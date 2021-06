De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Y si en la consulta popular de ‘El Peje’, sale Bartlett señalado como funcionario corrupto del pasado ¿promoverá a juicio a su estimadísimo colaborador?

Portada.- Al voluntariado del desayunador Adulam.

Efeméride.- El jueves 21 de junio de 1827 fallece Joaquín Fernández de Lizardi, periodista, escritor, conocido como El Pensador Mexicano, autor, entre otras, de la novela El Periquillo Sarniento.

La frase.- Platón: “La medida del hombre reside en cómo obra con el poder.”

La curiosidad.- Lee lo siguiente en ambos sentidos y te darás cuenta que en la forma de mirar las cosas está la magia de la vida: “Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que, Vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que, Todo este esfuerzo merecerá la pena.”

Condolencias.- A los deudos de don Gilberto Melín.

Rapidines.- A propósito de Joaquín Fernández de Lizardi, van los nombres de algunos periódicos de la época de la independencia de México.

Alacena de frioleras.- Los primeros dictámenes técnicos sobre la construcción de la colapsada Línea 12 del Metro de la CDMX exhiben el importamadrismo presente en las obras públicas y la criminal irresponsabilidad de los constructores y de las propias autoridades. Todo indica que la tragedia descarrilará al tren político de Marcelo.

Busca pies.- El INE ya se prepara para realizar la absurda consulta popular promovida por AMLO para que el pueblo decida si se somete a juicio a los ex presidentes de la República y funcionarios corruptos del pasado, como si el ejercitar la ley estuviera a expensas de la voluntad popular.

Correo americano del sur.- Se estima que la mentada consulta tendrá un costo por el orden de los mil 500 millones de pesos. Todo un dineral que bien podría utilizarse para atenuar el desabasto de medicamentos en el sector salud, especialmente, aquellos que requieren con urgencia los afectados por cáncer. Solo en México.

Caxoncito de la alacena.- Y el Presidente Andrés Manuel continúa metiendo, no solo las manos al fuego, sino todo el cuerpo, defendiendo a Manuel Bartlett, un actor político de muy mala reputación pública, involucrado en fraudes electorales, en acciones represivas contra la izquierda y señalado por las autoridades gringas, como participante del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Levanta sospechosismo la sólida relación entre López Obrador y Bartlett, quien, sin duda alguna, fue miembro activo de la mafia en el poder que tanto aborrece el Presidente de la República.

Diario de México.- Al estilo de los malos perdedores, Mario Zamora intenta echarle tierra y caca al triunfo conseguido por Rubén Rocha Moya, el “viejito” que aplastó las aspiraciones de poder del mochiteco.

El Aristarco universal.- El matrimonio por conveniencia celebrado por el PRI y el PAN ¡Ah, y con un chisguete del PRD! intentó triunfar en las urnas, pintando un pasado lleno de logros que jamás consiguieron. Hoy lloriquean por la derrota y procuran banderas para justificarse, mientras continúan ondeando la de la idiotez.

El Conductor eléctrico. – Por cierto, el Senador Mario Zamora, haría bien en preguntarse el por qué ni en su municipio pudo ganar. Perdió todos los distritos de Ahome y no precisamente porque los electores hayan tenido miedo en apoyarlo, así lo dicen las cifras.

El Despertador americano.- Y mientras Mario Zamora hace peregrinación en los medios tratando de justificar su derrota, el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya se prepara para tomar la estafeta que le dejará el mazatleco Quirino Ordaz. Ya veremos si puede seguir el ritmo que le estará dejando el todavía gobernador.

El ilustrador nacional.- Entre las tareas pendientes que tiene que resolver Rubén Rocha Moya, está de definir en qué niveles jerárquicos y cuantas posiciones le soltará a Alejandro Higuera y a Héctor Melesio Cuén, dos tiburones que no se conforman con cualquier tajada.

El Mentor provisional.- ¡De reversa mami, de reversa! El Químico se echó para atrás y ahora dice que nunca dijo que el PAS no tenía ningún reconocimiento en el logro de su reelección. Alguien le jaló las teclas y ahora se desvive en halagos al PAS y a su dirigente, el maestro Cuén.

El Mexicano Independiente.- Abren de nuevo el acceso al faro y dicen las autoridades que tendrá una ruta más segura. Podrán hablar de mayor seguridad, refiriéndose, tal vez, a que se contará con brigada de auxilio más oportuna ¿por cuánto tiempo? Pues mientras les dure el susto. La realidad es que la escalada al faro, siempre representará peligro para todos aquellos que no tengan condiciones físicas para realizar la pesada caminata.

El Misceláneo.- Un trío de jóvenes señoras platicando sobre los regalos del Día del Padre. “Pues yo le regalé a mi viejo una loción con aroma cítrico.” “Pues a mí me encanta que huela a Armanit Edit”. Agrega la tercera: “pues yo no le regalé perfume, ya que me encanta que mi viejo despida un intenso olor a billete grande.”

El Mosquito.- Un tipo marca por teléfono a la casa de su novia y en cuanto escucha el descuelgue del aparato, pregunta: “¿Cómo amaneció la que tanto me gusta?” Y le responde una voz de hombre: “Bien parada y dura, cuñado.”

El Pensador mexicano.- Escuchado sin querer en un bar: “Esos detalles tuyos hacen que me enamore profundamente ¡pero de otro!”

El Redactor meridiano.- Advertencia de viejo sabio: “No importa que tan noble, decente y estudiada sea una mujer ¡siempre te armará berrinches!”

El Telégrafo de Guadalajara.- Otro más en fila de pago: “Fue algo así como un fenómeno gramatical ¡mucho verbo sin acción! No cabe duda que me atrapó en un rato de pendejez.”

La Abeja poblana.- Acaban de informar que si tienes pareja, el virus no te afecta, porque ya estás acostumbrado a vivir con el bicho ¿Será?

Ratos entretenidos. - ¡Estoy hecho un nudo! ¿Me desnudas?

Corte.- Con lo de la Línea 12, Marcelo Ebrard siente que estás pariendo chayotes ¡y con espinas!