado 28 de junio de 1969, intentó practicar una redada, bajo el pretexto de faltas a la moral, pero los asistentes se revelaron y se armó tremenda trifulca. Tal evento dio motivo para que cada 28 de junio, se celebre el día internacional del orgullo gay.

Condolencias.- A los Zamora Alcaraz. Al legendario Popo González y familia. Va para Alicia Ibargüen y familiares.

La pregunta.- El País está que arde y no propiamente por los efectos del calor ¿y la Guardia Nacional apá?

Rapidines.- Van los títulos de algunas canciones de Guadalupe Trigo, recordando que aquí lo tuvimos unos días antes de su muerte.

Alfarera.- De manera tardía nombran al Presidente de la República como el único vocero para comunicar los pormenores de la tragedia de la Línea 12, lo cual, tampoco es correcto, ya que el trágico accidente es tema del Gobierno local de la CDMX ¿Qué pretenden sacar con ello? ¿Acaso retirar del horno público a Claudia Sheinbaum?

Campesino.- Al señalar a los clase medieros como gente insensible al dolor ajeno, al Presidente de la República se le olvida, que en las grandes tragedias que han provocado los terremotos en la CDMX, e inclusive en la de la Línea 12 del Metro, ha estado presente el auxilio que los criticados brindan a sus paisanos.

Caprichos.- Mario Zamora y los dirigentes nacionales de la escamocha partidista que lo apoyó, insisten que perdieron la elección de gobernador por la presión que los delincuentes ejercieron sobre los electores ¿tanta como para que Rocha logrará poco más de 624 mil votos de asustados electores?

Del cantor al dictador.- La ya larga temporada de la pandemia me convirtió en el comprador de la despensa familiar. Entre las muchas cosas que me ha tocado ver en estos menesteres, es el uso de tarjetas de apoyo para compra de víveres que ha otorgado el Gobierno sinaloense a gente necesitada, en manos de doñitas popof. Mala onda.

Dos caminos.- De una y mil formas los vecinos de diferentes colonias cercanas al malecón hacen saber su hartazgo por el escandaloso volumen de música que a todas horas traen los aurigueros, “pulmoneros” y no pocos automovilistas particulares. Todo ello, bajo la ley del desmadre que impera en el puerto.

El tepozteco.- La vieja colonia Los Pinos está siendo invadida por la construcción de vecindades verticales de lujo, que incluyen oficinas y restaurantes, circunstancias que a la corta, colapsarán los servicios de agua, drenaje y energía eléctrica, y por supuesto, las molestias que acarreará el hacinamiento urbano, serán mayores.

Ella es Lola.- Cabo San Lucas pasa por una situación de grave crisis sanitaria debido a la ola de contagios de la C19 y los cierres de negocios no se hicieron esperar ¿tomaremos la misma ruta?

En nombre de Dios.- Los que especulan acerca de la integración del gabinete del maestro Rubén Rocha no deberían perder de vista el nombre de Renato Palacios, universitario jubilado, de buenos oficios políticos y muy cercano al Gobernador electo.

Genoveva.- Algunos súper mercados han empezado a comunicar que los adultos mayores no regresarán a prestar servicios de paqueteros. Una consecuencia más de la pandemia; una medida que también significará poner en la cuerda floja del despido a todos aquellos de 60 y más, que se encuentran activos dentro de algún centro de trabajo.

La milpa de Valerio.- El sábado por la tarde se realizó una versión más del desfile del orgullo gay. Entre el público se observó a varios asistentes masculinos aplaudir con emoción y soltar hondos suspiros ¿por qué sería?

Mi ciudad.- Una mujer buscaba afanosamente sus sandalias. Encuentra una, y la otra, no aparecía por ningún lado. Le pregunta al marido: “Gordo ¿Tú sabes dónde estará la otra?” Distraído, le contesta: “Pues a estas horas, seguramente en su casa.” “¡Te pregunto por la chancla, baboso!”

Pajarero.- ¡A cuidarse ahora más que nunca! Apareció la nueva cepa mexicana y como no saben de dónde vino, la llamarán cepa-la chingada.

Señora Chabuca Granda.- Gracias al tema de la igualdad de género, hoy me declaro trans económico, es decir, soy un ser con gustos de rico, atrapado en un cuerpo de pobre.

Te lo juro corazón.- El galán del barrio por fin consigue que la niña bonita del rumbo le entregue su “aquellito”. Después del trance, la chica, ilusionada de lo que supone es el inicio del romance con el galancete, le pregunta: “¿Qué somos?” “Polvo somos-le responde el cínico-y en polvo nos convertiremos.” “¡Perro desgraciado! Eso me pasa por creída.”

Ven chatita.- “Tilina gocemos de nuestro amor.” “No Tolo, no está bien que yo ande con un hombre casado.” “¿A poco no quieres tenerme contigo?” “Por un lado si quiero. Pero por el otro, me da miedo.” Por el lado que tú quieras, mi amada Tilina. Respeto lo que decidas.”

María Madrugada.- Solo el 15 por ciento de los hombres se duermen después del sexo. Los demás, tienen que regresar a sus casas.

Veloz.- Confesión de una amiga: “El 95% de las mujeres somos como los gatos. O estamos siendo perseguidas por un perro o andamos persiguiendo a una rata. “

Corte.- Millenial refiriéndose a López Obrador: “Este amigo funciona en modo queja.”