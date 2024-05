Portada.- Va para el esfuerzo de Raquel Zapien y su equipo por su quinto aniversario de su esfuerzo editorial de Son Playas.

Efeméride.- Gilberto Owen Estrada, nació el viernes 13 de mayo de 1904, en el meritito Rosario, Sinaloa.

Curiosidades.- Gilberto Owen, con apenas 48 años de edad, murió en Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica, víctima de su adicción alcohólica. Owen trabajó para Relaciones Exteriores y sus convicciones marxistas, le causaron muchos problemas labores, de tal suerte, que eran constantes los cambios de sedes diplomáticas. La poeta Julieta Montero y un grupo de rosarenses están haciendo gestiones para que sus restos sean traídos a su natal Rosario.

La frase.- Rubén Blades: “Todavía vivimos bajo el influjo de argumentos demagogos y absurdos, que aseguran, con una simpleza insensata, que el pobre es bueno porque es pobre y el rico es malo porque tiene más.”

Condolencias.- Con afecto a los familiares de los estimados Walfre Ibarra Escobar y de Alberto Castillo Mayorquín. Igualmente, el afectuoso acompañamiento para la familia Humarán Castellanos.

La pregunta.- ¿Estrella y Memo, tendrán contemplado en sus proyectos de gobierno la mitigación del impacto urbano y ecológico del turismo de masas?

Rapidines.- Títulos de la autoría de Gilberto Owen.

De la ardua lección.- Walfre Ibarra Escobar, no solo marcó huella como un agente inmobiliario exitoso, ya que también se destacó dentro de nuestra sociedad como un líder de opinión en diversas actividades empresariales, conectando su sensibilidad social como un destacado impulsor del deporte, especialmente, el beisbol. Su fallecimiento, sin duda, representa una enorme pérdida social. Descanse en paz, el amigo Walfre y para su familia, mi afecto.

Desvelo.- Cada día está más cerca el día de las elecciones. Los momios para la presidencial están en favor de Claudia, sin embargo, los morenistas, no dejan de inquietarse cuando leen pronósticos que afirman lo contrario y reaccionan de manera furibunda en contra de Xóchitl.

Discurso del paralítico.- Por una supuesta denuncia, como todas, sujeta a que la resuelvan los tribunales, Andrés Manuel no tuvo empacho en calificar de corrupta a la analista política María Amparo Casar, en cambio, a Roció Nahle, otra de sus corcholatas, sobre la que pesan varias denuncias de enriquecimiento ilícito, la defiende y mete las manos al fuego por ella, afirmando que es una mujer incorruptible.

Ernestina, la beata.- El líder priista en Michoacán, Memo Valencia, hace campaña en las calles, repartiendo cerveza. Hasta dónde hemos llegado.

Espejo vacío.- Los apagones cortesía de la CFE son consecuencia de la falta de inversión para el crecimiento de la infraestructura eléctrica nacional y el desprecio a la generación eólica, aunque también hay que decir, que la sequía ha reducido la capacidad de producción de las hidroeléctricas. La falta de visión y la naturaleza, formando la tormenta perfecta, sobre la dizque empresa de clase mundial.

Fotografía desenfocada.- Vaya resbalón el que dio Claudia al decir, que Andrés Manuel procuró llegar a la presidencia por ambiciones personales. Ya me imagino la rabieta que hizo el señor.

Laberinto del ciego.- Sin conocer el presupuesto que le dejarán para 2025, y muy probablemente, sin tener cifras proyectadas con base en el actual, Estrella Palacios, promete 200 kilómetros de calles pavimentadas. Por las mismas andan los otros.

Lázaro redivivo.- Igualito que los de antes. Los aspirantes a la silla marismeña prometen calles pavimentadas, pero ninguno, habla de inversión en banquetas para comodidad y seguridad de los peatones.

Libro de Ruth.- Tener las oficinas de Pesca en pleno distrito turístico, es un error del tamaño del mundo. El sector pesquero, en todas sus variantes, está muy golpeado por el propio gobierno y es obvio que las protestas sean frecuentes, con lo cual, afectan a los turistas. Error, querer mezclar el agua con el aceite.

La inhumana.- El tema de las tirolesas, en cualquier lugar, implica riesgos para el usuario, los cuales, se magnifican, cuando algunas de las bases de sostén se ubican en zonas impactadas, como el Faro, por ejemplo. Pero cuando la irresponsabilidad gubernamental y los intereses privados se combinan, no hay quien pare los proyectos.

La pompa de jabón.- Estrella Palacios lleva como Síndica Procuradora a la arquitecto Minerva Osuna Zavala, docente en la UAS, y Memo Romero va con Ada Conchita Flores, ubicada en extensión cultural de la UAS. En cualquiera de ellas podrá estar la representación jurídica del Ayuntamiento y la vigilancia del buen uso de los dineros públicos. Ustedes juzguen.

Naipe.- Antes veías una chica bonita y te preguntabas ¿Será soltera? Hoy, te preguntas ¿Será nacida mujer?

Partía y moría.- “Oye, me he fijado que cada vez que visitas la tumba de tu marido, al retirarte, lo haces caminando sin darle la espalda.” “Bueno, es que él me decía que tengo un trasero resucita muertos y pues no me quiero arriesgar.”

Regaño del viejo.- No es bruja ni es bonita, pero le encanta a las mujeres ¿Qué es? Pista: no tiene piernas, pero se para.

Remordimiento.- ¿Qué es mejor el chocolate o el sexo? Las encuestas señalan que el chocolate, porque si no está duro, de todos modos, te lo comes y lo disfrutas; el chocolate no reclama si se lo comen muy rápido; el tamaño del chocolate no importa y cuando usted come chocolate, los vecinos no escuchan.

Simbad el varado.- Con previa anuencia de las feministas, va el siguiente chistorete machista: ¿Qué es una mujer embarazada de triatas? Un kit de limpieza.

Sombra.- “Romilda, hoy cumplimos 50 años de casados. Siempre fuiste el objeto de mis deseos.” “¿Y ahora?” “Ahora, eres un objeto de colección.”

Viento.- Ojo: “Ninguna, palabra del español, comienza con “n”. El que entendió, entendió.

Corte.- “No hay peor ciego que el que no quiere ver.” Andrés Manuel, reparte culpas de corrupción por todos lados, sin ver lo que sucede dentro de su círculo.