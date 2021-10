De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Para la Fundación Encauza por su solidaridad en la detección temprana del cáncer de mama.

Efeméride.- En Málaga, España, el martes 25 de octubre de 1881 nace el pintor y escultor Pablo Picasso.

La frase.- Voltaire: “Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”.

La curiosidad.- Va nombre oficial de Pablo Picasso : Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Este genio de la pintura tuvo su primera exposición de sus obras a los 13 años de edad y su cuadro Les femmes d´Alger, en el año 2015 fue vendido en 179 millones de dólares.

Condolencias. - A los deudos del maestro Horacio Malcampo de Dios.

La pregunta.- ¿Cómo para cuándo tendremos otro prolongado corte del servicio de agua potable, recetado por JUMAPAM?

Rapidines.- Van los nombres de obras de pintura, logradas por Pablo Picasso.

Busto de mujer.- Como dicen por ahí, sin quitarle ni ponerle el mazatleco Quirino Ordaz Coppel, logró una gestión exitosa al frente de la gubernatura estatal. Todo un referente para que el nuevo gobernador, para bien de Sinaloa, eleve el nivel de su visión gubernamental. Al igual que siempre, mi afecto personal para Quirino.

Ciencia y caridad.- Durante los gobiernos federales encabezados por ejecutivos salidos del PRI y del PAN, dieron manga ancha a la importación ilegal de los llamados carros “chocolates”. Hoy, se rasgan las vestiduras por la iniciativa de Andrés Manuel para legalizarlos. Hipócritas.

Chica frente a un espejo.- Bajo los gobiernos del PRI y del PAN, se permitió que más de una decena de organizaciones civiles, otorgaran placas de circulación a los “carros chocolates” y las cámaras empresariales de distribuidores de vehículos, “acuacharon” la evidente ilegalidad. Hoy, patalean ante la inminente regulación de vehículos extranjeros que entraron ilegalmente al país. Farsantes.

Dora Maar au chat.- Como si no le bastaran los fierros que tiene en la lumbre, ahora Andrés Manuel abrió otro frente, criticando a la UNAM, señalando que está forjando profesionales sin responsabilidad social que terminan por unirse a los enemigos de su pretendida transformación ¡Ay Andrés, ni quien te gane para los autogoles!

Desnudo, hojas verdes y busto.- Bravos, muy bravos andan los inspectores de la PROFECO, venidos de Culiacán, amenazando a los negocios con imponerles fuertes multas, si no ceden a sus peticiones de mordidas, y no crea usted que de perro salchicha, sino verdaderas dentelladas de pitbull ¿qué se acabó la corrupción? Pues será en “Pejelandia”, porque en la vida real, las ratas continúan de fiesta.

Dos mujeres leyendo.- Mientras que Emilio Lozoya, delincuente confeso, goza de las comodidades que le brinda la figura de criterio de oportunidad, que le ha permitido enfrentar su proceso penal en libertada, Rosario Robles, todavía presunta culpable de quebrantos al patrimonio nacional, continuará llevando su juicio, refundida en la cárcel.

El osario.- Claudio X González, cómplice de los gobiernos que provocaron la pobreza de millones de mexicanos, amenaza a los simpatizantes de la 4T. Cara dura la de este señor.

El sueño.- De acuerdo a declaraciones del gobernador electo, Rubén Rocha, el secretario de salud de su gobierno será Héctor Melesio Cuen Ojeda. No me cabe duda del conocimiento y experiencia profesional que en dicha materia tiene Cuen Ojeda. Ya veremos que malabares hace para combinar sus funciones gubernamentales con la conducción de su partido.

Familia de saltimbanquis.- Finalmente el empresario Ricardo “Pity” Velarde fue togado como funcionario municipal. Como se sabe, los negocios de Velarde se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, actividad que es regulada y vigilada por el Estado y el propio Ayuntamiento, con lo cual, se configura un evidente conflicto de intereses.

Garçon à la pipe.- En el Mazatlán diferente del Alcalde Benítez Torres, las aguas negras corren por las calles, comprometiendo la salud de la ciudadanía.

Guernica.- En el Mazatlán diferente del Presidente Municipal porteño se presume que del total del presupuesto anual, se invierte en obra pública, alrededor de un 9 por ciento.

La acróbata de la bola.- Una de las funciones de los bosques, es el servir de guarida para la fauna local, detalle que se les olvidó a los administradores del pequeño Bosque de la Ciudad, al meter alumbrado escenográfico para pintar de colores lumínicos a los árboles ¿Ignorancia o importa madrismo?

La comida del ciego.- “Compadre, veo que el toro pinto anda muy alebrestado y no perdona a ninguna vaca ¿qué no dijiste que estaba muy decaído.” “Así es compa, pero lo llevé al veterinario y le recetó un jarabe muy bueno.” “¡Ah chingao! ¿Y qué tiene ese jarabe?” “No sé compadre, pero sabe a menta.”

La muerte de Casagemas.- “Mamá, ahora para la noche de brujas me gustaría disfrazarme de político.” “No muchacho, se trata de meter miedo, no de causar terror.”

La mujer que llora.- “Mamá, ¿y qué te pareció mi novio?” “Pues, tiene una cara común” “¿Una cara común?” “Si hija, una cara como un ...murciélago.”

Las señoritas de Avignon.- Si no te gustó la semana pasada, pues a ver si te gusta la que entra.

Los tres músicos.- Llega un niño con su papá y le dice, “Papá, papá, ¿es cierto que al hombre se le conquista por el estómago?” Responde el papá, “Sí, yo me case con tu mamá cuando le empezó a crecer el suyo.”

Masacre en Corea.- Las monjitas de un convento, al pasar ante el Santísimo tenían que hacer una reverencia y a la par, decir: “Yo me ofrezco.” Todas cumplían, menos una novicia. La superiora le reclama: “Hermana ¿por qué usted no hace la reverencia y dice la frase yo me ofrezco?” “Perdóneme usted madre. La reverencia la hago, pero no puedo decir yo meo fresco, pues yo meo calientito.”

Retrato de la tía Pepa.- Las mujeres hacen cualquier cosa por despecho y los hombres, por dos pechos.

Corte.- El Peje ve moros con tranchete por todos y la canta tiro hasta a su propia sombra.