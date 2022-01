De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada._ Hoy se celebra el Día Internacional del Mago. Va pues en honor de los magos mexicanos; claro, los que nos venden ilusiones como diversión.

Efeméride._ Héctor Roberto Chavero Harán, nació en Argentina el viernes 31 de enero de enero de 1908. El mundo lo conoció como Atahualpa Yupanqui.

La frase._ Mahatma Gandhi: “La pobreza es la peor forma de violencia”.

La curiosidad._ Atahualpa Yupanqui, vio la primera luz en un pueblo llamado Juan A. de la Peña, Pergamino, Argentina. Héctor Roberto Chavero adoptó el nombre de Atahualpa Yupanqui, que en lengua quechua significa “venir de lejos para narrar”. Su historial musical registra más de 325 canciones. Murió en Nimes, Francia, el sábado 23 de mayo de 1992.

Condolencias._ Con afecto, a Ernesto Hernández Norzagaray y familia.

La pregunta._ En su afán totalitario ¿López Obrador se atreverá a cometer la regresión de colocar al juego electoral en el campo del Secretario de Gobernación?

Rapidines._ Van algunas de las canciones de Atahualpa Yupanqui. Don Ata.

Basta ya._ Sobre el tema de la violencia, López Obrador dice que es una herencia maldita de los neoliberales. No le falta razón en ello; el problema es que ya está en los inicios de su cuarto año de gobierno y sus políticas de seguridad han sido un rotundo fracaso.

Camino del indio._ Impulsado por los mal querientes de López Obrador, vuelve a circular en redes sociales el infundio de que el actual gobierno pretende cobrarle impuestos a los jubilados sobre el monto de sus pensiones. Señores, el gravar el monto de la o las pensiones que reciba un retirado de la vida laboral, desde hace años existe dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El alazán._ Y el escurridizo Ómicron, bajo la subvariante B. 2, ya hizo acto de presencia en 40 países, circunstancia que le vale gorro al Químico y a Rocha Moya, al que por lo visto, le gusta el nado entre dos aguas.

El arriero va._ Nueva etapa en su carrera pública es la que iniciará Quirino Ordaz Coppel como Embajador plenipotenciario de México en España. No dudo, que desde su importante posición, continuará promoviendo a Mazatlán y a Sinaloa en el mercado turístico europeo. Felicidades, estimado.

El poeta._ El malecón Quirino Ordaz Coppel, a pocos meses de su inauguración, ya luce trazas de abandono, así lo refleja la jardinería, la falta de aseo y algunos daños en la banqueta. También hay que señalar, que a lo largo de la rúa, para pretexto de los cochinos, solo existen tres depósitos de basura.

La alabanza._ Cuando fungió como Secretario de Turismo de CDMX, Miguel Torruco, llevado por su gusto personal, impulsó un festival en honor a los “bitles”. Esto sucedió en el 2014 y sus ganas de institucionalizarlo fracasaron. Hoy quiere reeditar dicho festival en el puerto mazatleco.

La añera._ Neto Coppel continúa invirtiendo a lo grande en BCS, lugar en el que va por su segundo campo de golf bajo la marca Quivira, bajo el diseño de Jack Nicklaus, ex profesional del deporte de los hoyos, palos y pelotitas. Bien por el cantante.

Preguntitas sobre Dios._ Y aprovechando la tibieza de Rocha Moya, El Químico continúa poniendo en entredicho la autoridad del Gobernador respecto al manejo de la pandemia y ahora recurre a una consulta popular entre la población y los empresarios turísticos, y con ello, conseguir un limitado respaldo social a su riesgosa aventura carnavalera.

Le tengo rabia al silencio._ Y ante los desplantes del crecido Alcalde, el Gobernador guarda silencio, mientras que el Secretario de Salud emite su consideración sobre el tema del Carnaval. La pasividad perversa del Gobernador me lleva a pensar que continúa avivando el fuego de las diferencias entre Cuén y LGBT.

Los ejes de mi carreta._ Apostarle a la realización del Carnaval es poner en riesgoso juego las posibilidades de Semana Santa y la de Pascua, pero algunos hoteleros no lo ven de esa manera y sobre la fiesta, dicen: “el Carnaval va, sí o sí”.

Luna tucumana._ Ejemplo de incongruencia absurda es lo que sucede en calles del puerto. Por un lado, las autoridades municipales impulsan múltiples pasos peatonales, y por el otro, mantienen semáforos en siga continuo para beneficiar el tráfico vehicular, pasando por encima de la seguridad de los peatones. Solo en Mazatlán.

La milonga perdida._ Una mujer se encuentra una lámpara mágica y de inmediato le dice al genio: “Quiero ser el centro de atención de mi marido; que no me deje ni para ir al baño y que si me le pierdo, aunque sea por un minuto, se ponga al borde de la histeria”. “¡Concedido!” Le responde el genio y de inmediato, la convirtió en un celular.

Milonga del solitario._ Una chica le confiesa al curita del pueblo. “Padre, le comento que me casaré con un divorciado”. “Respeto tu decisión hija, pero medítela bien antes de dar ese difícil paso“. “Ya me la medí señor cura y la sentí muy bien”.

Nada más._ Hay gente tan pero tan vanidosa, que cuando llenan un formato, en el apartado “en caso de un accidente avisar a” responden: a las redes sociales.

Piedra y camino._ Plática entre dos gallinas ponedoras. “Los huevos que tú pones, son tan chicos que se venden en tres pesos, en cambio los míos, se mercan en cuatro pesos“. “¿Y tú crees que por un pinche peso más, voy a andar por el corral toda desfundillada?”

Tierra querida._ La vaga del pueblo contrajo nupcias y en la fiesta dos invitadas comentan. “Esta noche el marido le hará el amor como nadie en el pueblo se lo había hecho“.¿Cómo?” “Sin pagarle”.

Viene clareando._ Cuando uno no tiene razón y pide disculpas es honesto. Cuando no está seguro y pide disculpas es sabio. Pero cuando uno tiene la razón, sabe que tiene la razón y pide perdón ¡es casado!

Zamba del grillo._ Este clima está como para tratar de hacer hijos, sin obtener resultados.

Corte._ “Tira la piedra y esconde la mano”. Es práctica común de El Químico y para lo del Carnaval, recurre a la opinión “del pueblo” para justificar su propósito.