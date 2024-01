Portada.- Para el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, en la celebración de su octogésimo aniversario de fundación.

Efeméride.- El sábado 15 de enero de 1814, fecha en la que nace Justo Sierra O´Reilly, abogado y escritor; padre del también intelectual Justo Sierra Méndez.

La frase.- Justo Sierra Méndez: “México es un pueblo con hambre y sed. El hambre y la sed que tiene, no es de pan. México tiene hambre y sed de justicia”.

Curiosidades.- Don Justo Sierra O´Reilly, se casó con la señora Concepción Méndez Echazarreta, con la cual procreó tres hijos: Justo, Manuel José y Santiago. Justo y Santiago, tuvieron inclinaciones literarias y Manuel José, optó por la actividad política.

Condolencias.- Van para Carmen Olivia “Chita” Sainz y familia.

La pregunta.- ¿Podrá sostenerse firme Sanjuana Martínez, ante el sismo que se le vendrá encima, con epicentro en Palacio Nacional?

Rapidines.- Va una lista de figurones yucatecos en la literatura, al igual que don Justo Sierra O´Reilly, y para ir a tono, letras de “Bombas yucatecas”.

Andrés Quintana Roo.- La semana pasada, la nota la dio la periodista Sanjuana Martínez, ex titular de Notimex, y aparentemente cercana al Presidente de la República, al acusar de intento de soborno a algunos funcionarios del Gobierno Federal, lo cual significó, un severo golpe a la imagen de la bendecida por los dioses para que supla a Andrés Manuel, cuando le llegue su turno de entregar simbólicamente el mando de la República.

Antonio Mediz Bolio.- Papelito habla y el PRI y el PAN exhibieron lo que son en el “acuerdo de Coahuila”, en el que pactaron repartirse hasta los puestos de conserjes. Como corresponde a gente de malas entrañas, al final, no se pusieron de acuerdo y rompieron lazos, y de paso, el del PAN, no tuvo empacho en dar a conocer el fallido reparto del botín.

Carlos Echanove Trujillo.- El Presidente habla de presentar un paquete de reformas constitucionales, entre las cuales, cita el sistema de pensiones. Esperemos que no nos salga con que las afores quedarán bajo el control y la administración directa del Gobierno Federal, lo cual significa un altísimo riesgo para los trabajadores.

Conchi León.- El caso de Ecuador, bajo el dominio del narco, es un llamado de atención para nuestro país, ya que no pocos municipios y comunidades, están bajo el señorío de los pesados.

Cristina Farfán.- En modo Pípila, Xóchitl Gálvez carga sobre sus espaldas dos pesadas lozas con las inscripciones PRI y PAN, y de paso, enfrenta una campaña capitaneada por el Presidente de la República.

Domingo Dzul Poot.- Entre los promocionales de precampaña del PRI, hay uno en el que se afirma que cuando fueron gobierno, convirtieron a Sinaloa en una potencia ganadera. A ver qué ingenuo les cree dicho cuento.

Eligio María Ancona.- La UAS en defensa de su autonomía, de nueva cuenta, le ganó otro raund jurídico al Congreso Local, cuyo personero, Feliciano Castro, alega que son sentencias ilegales, y al igual que los pericos marceños, repite que por esa razón, hay que hacer cambios en el Poder Judicial, tal y como lo dice su jefe político.

Elvia Rodríguez Cirerol.- Cada día se hace más evidente el desorden de construcción y crecimiento de las palapas en la Playa Norte. Los dueños hacen los que se les hincha, ante autoridades omisas y seguramente, convenencieras, que por un “pinchi” peso, comprometen la suerte turística del puerto.

Emilio Abreu Gómez.- De manera reactiva, ante el incontenible desbordamiento de aguas negras por todos los rincones del municipio, el Ayuntamiento inició programa de revisión de trampas de grasas en negocios como hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, entre otros. Suena bien la nota, lo malo es que lo hacen de manera reactiva y no de forma permanente tal y como exige la norma.

Fernando Muñoz Castillo.- La laguna contigua al llamado Parque Central y al propio Acuario Mar de Cortés, la presumen, y la utilizan como parte de sus atractivos, pero ninguno se hace cargo de la limpieza de dicho cuerpo de agua, el cual, luce atascado de basura.

José Inés Novelo.- El viejo arbolón que se encuentra por la Ejército Mexicano, muy cerca del Colegio Remington, ya fue sentenciado a muerte y el único costo que pagarán sus ejecutores es una multa de pocos pesos, según lo que declaró la becaria que aparece como titular de Ecología Municipal.

José Peón Contreras.- Y a propósito de dicha pista de aterrizaje que es Ecología Municipal, los muchachos que trabajan en Alegre restaurante ubicado en Playa Norte, esparcen los caldos de su depósito de basura hacia el acotamiento del paseo Claussen, de tal suerte, que un tramo de por lo menos 60 metros hacia el sur, luce con charcos y apestoso cochambre, y claro, los de Ecología ni ven ni huelen ¡Y ni les interesa!

Luis Rosado Vega.- ¡Bomba! No importa el tiempo que pase, ni cuántos amores tendrás, sé que no te olvidarás, de mi arte en el engrase. ¡Bomba!

Marisol Ceh Moo.- ¡Bomba! Qué pañuelo ni qué pañuelo, qué rosa ni qué rosa, yo lo que quiero es tu buñuelo, y tu cosita olorosa ¡Bomba!

Ricardo López Méndez.- ¡Bomba! Me gusta tu taconeo, y tu risa que alboroza, me gusta tu piel morena, pero no tanto como tu cosa ¡Bomba!

Rita Cetina Gutiérrez.- ¡Bomba! Eres de modelo pasado, pero todavía aguantas, yo ya te hubiera llegado, si no fuera por tus llantas ¡Bomba!

Rosario Sansores Prén.- ¡Bomba! Presumes de conductor, y no sabes manejar, para que quieres mi motor, si ni lo puedes calentar ¡Bomba!

Santiago Burgos Brito.- Duelo: ¡Bomba! Yo sé que eres entrona, y que no te caigo mal, hasta cuándo mi chulona, voy a probar tu tamal ¡Bomba!” ... “Si lo que pides es justo, júralo por la señal, que yo te daré gusto, aunque sé que eres puñal ¡Bomba!”

Sara Poot Herrera.- ¡Bomba! Qué bonito reloj tienes, ha de ser de marca cara, por eso dicen tus amigas, que nunca se te para ¡Bomba!

Corte.- “Dando y dando, pajarito volando.” Así le dijeron a Sanjuana Martínez, pero no le aceptó el trato a los que le pidieron mochada en favor de la científica.