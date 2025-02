DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A la asociación La Viña, por su incansable obra social.

Efeméride.- Juan Manuel Banderas Araiza, mejor conocido como Juan M. Banderas, fue asesinado el martes 10 de febrero de 1918 en la ahora CDMX.

Curiosidades.- Juan M. Banderas nació en Tepuche, comunidad del municipio de Culiacán, Sinaloa, el lunes 24 de junio de 1872. Banderas, cuyo mote era El Agachado, fue un destacado militar en la lucha revolucionaria, defendiendo la causa maderista. Llegó a ser Gobernador provisional de Sinaloa entre el 7 de agosto y el 27 de septiembre de 1911.

La frase.- “La fuerza de los que gobiernan no es, realmente, más que la fuerza de los que se dejan gobernar.” Así lo dejó asentado el sacerdote francés Guillaume Thomas Raynal.

La pregunta.- Insistentemente, la Presidenta Sheinbaum asegura que es tiempo de mujeres. Y yo le pregunto por el caso de Cuauhtémoc Blanco ¿Su aseveración no aplica cuando un varón morenista es acusado de lastimar a una fémina?

Rapidines.- A propósito de Juan M. Banderas, van los nombres de otros personajes involucrados en el movimiento revolucionario en Sinaloa.

Ángel Flores.- Todavía se comenta el desaire que le hizo la Presidenta Sheinbaum al Poder Judicial en la celebración del Día de la Constitución. Si bien es cierto que no tiene buena relación con la titular de dicho poder, Sheinbaum olvidó que el evento era institucional y no personal. Intolerancia inadmisible en alguien que se dice científica.

Amado A Zazueta.- En su informe del 2024, Causa en Común, registró entre las atrocidades fatales, el asesinato de al menos 224 infantes y adolescentes. Realidad que pinta la crueldad de los descarriados.

Antonio M Franco.- Escandaliza a los políticos que el secretario de seguridad estadounidense, Marco Rubio, señale que los cárteles operan bajo la protección del Gobierno. La trae nueva dicho funcionario, pues aquí, es del dominio público tal señalamiento.

Aurelio Acosta.- El Gobierno Federal minimiza el hecho de que aviones y barcos militares de vigilancia pertenecientes a la milicia gabacha, se dejen ver por tierra y agua merodeando nuestro territorio. Trump no se anda por las ramas y se deja ver.

Elpidio Osuna.- La ministra Lenia Batres,tiene lugar seguro para repetir en su encargo y en una de ésas, se convierte en presidenta de la Corte. La señora está pidiéndole al INE, aparecer en la boleta de votación, con el adjetivo de La ministra del pueblo ¡Qué cosas!

Felipe Riveros.- La Fiscalía General de la República va sobre los huesos de dos jueces federales que otorgaron suspensiones en contra del proceso de la Reforma Judicial. Por otro lado, en Morelos, desaforaron al fiscal por abrirle carpeta de investigación al ahora diputado Cuauhtémoc Blanco. Indudable. Esa será línea futura para todo aquel juzgador que dicte en contrario de los intereses del Poder Judicial o Legislativo o cualquier otro que se meta con algún morenista de renombre. Mazazo a la independencia judicial.

Francisco Chico Quintero.- La alcaldía Gustavo A. Madero, en la cual impera la pobreza de la población y el alto índice de inseguridad, decidió hacer una entrega anual de 4 mil pesos, en una sola exhibición, a todo aquel residente que pertenezca a la agrupación LGBTTTIQA+, como único requisito ¡Ah bárbaros!

Gabriel Leyva Solano.- Corren los rumores de que el Gobernador Rubén Rocha pedirá licencia para retirarse de la silla que le quedó grande. Lo dudo.

Herculano de la Rocha.- Se dice que entre los eventuales sustitutos de Rocha Moya, se cuentan a Feliciano Castro y a Enrique Inzunza. Creo que, de cumplirse tal especulación, saldríamos de Guatemala para entrar a Guatepeor.

Juan Carrasco.- El Pity Velarde asegura que de esta crisis saldremos fortalecidos. Lo dudo, pues mientras que las autoridades, todas, se hagan mensas ante violaciones de leyes y reglamentos, fomentando con ello la impunidad, seguiremos en las mismas.

Justo Tirado.- Está visto que algunas bandas utilizan drones para dejar caer explosivos sobre blancos definidos. Supongo que, ante tal realidad, el cuerpo de seguridad encargado del Carnaval, limitará la utilización de dichos aparatos durante las fiestas. Digo, no vaya a ser la de malas.

Macario Gaxiola.- Recaudación inédita logró la elección de los dos reinados infantiles del Carnaval. Difícil que se repita. Sin duda, dicha contienda resulta cruel para las candidatas. Con tan de moda el humanismo mexicano, sería excelente que por insaculación, se designara a las pequeñas que tuvieran un promedio académico significativo. No sé qué piensen al respecto en el DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor.

Manuel A Salazar.- La estupidez de los adultos se dejó ver en la elección de los reinados infantiles del Carnaval. Lastimoso espectáculo que tuvo sus efectos negativos entre las nenas participantes.

Manuel Bonilla.- De febrero dicen que es el mes del amor. Con razón, es el que menos dura.

Manuel F. Vega.- 14 de febrero día de entregas de pruebas de amor; en marzo, pruebas de embarazo y en diciembre, pruebas de paternidad.

Rafael Buelna Tenorio.- “Cariño, el Día de San Valentín, sorpréndeme regalándome algo que pase del 0 al 100 en cuatro segundos; de ser posible, de color azul rey. ” El tipo le regaló una báscula, misma que le estrellaron en la cabeza.

Ramón F. Iturbe.- “Viejo, justo hoy 14 de febrero cumplimos 50 años de casados y no me has dicho nada.” “Para que veas que no te guardo rencor.” ¡Plof!

Rosendo Verdugo.- Pregunta pertinente para chicos solteros el Día del Amor y la Amistad ¿En qué se parece no tener novia y sacarte una jirafa en una rifa? En que no tienes donde meterla.

Zeferino Conde.- Escuchado el 14 de febrero: “Tú y yo, tenemos gemidos pendientes.”

Corte.- “El que la hace la paga.” Es convicción de Morena y si no me creen, pregúntele al ahora ex fiscal de Morelos, corrido por meterse con el “Cuau” Blanco.