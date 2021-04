DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

¿Qué razón de peso tiene Andrés Manuel para no vacunar a la de ya, al personal sanitario que trabaja en nosocomios particulares o de forma independiente?

Portada. - Va para el personal de Aseo y Limpia municipal, que se la partió a lo largo de este período vacacional.

Efeméride. - Francisco José Múgica Velázquez, constituyente de 1917 e ideólogo de Lázaro Cárdenas, muere el lunes 12 de abril de 1954.

La frase. - Martin Luther King: “Nos rehusamos a aceptar que el banco de la justicia está en bancarrota.”

La curiosidad.- El tipo de avión que piloteaba Pedro Infante en su último vuelo era un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense. Este tipo de naves acumuló 150 accidentes con pérdida total entre 1942 y 1964. El avión que conducía el capitán Cruz, como era conocido Pedro, se estrelló en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 15 de abril de 1957.

Condolencias. - A los deudos de don Mario Huerta, legendario personaje local. También se expresa solidaridad a familiares de Armando “Mamuquitas” Arce.

Rapidines.- Algunas de las películas en las que participó el llamado ídolo de México, el mazatleco Pedro Infante.

Angelitos negros.–Reprobable a todas luces resulta la negativa del Gobierno federal para que el personal de hospitales particulares y médicos que trabajan de forma independiente, no sea considerado como grupo prioritario para recibir la vacuna para el C19, en una de esas acciones inexplicables del Presidente, que se convierten en autogoles para su causa.

A.T.M. A toda máquina. - Según informe del Gobierno federal, del 2006 a la fecha, se ha denunciado la desaparición de 88 mil personas, cantidad que se incrementa con los hechos no reportados ante las autoridades. Desapariciones y muertes por montones, son una evidencia clara del fracaso de los gobiernos para someter a la delincuencia de altos vuelos.

Escuela de rateros. - Sin lugar a dudas, el INE se convirtió en una institución carísima, conducida por una élite directiva que recibe percepciones y prestaciones muy elevadas. Tal vez, esto podría podría convertirse en causal para su replanteamiento, pero de ninguna manera, para su desaparición, y mucho menos, por una razón de intereses partidistas.

Escuela de vagabundos. - Por otro lado, hay que recordar que la esencia ciudadanizada del organismo rector electoral fue pervertida por los propios partidos, incluyendo en los que participaba López Obrador, al decidir que la selección de consejeros se repartiera bajo el precepto de cuotas y cuates. Y claro, su actuación es aprobada por los triunfadores y reprobada por los perdedores.

Dos tipos de cuidado. - Buen punto se anotó el Gobierno federal al regular a profundidad el llamado “outsourcing”, de tal suerte, que solo será aplicable para trabajos especializados y no para labores propias de la naturaleza de la empresa. Ya no veremos, por ejemplo, que el personal de un restaurante tenga como patrón a un tercero y no, a los dueños de la empresa donde labora. Se acabarán muchos abusos.

La tercera palabra. - Reprobable a todas luces que el doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud del Gobierno federal, afirme que la carga de inmunidad del organismo de Andrés Manuel, se la regaló el pueblo. Que lo diga un político lame lo que sea no llamaría la atención, pero que lo diga un científico ¡no manches!.

La vida no vale nada. - Si alguien pensó que las formas y los modos dentro de MORENA eran diferentes al resto de los partidos, a los que el Presidente ha clasificado como la élite mafiosa del sistema, se llevó el chasco de su vida.

La oveja negra. - Los partidos políticos forman parte de ese cáncer llamado la delincuencia organizada, con el agravante de que son financiados con dinero público.

Los hijos de María Morales. - Después de quedar vestida y alborotada por conseguir una candidatura a la Gubernatura sinaloense, la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, pide al Congreso local que se apruebe su regreso al Tribunal Administrativo. Se entiende, pero no se justifica, que un funcionario se vea involucrado en tal maniobra ¿pero es válido para una magistrada, la que, por su papel de juzgadora, debe conducirse como apartidista? Tache para la señora.

Los tres García. - Mario Zamora se declara como hombre de principios y respetuoso de las leyes, sin embargo, la semana pasada, su equipo de campaña, le organizó una conferencia de prensa, en un lugar cerrado, mismo que fue abarrotado por la gente de los medios y los infaltables colados ¿Cumplimiento de sinaloense?

Los tres huastecos.- Y al llamado “hijo predilecto de Batequitas”, Rubén Rocha Moya, le urge una refrescada de imagen personal y de discurso; en ambos aspectos luce avejentado.

Nosotros los pobres. - A la hora de elegir candidato, recuerden que en su acta de nacimiento dice: “nació vivo.” Es decir, no hay pretexto para apendejarse.

Pepe El toro. - “¿En qué se parecen Puebla y un panteón? En que en Puebla hay camote y en el panteón te entierran.”

Qué te ha dado esa mujer. - ¿En qué se parece un brasier a una macana?” “Ni idea.” “En que ambos levantan chichones,”

Sobre las olas. - Comercial radiofónico escuchado al popular Sabrosito: “¿Sufres depresión severa? Alcalá tiene la solución efectiva para tu problema con Mastica Mesta, tabletas masticables en diferentes sabores ¡Mastica Mesta!”

Tizoc. – Mi vida ¿Cuándo estaremos como los pies del señor; el uno encima del otro y un clavito entre los dos?

Ustedes los ricos. - “Tadeo ¿ya te pusieron la vacuna?” “Si vieja. Pero la enfermera me dijo que me esperara un rato para ver si tengo una erección.” “¡Ay viejo sordo! Seguro te dijo reacción.”

Vuelven los García. - “En Chile vacunan a 5 millones en pleno pico.” “¡Ay diosito! Espero que cuando me toque me la apliquen en el hombro.”

Corte.- “El que con fuego juega, tarde que temprano se quema.” Y sí, le está sucediendo al Peje, quien un día sí y otro también, mete fierros en la lumbre.